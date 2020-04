2000trees Festival 2020 est-il annulé? La dernière mise à jour répond à des préoccupations – HITC

Il y a eu une mise à jour, mais le festival 2000trees est-il annulé?

Dans ces conditions, ce n’est pas le moment d’être un festivalier avide…

Dans une déclaration antérieure, il avait été dit au public d’éviter tous les contacts non essentiels et de s’isoler autant que possible, mais beaucoup ayant choisi de ne pas respecter ces mesures de sécurité, des règles plus strictes ont été mises en œuvre.

Boris Johnson a déclaré plus tard dans une déclaration que nous ne pouvions quitter la maison pour faire de l’exercice qu’une seule fois par jour (seul ou avec un membre de notre ménage), travailler si cela n’était pas possible de la maison et du shopping, bien que nous ne devrions le faire que pour l’essentiel. et aussi rarement que possible.

Bien sûr, de nombreuses entreprises ont temporairement fermé leurs portes, les rassemblements sont interrompus à vue et les événements à venir sont soit annulés, soit reportés.

Les festivals ont été durement touchés, des géants tels que Download et Glastonbury annonçant que les événements de cette année ne se dérouleront pas après tout.

Cependant, certains organisateurs restent optimistes quant à la suite de leurs événements. Est-ce que 2000trees en fait partie?

2000trees Festival 2020 est-il annulé?

Oui, 2000trees Festival 2020 a été annulé et ne se poursuivra plus à la date précédemment confirmée du jeudi 9 juillet 2020.

Dans une récente déclaration sur le site Web, ils ont répondu: «OK légendes, il est enfin temps de l’appeler. Nous avons essayé aussi longtemps que possible de rester optimistes, mais malheureusement, nous avons dû prendre la décision incroyablement difficile de reporter 2000trees au 8-10 juillet 2021. Après 13 ans, nous ne pouvons vraiment pas comprendre un été sans 2000trees & nous ‘ re vraiment vidé. “

Ils ont ajouté: «La bonne nouvelle est que tous les billets seront automatiquement valables pour l’événement de l’année prochaine et si vous avez déjà votre billet, vous n’avez rien à faire pour réserver votre place à 2000trees 2021. Votre billet existant est maintenant votre billet pour 2021… En tant que petite entreprise durement touchée par la pandémie de Covid-19, nous avons vraiment besoin d’autant de personnes que possible pour rouler leurs billets pour l’année prochaine, juste pour pouvoir continuer à payer notre personnel et assurer la survie à long terme de 2000 arbres. “

2000trees: Pourquoi annuler maintenant?

Sur le site, ils expliquent pourquoi ils ont maintenant décidé d’annuler:

«La décision de reporter n’a pas été prise à la légère et est sincèrement la dernière chose que nous voulions faire. Nous espérions toujours aller de l’avant jusqu’à il y a quelques jours; cependant, il est devenu de plus en plus clair que la situation actuelle ne va pas disparaître de sitôt et que la santé et la sécurité de nos clients, du personnel et de la communauté dans son ensemble doivent venir en premier. »

«Même après 13 ans, nous sommes toujours une entreprise fièrement indépendante. En tant qu’équipe organisatrice principale, nous ne nous payons pas de salaire à moins que le festival ne se poursuive et ne fasse des bénéfices. Nous ne sommes encore que 6 gars passionnés de musique qui veulent organiser un festival et une fête incroyables avec 10 000 personnes aux vues similaires. »

Assurez-vous de vous rendre sur le site et de lire la déclaration complète.