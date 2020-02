20 pistes solo et groupe Hella Good

Au cours de ses 20 années avec No Doubt et tout au long de sa carrière solo en cours, Gwen Stefani (né le 3 octobre 1969) a franchi sans effort toutes les barrières de genre, devenant l’un des plus femmes à succès dans le rock et une icône pop. De même que Sans aucun doute, elle a déclenché le boom du ska en Amérique et a survécu à son buste pour se réinventer à chaque nouvelle décennie. Bien qu’elle ait accumulé de nombreux succès multi-platine, Stefani a toujours opté pour son instinct musical et a fait en sorte que le monde pop suive son exemple. De collaborer avec tout le monde de Prince à The Neptunes et Elvis Costello, Stefani a apporté son amour de reggae, Pop des années 80 et nouvelle vague dans le courant dominant tout en grunge régnait toujours. Plus qu’une simple force de personnalité, l’honnêteté émotionnelle de Stefani et son oreille pour la mélodie façonnent la musique pop moderne depuis ses débuts dans les années 90. Voici les 20 meilleures chansons de Gwen Stefani, à la fois de son temps dans No Doubt et de sa carrière solo.

Écoutez les meilleures chansons de Gwen Stefani sur Apple Music et Spotify, et faites défiler vers le bas pour nos 20 meilleures chansons de Gwen Stefani.

Meilleures chansons de Gwen Stefani: 20 titres Hella Good Solo et Band

20: «Pris au piège dans une boîte»

La prise métaphorique de No Doubt sur la dépendance à la télévision a servi de premier single en 1992, révélant un groupe qui savait toujours dans quelle direction se diriger. pour faire une affaire assez farfelue, mais c’était la pièce maîtresse parfaite pour leur énergie maniaque sur scène.

19: «Début de l’hiver»

Stefani a continué son genre- (et producteur-) en sautant sur The Sweet Escape, son suivi de 2006 pour Love.Angel.Music.Baby. Au milieu des rythmes squelettiques de Neptunes («Yummy») et du doo-wop assisté d’Akon («The Sweet Escape»), «Early Winter» voit Stefani revenir au genre de power-pop confessionnelle dans laquelle elle excellait. Co-écrit par KeaneDe Tim Rice-Oxley, la ballade de rupture met la voix de Gwen à l’épreuve – et, à son tour, elle livre l’une des meilleures chansons de sa carrière solo.

18: «Encore un été»

Au cours des 11 années qui ont suivi l’album Rock Steady de No Doubt, Stefani a lancé un empire de la mode, fondé une famille et engendré une carrière solo. Lorsque le groupe s’est réuni pour Push And Shove, c’était comme si le temps ne s’était pas écoulé. Ils sont revenus à leurs racines ska SoCal et à leur amour sans faille de la pop des années 80 sur «One More Summer», un hymne mélancolique mélancolique qui sonne encore mieux dans la version acoustique de l’album de luxe.

17: «Je jette mes jouets»

En 1998, No Doubt était un élément incontournable de la bande originale, et grâce à la Razmoket film, ils ont pu travailler avec l’une de leurs idoles, Elvis Costello. Co-écrit par Costello et son ancienne épouse, Cait O’Riordan, ‘I Throw My Toys Around’ a juxtaposé les riffs rugueux de Dumont à la voix haletante de Stefani sur une mélodie de rimes nursey. Costello assiste également avec le chant, faisant “I Throw My Toys Around” comme une face B Attractions.

16: «Bathwater»

Avant que les effets vocaux ne deviennent un tarif standard dans la musique pop, Stefani avait contorsionné sa voix dans divers gazouillis, roucoulements et cris depuis «Trapped In A Box». Sur la «Bathwater» à saveur de ska, elle devient encore plus théâtrale en chantant à propos de se baigner littéralement dans des bagages relationnels.

15: «Rock Steady»

Après toute la psychologie en fauteuil de Return To Saturn, Rock Steady a vu No Doubt revenir au genre de son reggae-ska dans lequel ils excellaient. Nulle part cela n’était plus apparent que la chanson-titre de l’album, une dub chill-out qui résume parfaitement le dossier par thème, alors que Stefani fait le point sur les relations – personnelles et avec le groupe – qui ont traversé toutes les tempêtes, tout en restant stables.

14: «Running»

Même le record de la soirée de No Doubt, Rock Steady, avait sa part de ballades sérieuses, y compris la «Running» inspirée de Yazoo. Comme sur la chanson titre de l’album, Stefani chante pour tenir la distance dans les relations, au lieu de se concentrer sur la première vague d’amour, montrant comment son écriture a mûri. Le riff de synthé seul vous fait revenir.

13: «Hé bébé»

“Hey Baby” continue la fête sur Rock Steady avec sa propulsion salle de danse battre et toast invité de Bounty Killer. En tant que seule fille de No Doubt, Stefani chante toutes les bouffonneries dans les coulisses dont elle est témoin en tournée, créant sa propre réplique d’appel et de réponse. Sorti en single, il a battu le Top 10, devenant le plus gros hit du groupe depuis le hit n ° 1 de “Don’t Speak” en 1996.

12: «Ex-petite amie»

Comme beaucoup des meilleures chansons de Gwen Stefani, ‘Ex-Girlfriend’ témoigne de sa palette stylistique, car le punk, le hip-hop et le rock se confondent. Comme un ex-amant méprisé, l’énergie de la chanson s’arrête et démarre avant qu’elle n’explose en guitares rugissantes et en un chœur massif et unique. Le clip inspiré de l’anime réalisé par Hype Williams en a également fait un incontournable sur MTV.

11: «Qu’attendez-vous?»

À travers les sorties de No Doubt et son travail en solo, chaque cycle d’album a vu Stefani faire le point sur sa vie personnelle et professionnelle, et ses débuts en solo n’étaient pas différents. Travaillant avec Linda Perry de 4 Non Blondes, Stefani conquiert le bloc de l’écrivain et se donne un coup de pied proverbial dans le cul sur ce tube méta-dance-pop.

10: «Hollaback Girl»

On aime ou on déteste, on ne peut nier la persévérance culturelle du hit solo de Stefani, ‘Hollaback Girl’. Faisant de son mieux Toni Basil, Gwen applaudit à ses détracteurs, avec un chœur d’hypewomen et un chant de pom-pom girl qui ont mis à l’échelle les charts et créé l’une des chansons de Gwen Stefani les plus reconnaissables de tous les temps.

9: «Nouveau»

Si ce morceau de nouvelle vague tordue semble en contradiction avec le reste de Return To Saturn, c’est parce qu’il a été initialement enregistré pour le film culte pour adolescents de 1999 sur la culture rave de LA, Go. Avec l’ex-membre des Talking Heads Jerry Harrison, “New” a montré les morceaux musicaux de No Doubt grâce à une section rythmique féroce du bassiste Tony Kanal et du batteur Adrian Young, et les voix urgentes de Gwen livrées sur des synthés scintillants.

8: «Sous tout ça»

Quand elle n’était pas occupée à faire du pogo autour du ska adrénalisé de No Doubt, Stefani pouvait livrer des tubes pop mélodiques dignes d’un évanouissement comme cette coupe Rock Steady. Co-écrit par Dave Stewart d’Eurythmics, «Underneath it All» présente une véritable saveur insulaire grâce à un long métrage de Lady Saw et une production des vétérans du reggae Sly & Robbie.

7: «Toiles d’araignée»

En ouverture de Royaume tragique, “Spiderwebs” a préparé le terrain pour le genre de drame relationnel qui allait dominer l’album. Autre joint-venture Stefani et Kanal, c’est la chanson la plus accrocheuse sur le harcèlement téléphonique ou «une invasion téléphonique» à ce jour.

6: «C’est ma vie»

No Doubt porte leur influence de la nouvelle vague sur sa manche aussi facilement qu’avec le reggae et le ska, et leur amour sans faille pour des groupes comme Duran Duran et Pet Shop Boys est devenu évident dès le moment où «Just A Girl» a frappé les ondes. Leur reprise fidèle du single Talk It “My Life” de 1984 a rendu justice aux auteurs pop britanniques et, le cas échéant, a présenté le classique de Mark Hollis à un nouveau public affamé.

5: «Juste une fille»

Alors que Gwen Stefani n’était pas riot grrrl, elle a réussi à créer l’un des meilleurs hymnes rock féministes de tous les temps. Au début, elle déploie une voix délibérément écœurante pour intoner son impuissance «fille» avant de se déchaîner complètement, faisant de «Just A Girl» l’une des chansons solo de Gwen Stefani – sinon la meilleure -.

4: «Cool»

En tant que suite spirituelle de «Don’t’s Speak», «Cool» a prouvé que Stefani excellait toujours dans le genre de pop réfléchissante qui faisait des stars de No Doubt, même après aller en solo. Même des années après leur rupture amoureuse, la chimie musicale de Kanal et Stefani avait tout sauf refroidi.

3: «Une vie simple»

Le monde du rock n’était pas prêt pour un record de concept sur l’insécurité et les problèmes d’horloge biologique en 2001, mais Return To Saturn a remarquablement bien vieilli, et cela est dû en grande partie à ce titre. Comme la plupart des meilleures chansons de Gwen Stefani, ‘Simple Kind Of Life’ présente des démonstrations sincères de vulnérabilité par rapport aux crochets pop-rock. Peu de chansons pop se plongent dans le dilemme féminin spécifique du maintien de votre indépendance artistique avec la création d’une famille, et Gwen le fait avec aplomb.

2: «Dimanche matin»

En ce qui concerne les albums de rupture, Tragic Kingdom se classe parmi les meilleurs, nous offrant des joyaux pop torturés et amers comme celui-ci. Dès que le solo de tambour tonitruant de Young entre en jeu, la chanson prend de l’ampleur, Gwen se transformant en chanteuse grondante, offrant une performance vocale puissante.

1: «Ne parlez pas»

Comment ça pour une doublure argentée? Votre relation de sept ans touche à sa fin, mais vous incarnez l’une des ballades rock les plus durables du Années 90 et lancer votre groupe vers la célébrité? ‘Don’t Speak’ a vu Gwen fléchir ses talents lyriques et rendre sa performance vocale la plus passionnée. Après le succès spectaculaire de la chanson et le profil croissant de Stefani, elle a doublé comme métaphore de la relation quelque peu tendue entre le chanteur et le groupe, savamment disséquée dans le clip.