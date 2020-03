20 pistes qui vous osent penser différemment

Nos chapeaux sont pour toujours Brian Eno, qui a observé dans une interview de 1982 que le Velvet Underground premier album n’a vendu que 30 000 disques, mais tous ceux qui en ont acheté un ont commencé un groupe. Eno faisait référence aux innombrables groupes émergents qui, à cette époque, couvraient les chansons des Velvets ou coupaient leur son, mais il y a aussi un sens plus profond à son observation: The Velvet UndergroundLa musique vous a mis au défi de commencer à penser différemment; pour aborder votre vie d’une manière plus créative. À cette fin, il y a des chansons vraiment transgressives dans leur catalogue, mais il y a aussi certaines des plus belles ballades d’amour et rockers festifs du rock. Étant donné que la composition principale de VU n’a été réunie que pendant moins de cinq ans (The Velvet Underground a été baptisé fin 1965; Lou Reed a quitté en août 1970), les 20 meilleures chansons de Velvet Underground sur notre liste incluent plus de la moitié de leur catalogue principal – ce qui n’a pas compliqué la réduction.

20: «Coyote» (en direct)

20: «Coyote» (en direct)

En 1993, le quatuor d’origine a organisé une tournée de retrouvailles qui a implosé avant qu’il n’atteigne les États-Unis, mais leur double album Live MCMXCIII a donné un aperçu fascinant de ce qui aurait pu être. Il y a deux moments particuliers où la magie entre en jeu: «Hey Mr Rain», un vieil extrait étiré à 16 minutes, et «Coyote», la seule nouvelle chanson de la réunion – une mystérieuse mini-épopée et un rare John Cale et Lou Reed co-écrit.

19: «Je reste avec toi»

La seule fois où Lou Reed a écrit quelque chose d’aussi simple et doux, c’est quand il a fait chanter Maureen Tucker. L’une des deux seules pistes qu’elle a faites avec le groupe, «I’s Sticking With You» est un duo romantique qui prend des tournures musicales surprenantes, mais ne perd jamais sa douceur. Enregistré à l’origine mais non utilisé pour Loaded (pour lui donner un morceau sur un album qu’elle aurait autrement manqué à cause de sa grossesse), il est devenu un favori des fans et apparaît également sur Live MCMXCIII.

18: «Notion brumeuse»

Avec Doug Yule prenant la machine à sous de John Cale, The Velvet Underground a passé la majeure partie de 1969 à travailler sur un album inachevé qui se dirigeait vers un territoire mélodique direct; ils ont également déménagé à temps partiel au domicile de Yule à Boston. Un rocker de garage fanfaron, “Foggy Notion” était un point culminant de leurs sets live à l’époque, bien qu’il n’ait pas été publié avant la compilation VU des années 80. Les fans de Boston, The Modern Lovers, le couvraient déjà en 1972.

17: «Ici, elle vient maintenant»

La valeur aberrante sur le Lumière blanche / chaleur blanche album, c’est une chanson courte et magnifique avec une qualité de mantra – la seule influence orientale notable parmi les nombreuses chansons de Velvet Underground. Reed a brisé un autre tabou en jouant sur la signification de «venir» dans les paroles. Ce n’est pas un hasard si The Cars, qui a couvert cette chanson à ses débuts, aura plus tard un tube intitulé «Tonight She Comes».

16: «Nous allons passer un bon moment ensemble» (en direct à The Matrix)

Également issu des sessions avortées de 1969, ce joyeux rocker avec son refrain «na-na-na» à ne pas manquer. C’est essentiellement l’une de leurs chansons les plus gentilles de Velvet Underground, bien que Reed l’ait considérablement assombrie quand il l’a refaite sur Street Hassle. ‘We Gonna Have A Real Good Time Together’ a également été l’ouverture de concert préférée de Patti Smith au début.

15: «Candy dit»

Inspiré par une rencontre avec l’actrice transsexuelle Candy Darling, c’était Reed qui écrivait sur la dysphorie de genre avant qu’il y ait un nom. Doug Yule obtient la voix d’ouverture de son premier album avec le groupe, lui donnant une innocence (et un fausset) que Reed n’aurait peut-être pas réussi.

14: «Ce qui se passe»

“ What Goes On ” est la chose la plus proche d’une chanson pop directe parmi toutes les chansons de The Velvet Underground, avec des crochets mur à mur avec le groupe de l’ère Yule qui fait une version plus conviviale du son de la gamme de l’ère Cale ( avec le groove primitif de Tucker et l’orgue Continental Vox). Peut-être pas la chanson la plus profonde de Velvets, mais sans doute la plus accrocheuse, et donc l’une des plus souvent reprises. Bryan Ferry de Musique Roxy a peut-être fait mieux.

13: «Femme fatale»

La plus grande contribution d’Andy Warhol à The Velvet Underground a peut-être été sa suggestion que Reed écrive une chanson sur Edie Sedgwick et l’appelle ‘Femme Fatale’. Reed a répondu avec une chanson qui combinait parfaitement deux de ses obsessions: la jalousie sexuelle et le doo-wop de New York. Nico la chantait comme si elle ne savait rien de la seconde et tout de la première.

12: «Toutes les soirées de demain»

Lou Reed a résisté aux efforts d’Andy Warhol pour installer la mannequin / actrice Nico en tant que chanteuse à temps partiel pour le premier album du groupe. Mais il est difficile d’imaginer cette chanson, en fait un monologue dramatique sur l’attrait et le vide de la culture festive de l’ère Warhol, sans elle. Elle est encore plus évocatrice que la chanson plus récente de Reed, plus célèbre sur cette demimonde, “Walk On The Wild Side”.

11: «Nouvel âge»

L’album Loaded a été conçu pour être chargé de succès, mais il y avait encore de la place pour une des réflexions les plus sombres de Reed. Livrée presque comme une ballade doo-wop, «New Age» raconte une rencontre entre une actrice en décadence et un fan fanatique; comme d’habitude, Reed rend l’histoire plus convaincante en raison de ce qu’il laisse de côté. «New Age» est le véhicule parfait pour la prestation vocale plus fraîche de Doug Yule.

10: «Lumière blanche / chaleur blanche»

Le deuxième album de Velvet Underground était de loin le plus extrême, et son titre, ‘White Light / White Heat’, était l’ode de Reed à ce qui était alors sa drogue de prédilection. La ruée des amphétamines est assez bien captée par une performance de groupe qui anticipe punk rock, la basse de Cale noyant tout le monde à la fin. La chanson est remarquablement accrocheuse compte tenu de son inspiration, et a été David BowieLa couverture préférée de Velvets pendant ses années Ziggy.

9: «J’attends l’homme»

D’un autre côté, la plupart des chansons sur la drogue de Reed étaient dans cette veine froidement observée. Même si vous n’avez jamais eu l’intention de marquer de l’héroïne dans les rues les plus sombres de New York, vous savez maintenant comment vous vous sentez et même combien cela coûte. Et, encore une fois, la chanson est perversement accrocheuse. Après le début doux du premier album, «Sunday Morning», c’est le premier rocker parmi les chansons de Velvet Underground.

8: «Rock & Roll»

‘Rock & Roll’ est l’une des seules chansons de Velvet Underground qui risque de sembler sur-jouée à ce jour. Mais ce morceau chargé est toujours l’un des hymnes rock les plus irrésistibles du monde, et tout le monde peut se rapporter à l’histoire de Jenny, cinq ans, qui est déjà assez âgée pour se rendre compte que sa ville est ennuyeuse et qu’une station de radio de New York détient la réponse . Cela laisse perplexe l’idée qu’elle n’a pas frappé en 1970, mais Stations de New York (sur le cadran FM) a adoré.

7: «Vénus en fourrure»

Puisque les Velvets tirent leur nom d’un livre sur le sadomasochisme, il est logique que le bondage soit le sujet de la chanson la plus sexuelle du groupe. Pulsante et intense, «Venus In Furs» est avant tout l’intimité entre les deux personnages; c’est une chanson qui vous fait vous sentir comme un voyeur.

6: «Yeux bleus pâles»

‘Pale Blue Eyes’, la plus déchirante de toutes les chansons de Velvet Underground, raconte une histoire d’amour de longue durée que le chanteur n’est pas près de surmonter et, selon la biographie d’Anthony DeCurtis sur Reed, une vraie chose dans la vie de l’auteur-compositeur à l’époque. La tendance du groupe de l’époque de Noël à la sous-estimation fonctionne particulièrement bien ici; bien que Reed ait également fait une version digne de la chanson avec son groupe jazzy des années 70 sur Take No Prisoners.

5: «Commencer à voir la lumière»

Vous pensiez donc que les chansons de Velvet Underground n’étaient rien d’autre que sombres et dangereuses? Essayez d’expliquer comment ils ont trouvé quelque chose d’affirmant cette vie, avec juste la bonne nuance cynique entre les lignes. Mots à vivre: «Il y a des problèmes en ces temps / Mais whoo! Aucun d’eux n’est à moi. »

4: «Je serai votre miroir»

Un autre triomphe pour Nico et, bien que personne ne l’ait remarqué à l’époque, la face A du premier single de Velvet Underground. Son élégance glaciale convient parfaitement à l’une des plus belles chansons d’amour de Reed – et à l’une des mélodies les plus obsédantes de sa carrière. Que les paroles soient infiniment généreuses ou simplement obsessionnelles, cela dépend de vous, bien sûr.

3: «Sœur Ray»

Après toutes ces années, celle-ci est toujours garantie de chasser les carrés de la pièce. La pièce maîtresse de White Light./White Heat est un embouteillage fascinant de 17 minutes, sur lequel Reed observe froidement un enfer d’un scénario décent. Le rock était censé être audacieux en 1968, mais cette chanson a rendu presque tout le monde timide.

2: «Sweet Jane»

‘Sweet Jane’ est certainement un candidat à l’une des meilleures chansons de Velvet Underground, mais nous ne pourrions pas en toute bonne conscience mettre une chanson sans Cale ou Tucker dans cette machine à sous. En tant que morceau clé de Loaded, il a été écrit et produit pour être un classique du rock – il a le léchage de guitare indélébile, le refrain et les paroles affirmant l’amour (avec un clin d’œil aux «mères maléfiques» qui essaient de nier il). Nous sommes particulièrement friands de la version réédition avec la glorieuse coda «vin et roses» restaurée.

1: «Héroïne»

Une piste visionnaire à quelques niveaux. D’une part, le son du groupe – avec l’alto de Cale tournant autour des guitares de Reed et Sterling Morrison, et Tucker ajoutant les bons accents de percussion – ne ressemblait à rien d’autre, et la chanson monte à un pic frénétique trois fois. Les paroles de Reed ici sont plus poétiques que n’importe quoi dans le rock, capturant le junkie-dom comme une recherche de transcendance (et faisant en quelque sorte une répression lacérante de «Jim-Jims»). Cela vous montre une réalité différente, tout comme le plus grand rock’n’roll est censé le faire.

