20 pistes essentielles pour vous rendre heureux

Sheryl CrowAnnonce que son album exceptionnel de 2019, Fils, serait sa dernière est un exemple classique de la maxime «les laisser en vouloir plus». Ce n’est pas comme si nous n’entendions plus jamais parler du grand auteur-compositeur-interprète du Missouri, mais peut-être tout simplement pas dans le format complet qu’elle a honoré depuis son émergence étonnante avec le club de musique du mardi soir de 1993. Les meilleures chansons de Sheryl Crow serviront cependant à jamais de rappel de ses talents uniques et du rock inventif country et soul qui est devenu son son signature.

Née le 11 février 1962, Crow a montré un flair précoce dans le sport, mais son instinct musical allait bientôt être soutenu par des qualifications plus formelles, car elle a obtenu un baccalauréat ès arts en composition musicale, performance et éducation. Les débuts de Crow sur la route en tant que choriste – en particulier son travail sur Michael Jackson’S Bad tour – ont fait l’objet de nombreuses discussions, tout comme le faux départ d’un album de 1992 qui a été préparé pour la sortie mais mis au rebut. L’histoire plus large a commencé l’année suivante et a gagné du terrain grâce à des tournées infatigables et aux vertus simples de l’écriture de chansons supérieure, qui a servi Crow dès ce jour.

Meilleures chansons de Sheryl Crow: 20 20 morceaux essentiels pour vous rendre heureux

20: «Dites-moi quand c’est fini» (2019, avec Chris Stapleton)

L’une des nombreuses visites que nous ferons à l’album Threads all-star – en vérité, nous aurions pu sélectionner toutes les pistes du disque – est cette combinaison parfaite de deux voix distinctes. Champion du pays Chris Stapleton fait plus un camée qu’une voix commune, mais c’est énormément atmosphérique, co-écrit par la paire et une grande partie du 11ème studio de Crow.

19: «Sign Your Name» (2010, avec Justin Timberlake)

Preuve que les collaborations accomplies n’ont rien de nouveau pour Crow, celle-ci avec les chœurs de Justin Timberlake faisait partie de son huitième album, 100 Miles From Memphis, en 2018. Sheryl avait 25 ans d’espoir quand l’original, de Terence Trent D ‘Arby, a fait partie du Top 5 des deux côtés de l’Atlantique en 1987.

18: «Que puis-je faire pour vous» (1993)

Nous plongons également à plusieurs reprises dans Tuesday Night Music Club, sûrement l’un des premiers albums les plus frappants de tous les temps et nommé d’après les soirées de jam informelles auxquelles Crow faisait partie en Californie. La production décontractée mais élégante de Bill Bottrell était en parfait accord avec le cadeau de Crow pour un rock émotionnellement intelligent et souvent énervé.

17: «Méfiez-vous des ténèbres» (2019, avec Eric Clapton, Sting et Brandi Carlile)

Un autre remake inspiré de Threads, cette fois avec pas moins de trois contributeurs majeurs et une production astucieuse, comme sur presque tous les morceaux, par Steve Jordan. Qui est mieux placé pour ajouter de la guitare que le vieil ami de Crow et l’homme qui a joué sur le George Harrison original de l’inégalable Tout doit passer, que Eric Clapton?

16: «Tomorrow Never Dies» (1997)

La confirmation du statut de Crow comme l’une des plus grandes stars du monde est arrivée avec l’immense récompense d’une invitation à chanter un Thème James Bond. La pièce de mauvaise humeur pour la 18e entrée de la série, et deuxième à la vedette Pierce Brosnan, a été co-écrite avec son producteur, Mitchell Froom.

15: «Imprégnez-vous du soleil» (2002)

Le premier single convenablement optimiste du quatrième album de Crow, C’mon C’mon, est devenu un succès de vente d’or et un n ° 1 du classement Billboard’s Adult Top 40. Écoutez les choeurs de Liz Phair et regardez Crow se produire sur la plage d’Hawaï dans la vidéo.

14: «La première coupe est la plus profonde» (2003)

Bien avant Threads, Crow a prouvé que même une carrière définie par une créativité originale peut être améliorée par un remake occasionnel bien choisi. Lorsque son album Very Best Of est sorti en 2003, l’attraction supplémentaire était cette nouvelle version du Cat Stevens chanson rendue célèbre par PP Arnold en 1967.

13: «Home» (1996)

Pas l’un des morceaux les plus connus de Crow, mais nous avons toujours eu un faible pour ce morceau de chanson délicieusement habile, présenté sur son deuxième album éponyme, qu’elle a produit elle-même avec grande distinction.

12: ‘Prove You Wrong’ (2019, avec Stevie Nicks et Maren Morris)

Un autre des trios de puissance sur Threads, ce morceau d’ouverture relie les deux générations, mettant en vedette une reine du rock doux et l’une des plus grandes nouvelles stars du pays. Crow, Nicks et Morris l’ont interprété, avant la sortie de l’album, aux CMT Music Awards 2019 en juin 2019.

11: «Quitter Las Vegas» (1993)

Le quatrième single du Tuesday Night Music Club était un autre récit irrésistible co-écrit par Crow et le producteur Bottrell avec les autres membres du club David Baerwald, Brian MacLeod, David Ricketts et Kevin Gilbert.

10: «Run Baby Run» (1993)

Le premier single de l’album Tuesday Night…, écrit par Crow avec Bottrell et Baerwald. Ce dernier était un ancien membre de David & David (avec les Ricketts susmentionnés), qui a sorti l’album solitaire, et valant toujours la peine d’être enquêté, certifié Boomtown en 1986. ‘Run Baby Run’ n’a pas fait beaucoup impression la première fois mais a été réédité dans plusieurs pays après la montée en puissance de Crow, devenant finalement le top 30 britannique en 1995.

9: «Live Wire» (2019, avec Mavis Staples et Bonnie Raitt)

Ce moment fort et spontanément contagieux de Threads est une autre chanson qui souligne le grand succès de l’album à capturer les artistes invités de Crow faisant ce qu’ils font de mieux. Dans ce cas, cela signifie la maîtrise de l’âme du gospel de Staples et la guitare slide sans égal de Raitt et le chant indubitable…

8: «Un changement vous ferait du bien» (1996)

… Mais elle peut aussi devenir assez géniale, comme sur l’un des cinq singles de l’album Sheryl Crow. Écrit par le chanteur avec Jeff Trott et Brian MacLeod lorsque tous les trois séjournaient à la Nouvelle-Orléans, c’est la suite parfaite de ‘Live Wire’, avec ses notes de The Staple Singers à leur meilleur, émouvant et profane.

7: «Ne pas faire» (2019)

Peut-être une sélection surprise, mais c’est l’un de nos hors concours absolus de Threads et sonne comme l’une des meilleures chansons Burt Bacharach jamais écrit. C’est une nouvelle chanson de la torche de la plus haute qualité qui montre à nouveau comment Crow a peu de pairs pour la finesse pop-rock.

6: «Strong Assez» (1993)

Tuesday Night Music Club était vraiment un record avec une force sans fond en profondeur, sur laquelle presque n’importe quel morceau aurait pu être un single – et plus de la moitié d’entre eux l’étaient. La mature et auto-analytique ‘Strong Enough’ a séduit à la fois son nouveau public d’albums et les programmeurs pop, atteignant la 5e place aux États-Unis et la première place au Canada.

5: «Chaque jour est une route sinueuse» (1996)

Un élément essentiel de presque toutes les performances de Crow depuis son apparition sur son deuxième album. Fin janvier 2020, ce fut son principal set-close lorsqu’elle s’est produite lors du week-end Girls Just Wanna au Hard Rock Hotel de Riviera Maya, au Mexique. Une alternative pour adultes n ° 1 aux États-Unis et son troisième succès au Royaume-Uni dans le Top 10.

4: «Redemption Day» (2019, avec Johnny Cash)

Pour notre argent, le point fort de Threads est ce duo électronique extraordinaire, et quels que soient vos sentiments à leur sujet, ils n’ont jamais été aussi authentiques. Crow a écrit ce commentaire anti-guerre brûlant pour son deuxième album, après un voyage en Bosnie avec Hillary Clinton. Cash a enregistré son interprétation pour le sixième album à titre posthume de sa série American Recordings avec le producteur Rick Rubin, American VI de 2010: Ain’t No Grave. L’appariement de leurs voix sur le nouvel enregistrement n’est rien de moins que des picotements vertébraux.

3: «Mon erreur préférée» (1998)

Une autre des plus grandes chansons de Crow de sa période prolifique de singles à succès dans les années 90, cette chanson sensuelle, très jouée à ce jour, était sur The Globe Sessions, qui a remporté un Grammy Award du meilleur album rock. La chanson elle-même a été à juste titre nominée pour la meilleure performance vocale féminine pop.

2: «Si ça vous rend heureux» (1996)

L’album de Sheryl Crow a été salué, entre autres, pour le comportement à bascule de morceaux tels que ce gros tube de bonne humeur, qui a fait partie du Top 10 des deux côtés de l’Atlantique. Crow l’a conçue comme une chanson country mais l’a refondue en mode rock, et à cette occasion, le Grammy de la meilleure performance vocale féminine était le sien.

1: «Tout ce que je veux faire» (1994)

Les chansons les plus singulières masquent parfois une humeur abattue – jamais plus que dans l’ode signature de Crow, «l’apathie et le désespoir», comme elle le dit, «masquée dans cette chanson pop légère, mais il s’agit de quelqu’un de bas en haut et de dehors, assis dans un bar regarder leur vie passer ». Mardi, ils buvaient de la bière à midi et le monde a rejoint.