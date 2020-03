À l’approche de la Saint-Patrick le 17 mars, quel meilleur moment pour regarder la musique de l’île d’Émeraude. Que votre idée de la musique irlandaise soit Riverdance, Val Doonican ou John McCormack, Charles Villiers Stanford ou William Vincent Wallace, l’extraordinaire éventail et profondeur des compositeurs et musiciens venus d’Irlande est vraiment remarquable. De la grande tradition de la musique folk irlandaise aux œuvres de grands compositeurs classiques, voici 20 titres qui n’auraient pu être inspirés par aucun autre pays. Explorez notre sélection des meilleures musiques irlandaises classiques et folkloriques pour la Saint-Patrick.

Écoutez Riverdance 25th Anniversary: ​​Music From The Show sur Apple Music et Spotify et faites défiler vers le bas pour découvrir notre sélection des meilleures musiques irlandaises classiques et folkloriques pour la Saint-Patrick.

Meilleure musique classique irlandaise: 20 pièces essentielles pour la Saint-Patrick

20: La Rose de Tralee: William Pembroke Mulchinock / Charles William Glover

Un rapport écrit l’an dernier a finalement résolu la paternité contestée de cette chanson irlandaise emblématique figurant dans notre sélection des meilleures musiques irlandaises classiques et folkloriques pour la Saint-Patrick. Il a conclu que c’était par le poète Tralee William Pembroke Mulchinock et appelé Smile Mary My Darling. Il a été publié et transmis par Edward Mordaunt Spencer en 1846 dans son livre de poésie The Heir Of Abbotsville. Ce poème a été adapté en un poème intitulé The Rose Of Tralee avec l’air repris par Charles William Glover à partir d’une de ses ballades précédentes. Alors maintenant tu sais!

19: Down By The Salley Gardens: Traditionnel

«En bas des jardins de Salley, mon amour et moi nous sommes rencontrés; / Elle est passée devant les jardins de Salley avec de petits pieds blancs comme neige… »Les mots sont écrits par l’un des plus grands poètes irlandais, W. B. Yeats (écrit en 1889). Ils sont chantés dans un vieil air irlandais appelé The Moorelough Shore arrangé par Herbert Howells.

18: Ouverture de Maritana: Vincent Wallace

(William) Vincent Wallace (1812-1865) était un compositeur, violoniste et pianiste irlandais, l’un des musiciens les plus célèbres de son époque. Aujourd’hui, on se souvient de lui pour le premier de ses six opéras, Maritana, qui a été créé au Théâtre Royal de Londres, Drury Lane en 1845. Il a connu un immense succès au cours du prochain demi-siècle. Son grand succès était “Scènes qui sont les plus brillantes” de l’Acte 3.

17: Love’s Old Sweet Song: James Lynam Molloy / G. Clifton Bingham

Une autre chanson de James Lynam Molloy (voir The Kerry Dance, ci-dessous), avec des paroles de G. Clifton Bingham. Love’s Old Sweet Song, parfois mal identifiée par la première ligne de son refrain (‘Just a song at twilight’) était l’une des chansons de salon les plus populaires de l’époque victorienne. La chanson est évoquée dans Ulysses de James Joyce comme étant chantée par Molly Bloom.

16: Fantasia en mi majeur «La dernière rose de l’été», op. 15: Felix Mendelssohn

Mendelssohn a écrit son Fantasia en mi majeur «La dernière rose de l’été», basé sur la chanson irlandaise populaire, vers 1830. Le poème a été écrit par Thomas Moore en 1805 et mis en musique par le compositeur irlandais John Stevenson, qui a collaboré avec Moore sur la publication de ses Irish Melodies. La mélodie a été la base de certaines variations pour flûte et piano de Beethoven, et a également figuré dans l’opéra Martha de Flotow (1847). Il figure également dans cette compilation dans Anderson’s Irish Suite et les variations d’Ernst pour violon solo.

15: L’aube du jour: Anon

Il y a deux chansons irlandaises appelées The Dawning Of The Day (irlandaise: Fáinne Gael An Lae). L’un est un air composé par le harpiste aveugle Thomas Connellan au XVIIe siècle. L’autre a été publié par Edward Walsh (1805-1850) en 1847 dans Irish Popular Songs et traduit plus tard en anglais comme The Dawning Of The Day. Il est joué ici par le grand virtuose irlandais flûtiste James Galway.

14: I Dreamed I Dwelt In Marble Halls (The Bohemian Girl / Acte 2): Michael Balfe

Michael Balfe (1808-70) était un compositeur et chanteur irlandais au succès étonnant. Il a écrit 38 opéras, près de 250 chansons et était un chef d’orchestre reconnu. The Bohemian Girl est son œuvre la plus célèbre, librement inspirée d’une histoire de Cervantès. Il présente l’air populaire, I Dreamed I Dwelt In Marble Halls, chanté dans l’opéra par le personnage Arline, amoureux de Thaddeus, un noble polonais et un exilé politique. Il s’agit de l’enregistrement définitif chanté par la glorieuse Dame Joan Sutherland.

13: The Lark In The Clear Air: Traditional / paroles Sir Samuel Ferguson

L’air de The Lark In The Clear Air est un traditionnel irlandais tiré de la collection de George Petrie (1790-1866) considérée comme l’une des plus importantes collections de musique irlandaise du XIXe siècle. Il contient près de 200 mélodies et textes de chansons. Les mots anglais ont été écrits par le poète, avocat, antiquaire, artiste et fonctionnaire irlandais, Sir Samuel Ferguson (1810-1886).

12: Nocturne n ° 9 en mi bémol majeur «Romance»: John Field

L’Irlandais John Field (1782-1837) était pianiste, compositeur et enseignant. On se souvient aujourd’hui de lui comme l’inventeur du nocturne comme genre de musique pour piano, que son successeur Frédéric Chopin a développé pour sublimer les hauteurs. Field est né à Dublin mais a passé une grande partie de sa carrière en Russie où il est décédé après une vie mouvementée, une grande partie de celle-ci étant consacrée à l’alcool et aux femmes.

11: You Raise Me Up: Rolf Løvland / Brendan Graham

You Raise Me Up – une belle chanson avec une dette évidente envers le Londonderry Air – a été composée par le pianiste norvégien Rolf Løvland, membre du duo piano / violon Secret Garden. C’était à l’origine une pièce instrumentale intitulée Silent Story, mais Løvland a demandé au romancier et compositeur irlandais Brendan Graham d’ajouter des paroles après avoir lu le roman de Graham The Whitest Flower. Depuis sa première représentation en 2002, il a été enregistré plus de 100 fois par divers artistes.

10: The Fairy Lough: Sir Charles Villiers Stanford / Moira O’Neill

Voici une autre chanson de Stanford. Celui-ci est le deuxième de sa collection An Irish Idyll In Six Miniatures, tous des décors de poèmes de Moira O’Neill, le nom de plume d’Agnes Shakespeare Higginson (1864-1955), un poète irlandais-canadien qui s’est inspiré du comté d’Antrim. où elle habitait. La chanson, présentée dans notre sélection des meilleures musiques irlandaises classiques et folkloriques pour la Saint-Patrick, date de 1901. Mais le plus grand intérêt ici est que la chanteuse est la divine et irremplaçable Kathleen Ferrier.

9: Elle a traversé la foire: traditionnelle

L’air de She Moved Through The Fair est typiquement irlandais, une chanson folklorique traditionnelle qui existe en plusieurs versions. Le narrateur voit son amant s’éloigner de lui à travers la foire, après lui avoir dit que puisque sa famille approuverait, «ça ne sera pas long, amour, jusqu’au jour de notre mariage». De retour en fantôme la nuit, elle répète ces mots. Fait-elle référence à sa propre mort et aux retrouvailles potentielles du couple dans l’au-delà? C’est une chanson mystérieuse et mystique qui nous a capturés depuis l’époque médiévale.

8: La danse Kerry: James L. Molloy

“Oh les jours de la danse Kerry / Oh les jours de l’air du joueur de flûte / Oh pour une des heures de joie / Parti hélas comme notre jeunesse trop tôt …” a été composé comme une chanson, publiée en 1879 et généralement attribuée aux Irlandais auteur-compositeur James L. Molloy (1837-1909). Les huit premières mesures sont pratiquement identiques à The Cuckoo, écrite et composée par une Miss Margaret Casson vers 1790; Molloy a ajouté la musique de la partie centrale et de nouveaux mots.

7: Quand celui qui t’adore: Thomas Moore / Herbert Hughes

Margaret Buke Sheridan (1889-1958) était une chanteuse d’opéra irlandaise, née à Castlebar, dans le comté de Mayo. Elle était connue sous le nom de Maggie de Mayo, mais a passé une grande partie de sa carrière en Italie et à Covent Garden. Puccini l’a saluée comme «la parfaite Mimi» et la «seule Madame Butterfly». Ce magnifique enregistrement a été réalisé en 1944 bien après sa retraite, un décor d’un poème du poète irlandais Thomas Moore, et chanté avec une intensité émouvante, reflétant peut-être sa propre vie amoureuse malheureuse.

6: Caoineadh Cu Chulainn (Lament) de Riverdance: Bill Whelan

Caoineadh Cu Chulainn (Lament) est un rare moment de repos de Riverdance, le spectacle théâtral légendaire qui a commencé comme un acte de performance d’intervalle pendant le Concours Eurovision de la chanson de 1994. Il a été composé par Bill Whelan en utilisant principalement de la musique traditionnelle irlandaise et, depuis sa création sur scène en 1995, a été joué dans plus de 450 salles devant plus de 25 millions de personnes. Les pipes Uilleann (cela se traduit par «pipes du coude») sont les pipes irlandaises traditionnelles. Ils tirent leur nom de la façon dont ils sont gonflés.

5: Sechs Mehrstimmige Etüden – Etude VI «Die Letzte Rose» («La dernière rose»): Heinrich Wilhelm Ernst

Heinrich Wilhelm Ernst (1812-65) était l’un des grands violonistes du 19e siècle et était largement considéré comme l’héritier de Paganini, célèbre pour sa virtuosité étonnante. En 1862, cependant, Ernest a été contraint de prendre sa retraite en raison d’une névralgie sévère et a passé les sept dernières années de sa vie à la retraite à Nice, c’est là qu’il a écrit sa pièce la plus célèbre, la sixième et dernière de ses études polyphoniques pour violon solo, un ensemble extrêmement varié de variations sur la mélodie folklorique irlandaise sur laquelle le poème de Thomas Moore «The Last Rose Of Summer» est habituellement placé.

4: Macushla: Dermot MacMurrough (Harold R. White) / Josephine V. Rowe

Macushla a été le favori de nombreux ténors – irlandais et autres – composés en 1910 par le compositeur né à Dublin Harold R. White (1868 – 1937) sous le pseudonyme de Dermot MacMurrough. Les paroles sont de Joséphine V. Rowe. Cela semble être leur seule chanson mais cela les a rendus très riches tous les deux. Macushla est une translittération du «chuisle» irlandais – «mon pouls». «Chuisle Mo Chroi» signifie «pouls de mon cœur» et donc «Mo Chusle» signifie «mon chéri» ou «ma chérie».

3: L’Oiseau bleu: Sir Charles Villiers Stanford

The Blue Bird est du compositeur irlandais Sir Charles Villiers Stanford (1854-1924), avec des paroles de Mary E. Coleridge (1861-1907), romancière, poète et arrière-petite-nièce du célèbre Coleridge). Il s’agit d’un décor exquis a capella d’un poème exquis, le troisième des 8 morceaux de Stanford, opus 119, tous des décors de textes de Mary Coleridge.

2: Suite irlandaise: Leroy Anderson

Leroy Anderson (1908-75) était le roi de la musique légère américaine dont les succès instrumentaux comprenaient The Typewriter et – un favori de Noël – Sleigh Ride. L’Eire Society de Boston, Massachusetts, lui a demandé de créer une suite orchestrale de musique folklorique irlandaise traditionnelle qui sera interprétée par le Boston Pops Orchestra. Anderson a effectué quatre mouvements en seulement 11 jours. Initialement intitulé Eire Suite, il a été créé en juin 1947. Deux ans plus tard, Anderson a ajouté deux autres mouvements et l’a renommé Irish Suite.

1: Londonderry Air (Danny Boy): Traditionnel

Personne ne sait avec certitude qui a composé le plus célèbre des airs irlandais, en tête de notre liste des meilleures musiques irlandaises classiques et folkloriques pour la Saint-Patrick, le Londonderry Air. C’est un air ancien parmi ceux recueillis par la folkloriste Jane Ross qui l’a écrit et envoyé à un éditeur en 1855. Mlle Ross vivait à New Town, Limavady, dans le comté de Londonderry. Cela semble être la façon dont la chanson est venue par son titre. Cependant, nous savons avec certitude qui a écrit les paroles qui correspondaient à cette grande mélodie: le prolifique auteur-compositeur (et avocat) anglais Frederic E. Weatherly a écrit les paroles de Danny Boy en 1913.

Enregistrement recommandé

Riverdance 25th Anniversary: ​​Musique du spectacle

Célébrée dans le monde entier pour sa partition primée aux Grammy Awards, son énergie palpitante et la passion de sa danse irlandaise et internationale, cette version est la réinterprétation puissante et émouvante de la bande originale envoûtante de Bill Whelan pour Riverdance. Vingt-cinq ans après sa création, le compositeur Bill Whelan est retourné en studio pour réenregistrer la bande originale et l’équipe originale a réinventé le spectacle révolutionnaire avec des conceptions d’éclairage, de projection, de scène et de costumes innovantes et spectaculaires.

Riverdance 25th Anniversary: ​​Music From The Show peut être acheté ici.