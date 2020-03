25 chansons pour commencer cette semaine à la maison

Le monde vit un moment extrêmement complexe grâce au COVID-19, mieux connu de tous comme coronavirus. Tout au long du magnifique globe, de nombreuses mesures ont été prises pour éviter la contagion, et parmi tous ils sont allés directement dans le domaine de la musique, pour être spécifiques des événements massifs. Nous avons déjà dû voir comment certains concerts et festivals à travers le monde tels que Coachella ou SXSW ont été annulés afin de ne pas exposer les participants et les artistes, et au Mexique, ce n’est pas l’exception car la grande majorité des événements musicaux tels que Pa’l Norte, Hellow Festival et Ceremony ont été reportés jusqu’à nouvel ordre.

Nous le savons maintenantIl est très probable que l’on vous ait confié un bureau à domicile ou que vous ayez décidé de rester à la maison afin de ne pas être exposé au redoutable coronavirus, et vous cherchez peut-être quelque chose pour vous distraire. Et quelle meilleure façon de tuer le temps qu’avec la musique, avec des chansons presque fraîches du four. Chez Sopitas.com, nous voulons que vous soyez à jour avec les chansons les plus fraîches du moment où vous trouverez pratiquement tout et quelque chose pour tout le monde., avec des balles pour lancer la danse pendant que vous faites la corvée ou quelques autres qui vous feront sortir le guitariste aérien que vous portez à l’intérieur.

Dans cette liste, nous avons décidé d’inclure des derniers singles de Pearl Jam, Lady Gaga, Nick Murphy ou Ozzy Osbourne, le retour attendu d’autres artistes comme The Whitest Boy Alive, Jarvis Cocker et The Killers, en passant par d’autres projets intéressants comme Paul Banks Muzz ou les chansons solo de Ed O ’Brien Radiohead, la couverture bizarre de Alejandro Fernández à Zoé et même quelques autres qui vous feront obtenir les meilleurs pas de danse comme le nouveau de Divulgation, Caribou ou Little Dragon collaborant avec Kali Uchis.

Mais arrêtez de parler, arrêtez ce que vous faites, mettez vos écouteurs de confiance et Donnez du jeu à cette liste de lecture avec 25 chansons pour commencer cette semaine et ils rendront sûrement plus agréable d’être à la maison.