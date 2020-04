2000trees Festival 2020 est-il annulé? La dernière mise à jour répond à des préoccupations – HITC

Il y a eu une mise à jour, mais le festival 2000trees est-il annulé?

Dans ces conditions, ce n’est pas le moment d’être un festivalier avide…

Dans une déclaration antérieure, il avait été dit au public d’éviter tous les contacts non essentiels et de s’isoler autant que possible, mais beaucoup ayant choisi de ne pas respecter ces mesures de sécurité, des règles plus strictes ont été mises en œuvre.

Boris Johnson a récemment indiqué dans une déclaration que nous ne pouvions quitter la maison pour faire de l’exercice qu’une seule fois par jour (seul ou avec un membre de notre ménage), travailler si cela n’était pas possible de la maison et du shopping, bien que nous ne devrions le faire que pour l’essentiel et aussi rarement que possible.

Bien sûr, de nombreuses entreprises ont temporairement fermé leurs portes, les rassemblements sont interrompus à vue et les événements à venir sont soit annulés, soit reportés.

Les festivals ont été durement touchés, des géants tels que Download et Glastonbury annonçant que les événements de cette année ne se dérouleront pas après tout.

Cependant, certains organisateurs restent optimistes quant à la suite de leurs événements. Est-ce que 2000trees en fait partie?

2000trees Festival 2020 est-il annulé?

Non, 2000trees Festival 2020 est surveillé mais n’a pas été annulé. Actuellement, l’événement devrait se dérouler à la date précédemment confirmée du jeudi 9 juillet 2020.

Dans un fil Twitter [see below] Posté le mercredi 25 mars 2020, les organisateurs ont écrit: «Il est clair que ce sont des moments difficiles dans le monde et, en fait, dans l’industrie des festivals, et il semblerait que l’incertitude soit la nouvelle normalité de chacun. Cependant, dans l’état actuel des choses, nous espérons toujours que 2000trees 2020 pourra se dérouler en juillet comme prévu. »

«Mais évidemment, nous n’avons pas de boule de cristal, nous examinons donc toutes les options disponibles. Si l’interdiction des rassemblements se poursuit au cours des prochains mois, nous devrons peut-être envisager de déplacer 2000 arbres plus tard dans l’année. Dans l’état actuel des choses, nous espérons sincèrement que cela ne sera pas nécessaire. »

Après avoir mis en évidence de nouveaux ajouts à la gamme et ainsi de suite, ils ont conclu: «Pour l’instant, la chose la plus importante que nous puissions faire est de continuer à prendre soin de nous, à prendre conseil auprès des experts et à soutenir les plus vulnérables de nos communautés… Big l’amour à tout le monde. ”

Ce contenu n’a pas pu être chargé

2000trees Festival 2020: dernière mise à jour

Le 15 avril 2020, une mise à jour a été publiée sur le site Web: «Salut tout le monde, nous avons pensé mettre à jour nos réflexions sur COVID-19 et comment cela affecte 2000trees… Nous croisons toujours tous nos doigts et orteils pour que 2000trees puisse aller de l’avant dans 3 mois. Cependant, nous regardons les mêmes reportages que vous et à ce stade, le jury est toujours absent pour juillet. En tant que festival qui se déroule chaque année depuis 13 ans, nous pouvons à peine envisager un été sans 2000 arbres. Mais notre principale préoccupation est, et a toujours été, votre santé et votre sécurité pendant le festival. »

Ils ajoutent: «Donc, même lorsque le verrouillage a été levé, nous n’irons évidemment pas de l’avant s’il y a toujours un risque important pour la santé publique. Cette décision sera prise en concertation avec le gouvernement, les avis scientifiques, nos conseillers en santé et sécurité & le conseil local. Cela dit, à partir d’aujourd’hui le 15 avril, nous sommes toujours prêts, désireux et capables d’organiser le festival en juillet si le gouvernement et les scientifiques disent que ça va. »

Pour plus d’informations, assurez-vous de consulter le site lié ci-dessus.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

2000trees Festival 2020: des actes incontournables à voir

Après une telle déclaration, cela vaut vraiment la peine de parcourir la liste de manière approfondie afin que vous puissiez commencer à élaborer un plan des personnes à voir tout au long du week-end.

C’est une excellente facture cette année, mais énumérés ci-dessous et ventilés par jour, voici nos recommandations personnelles:

Jeudi: Jimmy Eat World, Young Guns, The Joy Formidable, Dream State, Anti-Flag, Superlove, Lande Hekt

Vendredi: AFI, Contre le courant, Crossfaith, Vukovi, Hotel Lux, Ditz, Leeched, Chloe Moriondo

samedi: Knocked Loose, Hundredth, Orchards, Lizzy Farrall, Wargasm

De toute évidence, il existe également de nombreux autres grands groupes, alors pendant que vous attendez celui que vous souhaitez voir, cela vaut toujours la peine de vérifier certains que vous ne connaissez pas.

Vous ne savez jamais, vous pourriez trouver votre nouvelle obsession.

Dans d’autres actualités, voici comment regarder One World: Together at Home.