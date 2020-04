2020 est-il annulé? – Justin Bieber termine sa tournée de 45 dates en 2020

Justin Bieber reporte l’intégralité de sa tournée de 45 dates des changements 2020 en raison de la pandémie de coronavirus.

Une déclaration sur le site officiel de Bieber confirme le report de la tournée Changes – qui devrait commencer en mai. «À la lumière de la crise de santé publique actuelle, et avec la plus grande préoccupation pour toutes les personnes concernées», indique le communiqué. «Justin Bieber reportera toutes les dates de la tournée 2020 actuellement prévues pour The Changes Tour.»

La déclaration conseille aux fans de conserver leurs billets, qui seront honorés pour les nouvelles dates. Les dates reportées n’ont pas encore été annoncées, et de plus amples informations seront «bientôt disponibles».

La tournée Justin Bieber 2020 Changes aurait commencé le 14 mai à Seattle, Washington. Washington a été le premier épicentre à foyer de coronavirus aux États-Unis. Le report est probablement la meilleure solution – il n’y a aucune garantie que ce sera terminé d’ici mai.

Le report d’une tournée pour plus tard cette année et le traitement de la re-billetterie dans un court délai ne conviennent à personne. La dernière chose qui préoccupe la plupart des fans de musique en ce moment, c’est quand ils assisteront à leur prochain concert.

Il semble que la tournée Justin Bieber 2020 se produira réellement en 2021.

Bieber a annoncé The Changes Tour la veille de Noël. La tournée a même fait quelques changements de lieu alors que la pandémie de coronavirus empirait. Huit dates ont été changées le 6 mars dans des villes où les ventes de billets ont commencé avant le virus.

Au cours des deux dernières semaines, une grande partie des États-Unis a ordonné de s’abriter sur place. Les responsables espèrent aplanir la courbe et le taux d’infection pour éviter que le système de santé ne soit submergé.

Les concerts et événements en direct sont les premières choses à respecter selon des règles comme celle-ci. SXSW et Ultra Miami ont été les premières victimes de l’ordre de fermeture. Maintenant, des artistes comme Justin Bieber, Mariah Carey et bien d’autres reportent ou annulent carrément les dates.