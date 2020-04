2020 est-il annulé? – Les experts avertissent que les événements en direct peuvent être les derniers à revenir

Alors que le président Trump pousse à rouvrir le pays, les experts de la santé préviennent que cette décision aura des conséquences désastreuses.

Un panel d’experts en santé dirigé par le New York Times a déclaré que les événements en direct seraient l’un des derniers secteurs à rouvrir. Lorsqu’on lui a demandé si l’économie devait être redémarrée étape par étape, Zeke Emanuel, un bioéthicien, a confirmé le plan.

Les experts pensent que les sites de travail qui permettent une distance physique peuvent être mis en ligne plus tôt. Mais les concerts et autres événements en direct ne sont pas envisageables pour le reste de 2020. «De plus grands rassemblements – conférences, concerts, événements sportifs – lorsque les gens disent qu’ils vont reporter cette conférence ou événement de remise des diplômes pour octobre 2020, je ne sais pas comment ils pensent que c’est une possibilité plausible », dit Emanuel. «Je pense que ces choses seront les dernières à revenir. En réalité, nous parlons de l’automne 2021 au plus tôt. »

Emmanuel dit que les restaurants et les bars pourraient ouvrir plus tôt avec des restrictions en place. Ces commentaires remettent en question si des événements reportés comme Coachella vont être annulés en 2020. Même Bonnaroo a reporté son concert de mi-juillet à septembre – mais est-ce réaliste? Les experts ne semblent pas le penser.

Sans davantage de tests pour COVID-19, des secteurs entiers de l’économie pourraient devoir rester fermés. Cela inclut des événements en direct, des concerts et tout autre grand rassemblement.

Emmanuel poursuit: «Si en juin nous sommes au même endroit que nous sommes aujourd’hui – nous ne pouvons pas faire de tests, nous ne pouvons pas faire de recherche de contacts, nous n’avons pas mis en place cette infrastructure – alors vous ne vous ouvrez pas Juin.”

De nombreux événements en direct ont été reportés à «plus tard cette année» sans dates précises. Ces organisateurs pourraient être contraints d’annuler leurs événements en direct 2020 tout de suite. Peut-être que Justin Bieber a eu la bonne idée en retirant l’intégralité de sa tournée Changes de 45 dates pour 2020. Maintenant, il semble que les organisateurs et les propriétaires de sites soient confrontés à une approche effrayante de “attendre et voir” qui pourrait durer jusqu’à 18 mois.