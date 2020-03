20 plus grandes chansons de l’assistant de flipper

En mai 1971, The Who étaient dans les studios olympiques de Londres pour enregistrer “Join Together”, qui est sorti un an plus tard en single au Royaume-Uni et en Amérique. Pete TownshendLes paroles de la chanson incluent la phrase “C’est le chanteur et non la chanson qui fait avancer la musique.” Et c’est tellement vrai de la façon dont Roger Daltrey, né le 1er mars 1944, a propulsé le Who de sa position devant le groupe. Il est sans doute le plus grand chanteur de rock à avoir dirigé un groupe au cours de ce même demi-siècle et c’est notre hommage aux meilleures chansons de Roger Daltrey.

Écoutez les meilleures chansons de Roger Daltrey sur Apple Music et Spotify.

Par où pourrions-nous commencer que par «Ma génération’, Dirigé par la voix unique de Roger, bégayée, qui est l’un des plus grands singles sortis dans les années 1960. Pas loin derrière c’est ‘Magicien de flipper’ de Tommy, qui a également Daltrey sous une forme impérieuse. Notre troisième single Who pour ouvrir cette playlist est «I Can See For Miles», une autre excellente voix de conduite.

‘Derrière des yeux bleus’ vient du cinquième album de Who’s Next, Who’s Next, et montre la maturation de la voix de Roger; en fait, c’est l’un de ses meilleurs chants rock-god jamais. On peut en dire autant ‘L’amour règne sur moi’ de Quadrophénie. “Ne vous ferez pas de nouveau” est un autre du casier de roche semblable à un dieu. Vous pouvez juste voir Roger marcher alors qu’il chante cette voix puissante, et le cri vers la fin est l’un des meilleurs moments de tout le rock. Ici, nous voyons le groupe dans toute sa splendeur, interprétant la chanson au Texas en 1975.

L’un des grands dons de Daltrey est qu’il semble capable de reproduire ses puissantes voix enregistrées sur scène, ce qui le rend sans effort dans le processus. ‘Blues d’été’ de Live At Leeds n’est que la perfection. Son interprétation de «Me voir, me sentir / vous écouter» d’un concert canadien est parmi les meilleures versions de ces moments de Tommy que le groupe a sorti.

«Baba O’Reilly» était une vedette du célèbre Who’s Next et la version d’un concert à Shepperton, Londres en mai 1978 est un autre exemple exceptionnel de l’éclat derrière les meilleures chansons de Roger Daltrey. Une autre chanson non Townshend que nous avons incluse est celle de Bo Diddley ‘Je suis un homme’, qui rappelle les premières influences du blues du groupe et Roger a tout donné sur l’une des plus belles reprises de ce classique du blues.

Selon Wayne Coyne de Flaming Lips, “Vous ne réalisez pas à quel point le chanteur Roger Daltrey est formidable avant d’essayer de le faire vous-même.” Ce compliment pourrait s’appliquer en particulier aux ‘Le vrai moi’ de Quadrophenia. D’une voix similaire, ‘Qui êtes vous’, le single à succès de l’album du même nom, confirme l’affirmation de Coyne. C’est aussi une de ces chansons qui a converti beaucoup de non-croyants en disant que The Who est le plus grand groupe de rock au monde.

“Nous n’allons pas le prendre” est devenu l’un des moments forts de l’apparition du Woodstock Festival en 1969, mais nous avons choisi l’original Tommy, qui met en lumière les deux côtés de la voix de Daltrey, de la bombe à la beauté. «Slip Kid» vient de l’album de 1976 Le Who By Numbers et peut-être pas la chanson la plus évidente à inclure, mais elle présente Daltrey montrant à quel point sa voix peut être contrôlée.

“Je ne peux pas expliquer” est Roger, 20 ans, et même si cela ne correspond peut-être pas à la puissance de nos autres sélections, écoutez-le simplement dans son contexte. Essayez de l’entendre aux côtés d’autres singles pop de 1965 et vous entendez l’éclat vocal par rapport au type de matériel terne qui était produit par la plupart des groupes de l’époque.

Quadrophénie «5.15» est une autre voix rock-dieu turbocompressée de Roger, et on peut en dire autant de ce qui précède. «Rejoignez-nous», où le sommet absolu est juste après le dernier verset. Roger frappe une note élevée tout en chantant: «Eh bien, tout le monde arrive» qui semble autrement.

Viennent ensuite deux morceaux de la collaboration exceptionnelle de Roger avec le héros de la guitare britannique Wilko Johnson, Going Back Home de 2014, qui est devenu l’album le plus performant que chacun d’eux ait eu depuis des décennies. Nous présentons la chanson titre, écrite par Roger et Mick Green, et l’interprétation intuitive du chanteur de Bob Dylan«S “Pouvez-vous s’il vous plaît sortir de votre fenêtre”.

À partir de 2018, et le nouvel album solo qui a amené Daltrey dans le top dix britannique, nous avons la chanson titre “Tant que je vous ai”. C’était un rappel glorieux et édifiant de ses racines R&B et de sa capacité à combiner rock et soul, cette fois sur une reprise de la chanson Garnet Mimms de 1964.

Peut-être qu’il n’y a qu’une seule chanson qui pourrait terminer une liste des meilleures chansons de Roger Daltrey et c’est «La chanson est finie» de Qui est le suivant. Il est majestueux, parfois doux, parfois incroyablement dur et il a tout ce qui rend Roger Daltrey brillant. Sa voix est tout aussi puissante que le son de guitare de Pete et son don est d’être tout ce que Pete a écrit pour qu’il chante. Il devient les personnages de Townshend et comme le dit Roger, “C’est pourquoi je ferme les yeux quand je chante – je suis dans un autre espace, et les personnages vivent en moi.”

