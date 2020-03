25 classiques qui vous font sentir comme si vous y étiez

C’est une chose de créer de la magie en studio, mais le faire en direct en est une autre, ajoutant un tout nouveau niveau d’excitation (et, souvent, de créativité) à la musique. Les meilleurs albums live capturent l’essence même de l’énergie d’un groupe en concert et parviennent à donner à l’auditeur le sentiment qu’il était là réellement pour ce qui, dans de nombreux cas, sont des performances historiques.

Voici les 25 meilleurs albums live pour revivre ces jours de gloire.

25: Humble Pie: Performance: Rockin ‘The Fillmore (1971)

Ce double album live du groupe de blues-rock anglais Humble Pie a été enregistré sur deux jours en mai 1971 au célèbre Fillmore East Club de Manhattan, qui a fermé un mois plus tard. Humble Pie était composé du chanteur et guitariste Steve Marriott, guitariste Peter Frampton, le bassiste Greg Ridley et le batteur Jerry Shirley. Le single le plus vendu de l’album était ‘I Don’t Need No Doctor’, qui avait été un succès pour Ray Charles en 1966. Il y a aussi un grand jam de 20 minutes sur “I Walk On Gilded Splinters” du Dr John, qui a montré pourquoi Humble Pie était un acte live si dynamique. Juste avant Performance est sorti, en novembre 1971, Frampton, qui joue des solos fluides et puissants, quitte le groupe.

24: Crème: Roues de feu (1968)

Un double album enregistré entre juillet 1967 et avril 1968, Roues de feu est une tranche représentative de Crème à leur meilleur. Avec Disc One enregistré en direct (à Winterland Ballroom et Fillmore West) et Disc Two enregistré à Atlantic Studios à New York, il est clair ce que Cream a apporté aux deux paramètres. Jack Bruce, Eric Clapton et Ginger Baker ont une empathie musicale remarquable et ils se combinent pour une superbe interprétation de Robert Johnson«Carrefour». Ils montrent également leur capacité à apporter quelque chose de nouveau aux classiques du blues avec une fine version de Howlin ’Wolf«Sittin» au sommet du monde ». ‘Toad’, qui est un tour de force épique de 16 minutes, comprend l’un des meilleurs solos de batterie de Baker. L’album est en tête des palmarès aux États-Unis et atteint le troisième rang au Royaume-Uni.

23: Rush: Exit… Stage Left (1981)

Exit… Stage Left a été monté dans le monde entier: enregistré en Ecosse et au Canada et monté et mixé en France. L’album, se ruerLe deuxième enregistrement en direct, était une réaffirmation de leurs croyances musicales progressistes du rock (“Nous n’avons pas changé, tout le monde l’a fait!”, Disent les notes) et est un favori parmi leurs fans. Vous pouvez entendre le public chanter sur «Closer To The Heart». Parmi les autres temps forts, on compte «Red Barchetta», «Beneath, Between And Behind» et «Jacob’s Ladder». La guitare d’Alex Lifeson se mélange aux énormes sonorités de basse de Geddy Lee et Neil Peart montre à nouveau pourquoi il était l’un des meilleurs batteurs de rock au monde. L’album a atteint le n ° 6 au Royaume-Uni et a été certifié platine en Amérique après avoir vendu un million d’exemplaires.

22: Motörhead: No Sleep ’Til Hammersmith (1981)

L’un des meilleurs albums live de l’ère du heavy metal, No Sleep ’Til Hammersmith capture Lemmy Kilmister (chanteur et bassiste),“ Fast ”Eddie Clarke (guitare) et Phil Taylor (batteur) sous une forme dynamique. Dans le livre Overkill: The Untold Story Of Motörhead, le biographe Joel McIver décrit No Sleep ’Til Hammersmith comme “l’apogée de la carrière du line-up Lemmy / Clarke / Philthy”. Le titre de l’album était ludique (il a été enregistré à Norfolk, Leeds, Newcastle et Belfast, et le groupe n’a pas joué Hammersmith Odeon de Londres pendant la tournée) et montre Motörhead dans leur élément naturel – jouant du métal rapide, frénétique et énergique. Les points forts incluent les versions motorisées de «Bomber» et «We Are (The Road Crew)» et il y a une belle touche de Lemmy, qui dit: «C’est lent pour que vous puissiez vous adoucir», avant de se lancer dans un furieux «Capricorne».

21: Led Zeppelin: La chanson reste la même (1976)

Trois ans après la réalisation de bandes live au Madison Square Garden pendant Led ZeppelinLors de sa tournée record de 1973, le guitariste Jimmy Page est entré en studio pour mixer les chansons en vue de leur sortie sous le titre The Song Remains The Same. L’album est sorti avec un film du concert. Le groupe a diffusé des versions de «Rock And Roll», «Heartbreaker» et «Whole Lotta Love», et il existe une version de 29 minutes de «Dazed And Confused» qui montre les compétences de John Bonham en tant que percussionniste. Il existe également une belle version de ‘Stairway To Heaven’, la Page et la plante qui reste l’une des plus grandes œuvres du rock du XXe siècle.

20: Grateful Dead: Live / Dead (1969)

Grateful Dead était l’un des groupes de tournée les plus populaires des années 60 et leur double album live de 1969 montre pourquoi. Ne manquant pas de candidats à considérer parmi les meilleurs albums live de tous les temps, Live / Dead “était notre premier album live et il reste l’un de nos albums les plus appréciés”, a déclaré le batteur Bill Kreutzmann. “Son attrait était qu’il fallait de superbes versions live” tu devais être là “de chansons comme” Dark Star “et” The Eleven “et que tu les mettais directement dans les salons des gens.” L’œuvre de l’album a été créée par Robert Donovan Thomas et la musique à l’intérieur a montré les talents des membres du groupe tels que Tom Constanten à l’orgue. En plus de remuer les versions des propres chansons des Dead, y compris «Feedback», il y a aussi une couverture blues émouvante du classique du révérend Gary Davis «Death Don’t Have No Mercy», sur laquelle Jerry Garcia chante avec une élégance triste.

19: U2: Sous un ciel rouge sang (1983)

Capturer un groupe à l’aube de la grandeur, Under A Blood Red Sky: Live At Red Rocks mérite sa réputation comme l’un des concerts phares de U2Carrière de près de 50 ans. Le concert, qui a également été publié sous forme de vidéo, a été enregistré au superbe Red Rocks Amphitheatre dans le Colorado, en juin 1983. Le concert est survenu après des averses torrentielles mais malgré les conditions humides, le chanteur Bono et le groupe (The Edge on guitar, Adam Clayton à la basse et Larry Mullen à la batterie) ont présenté un magnifique spectacle de rock live, en particulier avec une version mémorable de ‘Sunday Bloody Sunday’. Les images de Bono portant un drapeau blanc de la paix pendant la chanson sont l’une des images les plus emblématiques de l’histoire du rock moderne.

18: Iron Maiden: Live After Death (1985)

Iron MaidenL’album live de 1985 se démarque, jusqu’à la brillante pochette de Derek Riggs. La musique perdure également, avec une setlist qui proposait une bonne sélection parmi les cinq premiers disques d’Iron Maiden. Même si Bruce Dickinson souffrait d’un rhume lorsque certains morceaux ont été enregistrés au Hammersmith Odeon de Londres, il chante bien et les musiciens, dont le bassiste Steve Harris, sont au sommet de leur art. Ils ont même tissé dans certains des célèbres discours de «Nous nous battrons sur les plages» de Winston Churchill comme introduction à «Aces High». Écoutez une superbe version de «The Number Of The Beast», alors que les guitaristes Adrian Smith et Dave Murray sont soutenus par le batteur Nicko McBrian. L’album est un classique du heavy metal.

17: MC5: Kick Out The Jams (1969)

Kick Out the Jams était le premier album du groupe de proto-punk américain MC5. Il a été enregistré en direct parce que le chef d’E & R d’Elektra Records, Danny Fields, pensait que ce serait le meilleur moyen de capter l’énergie et l’enthousiasme du groupe. L’album a été enregistré pendant deux nuits au Grande Ballroom de Détroit en 1968. Avec Wayne Kramer à la guitare principale et Roby Tyner au chant, il a atteint la 30e place du palmarès des albums Billboard. Les faits saillants incluent des versions saisissantes de «Ramblin» Rose »et« I Want You Right Now », ce dernier devant quelque chose au son de The Troggs.

16: Le groupe: la dernière valse (1978)

The Last Waltz de Martin Scorsese est l’un des concerts de rock les plus impeccablement filmés de l’histoire, et le film – et le double album – préservent pour la postérité l’apparence finale de Le groupe, le brillant groupe dirigé par Robbie Robertson qui avait fait des tournées (souvent avec Bob Dylan) pour les 16 années précédentes. Le concert a eu lieu au Winterland Ballroom de San Francisco et le casting des musiciens de soutien est brillant, cimentant à jamais la réputation de The Last Waltz comme l’un des meilleurs albums live de l’histoire du rock. En plus des chansons de Dylan, il y a des apparitions de Joni Mitchell, Des eaux boueuses et un van Morrison chantant «Caravan» alors qu’il exécute l’une des danses les plus étranges à coups de pied jamais vues.

15: Lynyrd Skynyrd: One More From The Road (1976)

One More From The Road était Lynyrd SkynyrdEst le premier album live du groupe, sorti un an avant le crash de l’avion qui a tué le chanteur et compositeur principal Ronnie Van Zant avec Steve et Cassie Gaines. Le chant de Van Zant est tendre sur “Searching” et “The Needle And The Spoon”, et le groupe, dont les influences incluaient le rock, le blues et le country, livrent une version puissante du classique de Jimmy Rodgers “T For Texas”. Le travail de guitare de Steve Gaines, Allen Collins et Gary Rossington est superbe partout et Lynyrd Skynyrd propose deux belles versions de «Crossroads» en hommage à Robert Johnson.

14: Deep Purple: Made In Japan (1972)

Les enregistrements de trois concerts à Osaka et à Tokyo en août 1972 ont été rassemblés dans le double album live Fabriqué au Japon, qui capture la composition d’Ian Gillan (chant), Ritchie Blackmore (guitare), Jon Lord (orgue), Roger Glover (basse) et Ian Paice (batterie) à leur meilleur explosif. L’album Machine Head contient de nombreuses chansons, dont le séminal ‘Smoke On The Water’. L’ensemble de la quatrième équipe est occupée par une version raclante de 20 minutes de «Space Truckin».

13: Bob Marley et les Wailers: en direct! (1975)

le Vivre! La version de «No Woman, No Cry» est immédiatement devenue l’enregistrement définitif de la chanson, ce qui suffit à faire de son album parent une place parmi les meilleurs albums live. L’enregistrement est également devenu Bob MarleyPremier hit, atteignant le 22e rang du palmarès britannique lors de sa sortie en single en 1975. Il atteindra plus tard le 8e rang britannique lors de sa réédition après la mort de Marley, en 1981; alors qu’elle n’a jamais figuré aux États-Unis, la chanson sera plus tard classée au n ° 37 dans les plus grandes chansons de tous les temps de Rolling Stone.

L’un des albums transcendants de l’ère pop moderne, Live! a été enregistré le 18 juillet 1975 lors du deuxième de deux concerts à guichets fermés au Lyceum Ballroom de Londres, et sorti au Royaume-Uni le 5 décembre de la même année. La composition des Wailers arrivés à Londres comprenait la section rythmique de longue date d’Aston Barrett (basse) et Carlton Barrett (batterie) avec Al Anderson (guitare principale), Tyrone Downie (claviers), Alvin Patterson (percussions) et une section vocale épuisée de Rita Marley et Marcia Griffiths (Judy Mowatt a raté les spectacles de Londres). Vivre! propose également des versions brillantes de «Trenchtown Rock», «Burnin» And Lootin »», «I Shot The Sheriff» et «Get Up, Stand Up». L’album est une merveille spirituelle et musicale.

12: Trick pas cher: Trick pas cher à Budokan (1978)

À Budokan a été la percée commerciale pour le quatuor de Chicago Truc pas cher, les confirmant comme l’un des meilleurs groupes live des années 70. Le concert, enregistré au Nippon Budokan à Tokyo, comprenait sept chansons écrites par le guitariste Rick Nielson, dont ‘Hello There’. Cheap Trick était extrêmement populaire au Japon, et le label du groupe a exigé qu’At Budokan inclue de nouvelles chansons. L’un d’eux était le futur tube ‘Need Your Love’ (co-écrit par Nielson et le bassiste Tom Petersson) et une version de l’ancien La Nouvelle Orléans classique «Ain’t That A Shame», sur lequel le chanteur Robin Zander et le batteur Bun E Carlos semblaient s’amuser autant que le public.

11: Neil Young et Crazy Horse: Live Rust (1979)

Enregistré en octobre 1978 au Cow Palace de San Francisco, Live Rust est à l’origine sorti en double album et était la bande originale du film de concert documentant Neil YoungLa rouille ne dort jamais. Young n’est pas étranger aux enregistrements de concerts, mais Live Rust se classe facilement parmi les meilleurs albums live qu’il ait faits. Young joue habilement de la guitare et de l’harmonica alors qu’il déroule des chansons introspectives telles que ‘Sugar Mountain’, ‘I Am A Child’ et ‘Comes A Time’, puis, montrant sa polyvalence, il passe au piano pour livrer une version obsédante de son brillant chanson ‘After The Gold Rush’. Il existe également une superbe version de ‘Powderfinger’. Un maître musicien capturé à son apogée.

10: Thin Lizzy: Live And Dangerous (1978)

Après leur album Mauvaise réputation atteint le n ° 4 dans le Top 10 britannique en 1977, Thin Lizzy a décidé qu’un album live était la voie à suivre – une décision sensée pour un groupe qui excellait en concert. Tony Visconti a été choisi par le guitariste et chanteur Phil Lynott pour produire l’album et il a travaillé sur le mixage final au Studio Des Dames à Paris, en superposant pour obtenir un son plus uniforme. Live And Dangerous a également été un grand succès et U2 revendique l’album comme une influence précoce. Les musiciens invités incluent Huey Lewis, crédité comme «Bluesey Lewis» sur l’harmonica de «Baby Drives Me Crazy».

9: Johnny Cash: à la prison de Folsom (1968)

Johnny CashLe concert de Folsom State Prison, Californie, le 13 janvier 1968, est l’un des meilleurs albums live de la musique country. Cash, dont les succès tels que «I Walk The Line» et «Ring Of Fire» avaient fait de lui un nom familier, savait tout sur la fragilité humaine; son empathie envers les prisonniers a fait ressortir une magnifique performance en direct. Le set comprenait son tube de 1955 «Folsom Prison Blues» (la chanson effrayante sur quelqu’un qui tire sur un homme à Reno «juste pour le voir mourir») et il a également livré une version passionnée de la chanson traditionnelle «Dark As A Dungeon». Un chef-d’œuvre brut et honnête.

8: Talking Heads: Arrêtez de donner un sens (1984)

L’une des déclarations de mode mémorables de la pop des années 80 était le «grand costume» de David Byrne, et la mise en scène de Talking Heads était en plein essor sur leur album live Stop Making Sense. Il existe une version entraînante de «Psycho Killer», propulsé par une section de cor et de puissants choristes, et «Take Me To The River» est fascinant. Ce film de concert de 1984 et sa bande sonore (le premier film rock réalisé à l’aide de techniques audio entièrement numériques) ont montré pourquoi ce groupe audacieux et intelligent était si amusant.

7: Peter Frampton: Frampton vient vivant! (1976)

“Nous aimerions devenir un peu funky maintenant”, déclare le guitariste et chanteur Peter Frampton en présentant ‘Doobie Wah’, un autre morceau joyeux et optimiste sur Frampton vient vivant!, qui figurait dans les charts pendant 97 semaines après sa sortie en 1976. (L’un des meilleurs albums live de son époque, il a également été élu Album de l’année dans le sondage Rolling Stone cette année-là.) Frampton, qui avait 26 ans au temps, était soutenu par Bob Mayo à la guitare rythmique, au piano, à Fender Rhodes, au piano électrique et à l’orgue Hammond, Stanley Sheldon à la basse et John Siomos à la batterie. L’album a produit les singles à succès ‘Show Me The Way’, ‘Baby, I Love Your Way’ et ‘Do You Feel Like We Do’ et comprenait également une version excitante de sept minutes de Les pierres qui roulent“Classique” Jumpin “Jack Flash”.

6: James Brown et les flammes célèbres: Live at the Apollo (1963)

James Brown a initialement sorti ce concert live, enregistré à l’Apollo Theatre de Harlem en octobre 1962, sur son propre King Records. Vivre à l’Apollo capture The Godfather Of Soul en tant que jeune chanteur dynamique, brillamment soutenu par son trio vocal, The Famous Flames, qui étaient Bobby Byrd, Bobby Bennett et Lloyd Stallworth. Le déchirant ‘Please, Please, Please’ lance un puissant mélange de huit chansons avant la clôture de l’album avec une version passionnée de la chanson de blues de Jimmy Forrest ‘Night Train’. Brown est en pleine forme lors d’une nuit qui capture sa capacité à tenir une foule dans la paume de sa main.

5. KISS: Alive! (1975)

Abattu de nombreux concerts, Alive! (sorti à l’automne 1975) fait BAISER des superstars du rock’n’roll; il a grimpé dans le Top 10 et son single d’accompagnement, “Rock And Roll All Nite”, a atteint le n ° 12. L’album a tout ce qu’un fan de heavy metal peut souhaiter: de Gene Simmons, «The Demon», battant à la basse, aux singeries de guitare de Paul Stanley et au travail de batterie de Peter Criss. L’énergie juvénile du groupe est contagieuse, et les versions électriques de l’album de leur meilleur matériel précoce en font facilement l’un des meilleurs albums live de tous les temps.

4: Nirvana: MTV débranché à New York (1994)

Vers la fin de 1993, avec la série Unplugged de MTV incitant de plus en plus d’artistes à se produire acoustiquement, Nirvana filmé une performance pour le spectacle. Il est sorti sur l’album MTV Unplugged In New York, et “About A Girl” était son seul single – à titre posthume pour l’auteur de la chanson, Kurt Cobain, décédé six mois plus tôt. L’album, certifié cinq fois platine, a remporté le Grammy Award du meilleur album de musique alternative et propose des versions puissantes de «Dumb» et «All Apologies». Il y a aussi une couverture de David Bowie“L’Homme qui est tombé sur Terre”. Le batteur Dave Grohl, qui a ensuite formé Foo Fighters, chante des choeurs sur la chanson parodique ‘Jesus Wants Me For A Sunbeam’. L’album témoigne du talent et de la polyvalence de Cobain.

3: Les Rolling Stones: Sortez Yer Ya-Ya!: Les Rolling Stones en concert (1970)

Sortez Yer Ya-Ya! a été enregistré les 27 et 28 novembre 1969 à Baltimore et au Madison Square Garden de New York, et a été le premier album live à atteindre la première place des charts britanniques. Sa photo de couverture ironique de Charlie Watts a été tournée par David Bailey, tandis que le titre provenait d’une chanson du chanteur bleu Blind Boy Fuller, qui a passé du temps en prison pour avoir tué sa femme d’une balle dans la jambe! Mick Jagger and co s’amusent sans faille sur l’album, montré dans une version fanfaronnante de «Midnight Rambler». Keith Richards», Le travail de guitare grésille et un spectacle exubérant se termine par de belles versions de« Honky Tonk Women »et« Street Fighting Man ». La version deluxe comprend des chansons des interprètes supplémentaires du calibre de BB King et Tina Turner. Sortez Yer Ya-Ya! est l’un des albums rock par excellence des grands Rolling Stones.

2: The Allman Brothers Band: à Fillmore East (1971)

Après la disparition des groupes naissants des frères The Second Coming et Hourglass, Duane et Gregg Allman ont formé leur célèbre groupe éponyme et, en 1971, ils ont créé l’un des meilleurs albums live de l’histoire au célèbre lieu Fillmore East à New York. Le chanteur Gregg (à l’orgue et au piano) et le guitariste Duane sont rejoints par le guitariste Dickey Betts, l’harmonica Thom Doucette, le congo Jai Johanny Johanson, le batteur Butch Trucks et le percussionniste Bobby Caldwell. Le mélange engageant de blues et de rock est évident dans les versions de “Statesboro Blues” de Blind Willie McTell et de classiques tels que “Stormy Monday”, “Trouble No More” et “Done Somebody Wrong”. Dans l’ensemble, ce mélange émouvant de guitare, de batterie et d’orgue Hammond B3 crée le «Wall Of Sound» identifiable d’Allman. À Fillmore East reste un vrai classique du début des années 70.

1: The Who: Live At Leeds (1970)

À la fin des années 60, The Who avait acquis la réputation d’être l’un des plus grands groupes de rock live au monde, et Vivre à Leeds mérite à juste titre cette liste des meilleurs albums live de l’histoire. Décrit à sa sortie par le New York Times comme le «meilleur album de rock live jamais réalisé», il a été enregistré sur le campus universitaire de Leeds, en Angleterre, en février 1970, et comprend des choix de chansons audacieux, y compris une version de «Young Man Blues ‘, écrit par le maître compositeur de jazz Mose Allison. The Who a également couvert Sonny Boy Williamson«Eyesight To The Blind». Outre leurs propres premiers succès tels que «I Can’t Explain» et «Happy Jack», il existe une version étendue de «Tommy». Un medley à la fin mettait en vedette “My Generation” et “Magic Bus”, qui a permis au guitariste Pete Townshend pour se pavaner aux côtés du bassiste John Entwistle et du batteur Keith Moon. “Il n’y avait pratiquement rien doublé dessus – il y avait plus de choses enlevées que mises”, a déclaré le chanteur Roger Daltrey. “Nous avons même attiré une grande partie de la foule parce que c’était distrayant à écouter.” Sensationnel.