Né le 14 janvier 1965, Richard Martin Lloyd Walters, alias Slick Rick, détient sans équivoque le titre de plus grand conteur de hip-hop. Contrairement à tous les MC avant ou après lui, Slick Rick était une nouvelle race de rappeur. Avec ses récits humoristiques, ses flux mélodiques, son cache-œil de marque et son accent britannique distinctif, les meilleures chansons de Slick Rick seront à jamais synonymes de la première époque dorée du hip-hop.

Après avoir déposé son premier album classique, Les grandes aventures de Slick Rick , en 1988, l’artiste né dans le Bronx, né au Royaume-Uni, a poursuivi avec The Ruler’s Back (1991), Behind Bars (1994) et L’art de la narration (1999). En plus de fournir de nombreuses fonctionnalités invitées et d’être l’un des plus artistes échantillonnés dans l’histoire du hip-hop, Slick Rick est l’un des véritables innovateurs de la culture hip-hop. Il a influencé Snoop Dogg, Nas, Notorious BIG, Jay-Z, OutKast, Ghostface Killah et une foule d’autres – qui ont tous rendu hommage à The Ruler.

Voici donc les meilleures chansons de Slick Rick qui ont construit la légende. Vous pensez que nous avons manqué l’un des vôtres? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Écoutez les meilleures chansons de Slick Rick sur Apple Music et Spotify, et faites défiler vers le bas pour nos 20 meilleures chansons de Slick Rick.

Meilleures chansons de Slick Rick: 20 morceaux essentiels du plus grand conteur du hip-hop

20: «Girls, Girls, Girls» (Jay-Z, avec Q-Tip, Slick Rick et Biz Markie)

L’influence de Slick Rick peut être vue et entendue tout au long de l’histoire du hip-hop, il était donc approprié que Jay Z a engagé The Ruler pour exécuter le crochet de son ode classique aux dames, «Girls, Girls, Girls», de The Blueprint. Avec Q-Tip et Biz Markie, Rick a apporté sa fluidité et a fourni le refrain sur l’un des tubes les plus célèbres de Jay-Z, l’aidant à atteindre le 17e rang du Billboard 100.

19: «Allons-y tous» (avec Nice & Smooth)

Un match fait dans le paradis du hip-hop, Slick Rick a collaboré avec le duo légendaire Nice & Smooth sur ‘Let’s All Get Down’, un joyau sous-estimé de son troisième album, Behind Bars. Le trio sonne incroyablement ensemble sur une piste de batterie minimaliste et granuleuse produite par Greg Nice. Il représente le hip-hop new-yorkais des années 90 à son meilleur et reste l’une des meilleures chansons de Slick Rick.

18: «Sittin’ In My Car »(avec Doug E Fresh)

Également de Behind Bars, ‘Sittin’ In My Car ’a été la première collaboration entre Slick Rick et Doug E Fresh depuis le classique‘ The Show ’/‘ La-Di-Da-Di ’de 1985. Refaisant “Sitting In The Park” de Billy Stewart, Rick chante le refrain et les rimes sur une autre histoire brillante, avec Doug E Fresh assistant sur beatbox.

17: «Just Another Case» (Cru, avec Slick Rick)

Le trio du South Bronx et la merveille d’un album, Cru, ont non seulement rendu hommage en échantillonnant les paroles de Slick Rick pour le refrain de “Just Another Case”, mais ils ont enrôlé The Ruler pour un couplet invité sur la piste. Empruntant le crochet de ‘Children’s Story’, ‘Just Another Case’ a aidé à présenter l’icône du hip-hop à une nouvelle génération de fans après que le single soit passé au n ° 68 sur le Billboard Hot 100 et n ° 8 sur les Hot Rap Singles graphique.

16: «Derrière les barreaux (Dum Ditty Dum Remix)»

Alors que la version album de «Behind Bars» était exemplaire, avec la production du seul et unique Prince Paul, le remix, produit par Def Jam le camarade de classe Warren G est également un banger endormi. Un premier exemple de Côte Est et Ouest collaborations, la piste a trouvé Rick et Warren G fusionnant les sons de boom-bap de Californie G-Funk et de New York.

15: «We’re Unified (Track Masters Remix)» (Kid Capri, avec Snoop Dogg et Slick Rick)

Sans question, Snoop DoggLes flux mélodiques décontractés ont été inspirés par les meilleures chansons de Slick Rick – The Ruler a tellement influencé Snoop que ce dernier a repris le classique «La-Di-Da-Di» sur son premier album Doggystyle. Lorsque les deux se sont finalement connectés pour un duo, les résultats ont été historiques. De la compilation Soundtrack à The Streets de Kid Capri, Slick Rick et Snoop Dogg échangent des barres sur ‘We’re Unified (Track Masters Remix)’. La chimie entre les deux est indéniable, car le professeur et son élève vedette créent un classique.

14: «Le moment où je craignais»

Avec autant de joyaux sur The Great Adventures Of Slick Rick, chacun des 12 titres de l’album aurait pu figurer sur cette liste des meilleures chansons de Slick Rick. ‘The Moment I Feared’ est un autre exemple de Rick donnant une masterclass de narration. Des affrontements dans les rues, à traîner dans le légendaire quartier latin et tout le drame qui descend inévitablement, tout est ici dans les moindres détails.

13: «Auditorium» (Mos Def, avec Slick Rick)

Qu’obtenez-vous lorsque vous combinez deux des MC les plus vénérés et énigmatiques du hip-hop sur une seule piste? Un bijou de collaboration, c’est quoi. Produit par le maître lui-même, Madlib, ‘Auditorium’ propose deux des meilleurs versets de trading du jeu sur des rythmes exquis. La combinaison de Yasiin Bey et Rick a produit l’une des meilleures collaborations hip-hop des années 00 et l’une des meilleures chansons de Slick Rick de tous les temps.

12: «Da Art Of Storytellin» (Pt.1) »(OutKast, avec Slick Rick)

Sur l’album classique Aquemini d’OutKast, André 3000 et Big Boi avaient déjà un morceau incroyable, mais ils ont invité Slick Rick à contribuer un couplet invité après que la chanson a été remixée et publiée en single. ‘Da Art Of Storytellin’ (Pt 1) ’voit les MCs détailler leurs relations personnelles, chacune offrant une nouvelle perspective narrative et affichant la ligne qui relie ces deux générations de rappeurs.

11: «I Own America, Part 1»

“I Own America” ​​a flotté sur des mixtapes avant de finir sur l’album The Art Of Storytelling. Présentant des quantités infinies d’hybris à la vraie mode Slick Rick, il présente certaines de ses rimes les plus vaniteuses. Il aborde même ses problèmes d’expulsion en violant: «Et même si je suis expulsé, je possède l’Amérique.» Le souverain était de retour.

10: «Je n’aurais pas dû le faire»

‘I Shouldn’t Done It’ a été le premier single sorti du deuxième album de Slick Rick, The Ruler’s Back. Avec la production de Vance Wright, le style confiant et nonchalant de Rick a très bien fusionné avec le New Jack Swing son qui envahissait les clubs et les charts au début des années 90. Un favori de la danse utilisant plusieurs James Brown exemples, “I shouldn’t did Done It” raconte l’histoire de Slick Rick regrettant une affaire qui mène à une conclusion tragique.

9: «Lèche les boules»

Malgré son titre provocateur, ce morceau de Great Adventures… capture Rick hébergeant une clinique sur MCing. Produit par Ennemi public‘S Bomb Squad, le single reste un favori des fans inconditionnels de Slick Rick. Bien que l’héritage de Rick se concentre en grande partie sur ses récits de sagesse («Histoire des enfants»), son premier album comportait encore quelques coupes plus grossières.

8: «Le dos du souverain»

“The Ruler’s Back” était à la fois une introduction et un couronnement de son altesse royale au trône du hip-hop – ses cornes jazzy étaient le complément parfait pour la fluidité de Rick au sujet de ses plans pour régner sur la compétition. Le morceau était si influent que Jay-Z l’a refait sur son album Blueprint classique. D’un roi à l’autre.

7: «Street Talkin» (avec Big Boi)

Après que Rick ait invité sur “Da Art Of Storytellin” (Pt.1) d’OutKast, Big Boi a rendu la pareille en sautant sur le premier single de Rick’s The Art Of Storytelling. Le style décontracté de Rick combiné à la livraison rapide de Big Boi était une continuation de la chimie qu’ils partageaient lors de leur collaboration précédente. Sonnant revigoré sur ce qui était son premier single en plus de cinq ans, «Street Talkin» est l’une des meilleures chansons de Slick Rick.

6: «Amour des adolescents»

En tant que premier single de The Great Adventures Of Slick Rick, ‘Teenage Love’ était un morceau réfléchissant sur les hauts et les bas des relations. Puisant dans le sous-genre en plein essor des ballades de rap, «Teenage Love» est devenu un succès, atteignant le 8e rang du classement Hot Rap Singles. Rick chante même le refrain de Diana Ross“Theme From Mahogany (Savez-vous?)” Sur la piste, créant un des premiers prototypes du style vocal sung-rap d’aujourd’hui. ‘Teenage Love’ entre également dans l’histoire du hip-hop grâce à deux camées dans la vidéo: Brooklynites Big Daddy Kane et une Lil ’Kim alors inconnue.

5: «Hey Young World»

Le troisième single de The Great Adventures Of Slick Rick, et produit par Rick lui-même, “Hey Young World” est une chanson ambitieuse sur laquelle The Ruler partage sa sagesse avec les jeunes d’Amérique. Jamais prédicateur, c’est un hymne de rue qui conseille la prochaine génération sur

faire de meilleurs choix, respecter leurs parents et ne pas «suivre les dopes», de manière suave que seul Rick pouvait réussir. L’une des meilleures chansons de Slick Rick, ‘Hey Young World’ a été refaite et échantillonnée plusieurs fois.

4: «Mona Lisa»

Ce que beaucoup considèrent comme l’un des meilleurs morceaux de The Great Adventures Of Slick Rick, “ Mona Lisa ” n’a jamais été publié en tant que single, mais on pouvait l’entendre exploser de chaque autoradio, haut-parleur de club et boombox de fête de bloc lorsque le album sorti en 1988. Dans le vrai style narratif de Slick Rick, il raconte sa rencontre avec une jeune femme dans une pizzeria tout en faisant référence Nat King ColeCélèbre morceau, le transformant en son propre standard.

3: «The Show» (Doug E Fresh & The Get Fresh Crew)

En ce qui concerne les meilleures chansons de Slick Rick de tous les temps, ‘The Show’ mérite définitivement sa place. Avec un échantillon inoubliable de la chanson thème du dessin animé Inspector Gadget des années 80, Doug E Fresh et Slick Rick ont ​​sorti un classique qui a changé le visage de la culture hip-hop. Leurs plaisanteries d’avant en arrière ont apporté l’élément de performance en direct du hip-hop à la radio, tout en mettant les deux MC sur la carte. Si vous remarquez certains éléments de New Jack Swing dans la production, c’est parce qu’un génie producteur de 15 ans nommé Teddy Riley a conçu le son de la piste.

2: «L’histoire des enfants»

«Dave, le dope fiend shootin ‘dope / Qui ne connaît pas le sens de l’eau ni du savon» sont quelques-unes des paroles les plus reconnaissables de l’histoire du hip-hop, et «Children’s Story» est le modèle de la narration narrative dans le hip-hop . Récit édifiant de flics, de voleurs et de dope boys, Rick viole magistralement les conséquences de succomber aux tentations de la vie dans la rue. ‘Children’s Story’ a continué à figurer dans le Top 5 des classements Hot R&B Singles et Hot Rap Tracks, et reste l’une des meilleures chansons de Slick Rick de tous les temps. Capturer Rick à un pic créatif, c’est aussi l’une des chansons hip-hop les plus échantillonnées de l’histoire.

1: «La-Di-Da-Di»

Slick est l’un des rares artistes dont la première chanson enregistrée devient un classique instantané. Sans doute la plus grande face B du hip-hop, ‘La-Di-Da-Di’ est le premier morceau solo de Slick Rick – et il l’a fait sortir du parc. Après que Doug E Fresh l’ait recruté pour «The Show» de The Get Fresh Crew, le duo dynamique a échangé des vers pour créer de l’or hip-hop. Sur ‘La-Di-Da-Di’, cependant, MC Ricky D rime en solo sur le célèbre beatboxing de Fresh. Le reste appartient à l’histoire.

Slick a tellement de doublures citables dans ‘La-Di-Da-Di’ – c’est l’une des chansons les plus référencées du hip-hop, et juste un soupçon de la grandeur qui viendrait. De Biggie à Beyoncé, Kanye West à Miley Cyrus, des centaines de musiciens ont fait référence à son cri de ralliement: «Au tic-tac, vous ne vous arrêtez pas.» Reconnaissant l’impact durable de la chanson, Rock et Doug E Fresh se sont réunis pour une version live qui a été incluse en tant que titre bonus sur L’album de 1999 de Rick, The Art Of Storytelling.

Vous en voulez plus? Lisez notre interview exclusive avec Slick Rick.