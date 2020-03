20 pistes solo essentielles par la reine suprême

Née le 26 mars 1944, la chanteuse principale du plus grand groupe de filles de Motown a été progressivement façonnée par la compagnie pour devenir une star solo. Quand Diana Ross est partie The Supremes en 1970, elle a eu l’opportunité de travailler avec les meilleurs producteurs et écrivains que Motown pouvait offrir, et elle a profité au maximum de son style personnel éblouissant, ce qui lui a permis de toucher un public que d’autres artistes soul ne pouvaient pas. Il n’était pas certain à 100% à l’époque qu’elle s’en sortirait seule – mais il aurait fallu la destruction totale du monde pour l’empêcher de se produire. Diana est devenue une artiste résolument tournée vers les adultes, le genre de star dont Motown avait envie mais qu’elle n’avait jamais vraiment trouvé jusque-là. Voici les 20 meilleures chansons de Diana Ross qui ont contribué à créer la légende. Vous pensez que nous en avons manqué? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Écoutez les meilleures chansons de Diana Ross sur Apple Music et Spotify, et faites défiler vers le bas pour nos 20 meilleures chansons de Diana Ross.

Meilleures chansons de Diana Ross: 20 pistes essentielles pour guérir la gueule de bois de votre amour

20: «Je vais sortir»

Commençons par une tranche lumineuse de 1980 disco, alors que Diana livre un hymne à ceux qui aspirent à ignorer les inhibitions – en particulier ceux qui ont estimé qu’ils devaient garder leur sexualité secrète. Un beau résultat de la première collaboration de Diana avec Chic; elle n’aimait pas les maîtres originaux, mais ‘I’m Coming Out’ est finalement devenu un triomphe.

19: «Remise»

Agitez un drapeau blanc: Diana exige l’amour que vous lui devez. Musique soul percutante, culminante et puissante de 1971, produite par les géants de l’écriture de chansons Ashford & Simpson, et un titre à succès d’un album qui devrait être plus loué.

18: «Touche-moi le matin»

Au début des années 70, Diana a cessé de faire des disques pour les adolescents, en chantant des chansons pour adultes sur les relations complexes, les regrets, les complications et les joies. “Touch Me In The Morning” était un plaisir élégant et profondément adulte, écrit par Michael Masser et sorti en 1972.

17: «C’est ma maison»

Diana Ross n’avait pas beaucoup travaillé avec Ashford & Simpson depuis 1973, mais la merveilleuse équipe de mari et femme de Motown avait conféré de la magie à sa carrière solo depuis le début et avait toujours travaillé leur sort sur son album de 1979, The Boss. Il a livré ce groove d’une simplicité trompeuse, célébrant l’indépendance féminine avec une touche légère.

16: «J’attends toujours»

L’un des grands singles amoureux des années 70. Diana attend depuis des années un gars pour remplir sa promesse romantique dans cette production nuancée de 1971 de Deke Richards. Une performance glorieusement haletante de la reine de Motown vend parfaitement cette histoire.

15: «Thème de l’acajou (savez-vous où vous allez)»

Plus de musique pour adultes dans la chanson thème lilting du drame romantique de 1975 Diana a joué dans Mahogany. Douce et interrogatrice, cette version est presque une âme de chambre. Michael Masser, son producteur et co-auteur (avec Gerry Goffin), avait créé la chanson pour Thelma Houston en 1973, mais c’est Diana qui a livré l’énorme succès.

14: «Doobedood’ndoobe, Doobedood’ndoobe, Doobedood’ndoo»

L’histoire raconte que Diana exprimait cette chanson, mais son auteur-producteur Deke Richards n’avait pas terminé les paroles, alors le chanteur a rempli de mots absurdes. Berry Gordy, Le patron de Motown, pensait que ces non-paroles curieuses le rendaient distinctif. Il est sorti comme ça et est devenu un grand succès britannique en 1972.

13: «Ease On Down The Road» (avec Michael Jackson)

Le duo dynamique et cuivré du film The Wiz, sorti en 1977 et débordant de joie de vivre.

12: «Prends-moi plus haut»

Oui, Diana pouvait faire de la house édifiante: cette grésilleuse de 1995 l’a trouvée parfaitement à l’aise dans un groove de danse alors contemporain. Elle avait été heureuse dans un décor disco; pourquoi ce nouveau son de remplissage ne devrait-il pas lui convenir? Ça faisait.

11: «Mon vieux piano»

Et en restant dans les clubs, Lady Di et Chic livrent un hommage décalé à l’instrument de musique avec le sourire de 88 notes. Un grand succès à travers l’Europe.

10: «Tu es une partie spéciale de moi» (avec Marvin Gaye)

Il a fallu un certain temps pour réunir Diana et Marvin, Marv hésitant à participer à un autre duo après la mort de 1970 Tammi Terrell, mais cela a finalement fonctionné parfaitement. Cette ballade super soul, avec Marvin apportant un avantage brut à la précision de Diana, est un joyeux hommage de 1973 à la passion romantique.

9: «Brown Baby» / «Save The Children»

Diana à son plus politique – et son plus attentionné, car elle souhaite la fierté, l’amour et le succès d’un bébé. Sa voix est incroyable sur le “Baby Brown” de Tom Baird, qui a quelque chose de la sensation de Marvin Gaye Que se passe-t-il, ce qui rend logique que la chanson fasse partie de la version de Diana de l’un des morceaux clés de cet album. Des trucs magnifiques et réfléchis de 1973.

8: «Un amour dans ma vie»

Des grooves funky-soul qui offrent toujours une touche de le son classique de Motown malgré émanant de 1976. Pas un single à succès, mais il semble plus frais que jamais aujourd’hui.

7: «Le boss»

Le titre coupé de l’album de Diana en 1979 est une discothèque animée et animée avec l’ambiance de la grande ville dans laquelle les producteurs Ashford et Simpson se sont spécialisés.

6: «Tendre la main et toucher (la main de quelqu’un)»

Nous sommes en 1970 et Diana Ross lance sa carrière en tant qu’artiste solo après des années de succès avec The Supremes. Elle a besoin d’un record incroyable. Nick Ashford et Valerie Simpson fournissent une chanson qui résonne avec l’idéal de convivialité de l’époque, a des qualités anthémiques et offre une touche de gospel. Diana le livre parfaitement et son parcours solo commence sur un énorme sommet.

5: «À l’envers»

Quel chemin est en place? Diana cherchait une chanson pour renverser sa carrière, et Chic a pris sa demande littéralement dans ce formidable smash de 1980.

4: «J’ai entendu une chanson d’amour (mais tu n’as jamais fait de son)»

Un thriller funky-rock de l’album The Last Time I Saw Him de Diana (1973), mieux connu pour ses dalliances avec le country et le jazz. Écrit par Bob et Brit Gaudio, plus généralement associé à The Four Seasons, vous pouvez entendre le son des années 70 de ce groupe en écho dans ce joyau puissant mais beaucoup trop bref.

3: «Love Hangover»

Diana passe en mode diva sensuelle et séduisante dans un monstre à deux têtes. C’est un throbber lent sexy, c’est un riffer à quatre étages qui tue, c’est un smash disco de 1976. Il n’y a pas de remède.

2: «Il n’y a pas assez de haute montagne»

La version originale de «Ce n’est pas assez de haute montagne», sorti par Marvin Gaye et Tammi Terrell, était tellement génial, qui oserait tenter de le refaire à sa propre image? Diana Ross, c’est qui. Et en plus, elle l’avait déjà chanté pour l’album de 1968 Diana Ross & The Supremes Join The Temptations. Imperturbable, sous la supervision de la production des écrivains Ashford & Simpson, elle le livre d’une manière qu’elle seule pouvait, et obtient un n ° 1 en 1970.

1: «Souviens-toi de moi»

Ashford & Simpson a créé cette histoire d’amour rejetée mais qui mérite toujours d’être chérie dans un tube mature et paradisiaque de 1970. «Souviens-toi de moi» est inoubliable.

Vous en voulez plus? Découvrez pourquoi Diana Ross était le talent suprême de Motown.