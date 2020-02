Des sorties des années 60 par le prix Nobel 2016 Bob Dylan aux sorties du 21e siècle de David Crosby et Beck, nous sélectionnons 25 des meilleurs albums de compositeurs-interprètes de tous les temps…

Bob Dylan: La roue libre dans Bob Dylan (1963)

Le deuxième album de Bob Dylan était un chef-d’œuvre de créativité. Il n’a écrit que deux chansons à ses débuts, mais sa deuxième contenait 12 originaux, dont «A Hard Rain’s A-Gonna Fall» et «Masters Of War». Le Freewheelin ‘Bob Dylan a mélangé le commentaire social avec des chansons d’amour, certaines inspirées par feu Suze Rotolo, sa petite amie adolescente à l’époque. Elle était également représentée sur la couverture, se promenant dans Greenwich Village sous le bras de la chanteuse folk de 21 ans qui allait inspirer une génération.

Morceau sélectionné: ‘Blowin’ In The Wind ’: Née d’un spirituel afro-américain appelé ‘No More Auction Block’, cette chanson est devenue un hymne folk et un classique instantané, la version de couverture de Peter, Paul And Mary se vendant à 300 000 exemplaires au cours de la première semaine de sortie.

Tim Hardin: Tim Hardin 1 (1966)

Lorsque l’ancien marin Tim Hardin est décédé en 1980, à l’âge de 39 ans, il y avait une profonde tristesse dans l’industrie de la musique à cause de la perte d’un homme décrit par Joe Strummer comme «un génie perdu de la musique». Tim Hardin 1 contient certaines de ses chansons les plus souvent reprises, dont ‘Don’t Make Promises’. Il présente sa voix riche et émouvante sur une douzaine de chansons qui explorent astucieusement le désespoir, la toxicomanie et une sensibilité romantique endommagée.

Morceau sélectionné: «Reason To Believe»: Cette chanson de style country a ensuite été un succès pour Rod Stewart.

Jacques Brel: Ces Gens-Là (1966)

Auteur-compositeur-interprète et acteur belge Jacques Brel a composé des chansons ironiques et torturées qui ont eu une influence sur des musiciens aussi divers que David Bowie (qui a repris ses chansons ‘Amsterdam’ et ‘My Death’ en direct) et Leonard Cohen. Brel est décédé d’un cancer du poumon, âgé de 49 ans, en 1978.

Morceau sélectionné: «La Chanson De Jacky»: Sortie sous le nom de «Jackie», la chanson était un succès britannique pour Peter Straker, dont la version a été produite par Freddie Mercury.

Laura Nyro: plus qu’une nouvelle découverte (1967)

Laura Nyro, née dans le Bronx, avait 19 ans lorsqu’elle a sorti son premier album et, même si ce n’était pas un succès commercial à l’époque, cela a eu une énorme influence sur Joni Mitchell et Rickie Lee Jones. Les paroles poétiques et la livraison émotionnelle ont fait de Nyro l’une des auteurs-compositrices-interprètes les plus importantes des années 60 et 70. Nyro est également décédée à l’âge de 49 ans, en raison de complications d’un cancer de l’ovaire.

Morceau sélectionné: ‘Wedding Bell Blues’: Une chanson qui a engendré un nouveau slogan en Amérique.

James Taylor: Sweet Baby James (1970)

James Taylor était fauché et sans abri quand il a fait l’un des albums définitifs des années 70. Mariant sa voix douce et sa guitare acoustique adroite jouant avec des paroles mémorables – avec un accompagnement détendu de Carole King au piano – l’album a lancé James sur la scène mondiale comme l’une des nouvelles superstars du genre auteur-compositeur-interprète.

Morceau sélectionné: «Fire And Rain»: Un classique folk persistant, cette chanson a également été magnifiquement reprise par Bobby Womack.

Cat Stevens: Thé pour le Tillerman (1970)

Mélangeant chant chantant, paroles puissantes et orchestration majestueuse, l’album de Cat Stevens était un triomphe de l’ambition musicale de l’artiste qui se convertit plus tard à l’islam en tant que Yusuf Islam. Tea For The Tillerman regorge de chansons mémorables, dont «Wild World», «Hard-Headed Woman» et «Father And Son».

Morceau sélectionné: «Où jouent les enfants?»: Une chanson déconcertante sur les menaces écologiques auxquelles le monde était confronté il y a près d’un demi-siècle.

Elton John: Elton John (1970)

Le premier album sorti par Elton John en Amérique a donné à la star britannique son premier hit américain avec la merveilleuse «Border Song». Avec des chansons écrites avec son partenaire d’écriture de longue date Bernie Taupin, cet album a établi John comme un artiste solo clé des années 70.

Morceau sélectionné: ‘Your Song’: Tout simplement l’une des chansons d’amour les plus douces de tous les temps.

Tim Buckley: Starsailor (1970)

Tim Buckley, père de Jeff, a produit une œuvre très variée. Sur Starsailor, sans doute son meilleur album, Buckley a réussi à mélanger le folk avec le jazz d’avant-garde d’une manière originale, tandis que sa voix maudlin flottait sur des images séduisantes et des paroles troublantes, comme sur «I Woke Up».

Piste sélectionnée: ‘Song To The Siren’: Une chanson d’amour magnifique et austère.

Paul McCartney: McCartney (1970)

L’homme – et la plume – derrière certaines des plus grandes chansons pop du 20e siècle a fait son premier album au cours d’une période d’acrimonie avec son ancien Beatles collègues. McCartney a joué tous les instruments de l’album, y compris la batterie et le xylophone jouet, et a été soutenu par l’épouse Linda d’alors au chant. L’album est allé directement au n ° 1 dans les charts Billboard.

Morceau sélectionné: ‘Peut-être que je suis étonné’: Une chanson d’amour saisissante et stridente.

John Lennon: Imagine (1971)

Imagine contient toutes sortes de joyaux à côté de la piste de titre, y compris l’acide “How Do You Sleep?”. George Harrison joue de la guitare et Phil Spector produit sur l’album contenant la puissante chanson de protestation ‘Gimme Some Truth’.

Piste sélectionnée: «Imagine»: Une chanson qui capture l’espoir éternel d’un monde construit sur la fraternité et la paix.

Carole King: Tapisserie (1971)

Carole King, l’une des meilleures compositrices modernes, a pris la décision courageuse d’enregistrer certains de ses propres classiques de la soul sous forme de mélodies folk à combustion lente. Le résultat est intime, avec des versions émouvantes de ‘(You Make Me Feel Like) A Natural Woman’ et ‘Will You Still Love Me Tomorrow’.

Morceau sélectionné: «Vous avez un ami»: Également haut de la page pour James Taylor.

Dolly Parton: Manteau de plusieurs couleurs (1971)

La personnalité extravagante et le chant doux de Dolly Parton obscurcissent parfois son talent considérable en tant qu’auteur-compositeur. “Je me suis toujours plus vanté en tant qu’auteur-compositeur”, a déclaré la star du Tennessee. La chanson-titre de Coat Of Many Colours est l’une des chansons les plus touchantes de la musique country sur l’enfance.

Morceau sélectionné: «My Blue Tears»: Une piste de pâturin exceptionnelle.

Nick Drake: Pink Moon (1972)

La mort tragique de Nick Drake en 1974, à seulement 26 ans, d’une overdose d’antidépresseurs, a fait que la vie de l’auteur-compositeur-interprète est venue incarner une idée particulière du romantisme condamné. La beauté mélancolique de Pink Moon, un album acoustique dépouillé qui permet à ses paroles fragiles de s’envoler, regorge de délices comme «From The Morning».

Piste sélectionnée: “Place To Be”: Une chanson obsédante sur la dépression.

David Ackles: gothique américain (1972)

David Ackles apparaissait à Vaudeville dès l’âge de quatre ans. En tant que musicien, son apogée critique est venu avec American Gothic (produit par Bernie Taupin), un album tentaculaire et ambitieux sur sa patrie. Ackles a également eu une influence majeure sur Elvis Costello.

Morceau sélectionné: «Montana Song»: Une chanson audacieuse et granuleuse de 10 minutes sur les difficultés rencontrées par les premiers colons américains.

Randy Newman: Sail Away (1972)

Randy Newman est à son meilleur sardonique sur son troisième album. “Political Science” est un morceau de satire politique peut-être pertinent près d’un demi-siècle plus tard, et peu d’auteurs-compositeurs auraient le courage d’enregistrer une chanson anti-esclavagiste aussi énervée et ironique que “Sail Away”.

Morceau sélectionné: ‘God’s Song (That’s Why I Love Mankind)’: Une chanson dans laquelle Dieu choisit de parler à travers Randy Newman.

Van Morrison: Veedon Fleece (1974)

Bien qu’Astral Weeks obtienne le plus de félicitations, Veedon Fleece, situé principalement en Irlande, est le chef-d’œuvre négligé de Van Morrison et un excellent exemple d’ambition et d’imagination dans l’écriture de chansons.

Morceau sélectionné: «Vous ne tirez pas de coups, mais vous ne poussez pas la rivière»: Une épopée merveilleusement énigmatique.

Joni Mitchell: Le sifflement des pelouses d’été (1975)

Quatre ans après le séminal Blue, la Canadienne Joni Mitchell a sorti un album expérimental et jazzy qui serait considéré comme un classique, en particulier par le regretté Prince. The Hissing Of Summer Lawns présente des contributions de James Taylor et comprend la chanson «The Boho Dance», sur le refus de trahir les valeurs artistiques à des fins commerciales.

Morceau sélectionné: «Sweet Bird»: Un délice pétillant de Mitchell.

Bruce Springsteen: Nebraska (1982)

Le Nebraska a été décrit par Rosanne Cash comme «l’un des grands documents de la vie américaine». Cet album acoustique solo sombre est la tentative de Springsteen d’écrire un album non commercial «dirigé vers l’intérieur et psychologique». Il contient certaines de ses plus belles chansons personnelles, dont «My Father’s House» et «Mansion On The Hill».

Piste sélectionnée: «Voitures d’occasion»: Un petit bijou tranchant sur le rêve américain.

Tom Waits: Rain Dogs (1985)

Au milieu des années 80, Tom Waits, désormais graveleux, avait parcouru un long chemin depuis son premier album magnifique mais quelque peu simple de 1973, Closing Time. Rain Dogs est un album ingénieux et imprévisible sur les «dépossédés» des États-Unis, et regorge de trésors de composition tels que «Time», «Downtown Train» et «Singapore».

Morceau sélectionné: «Hang Down Your Head»: L’une des chansons les plus touchantes que Waits ait jamais écrites.

Paul Simon: Graceland (1986)

Paul Simon avait l’un des meilleurs catalogues de musique populaire lorsqu’il est venu faire cet album ambitieux en 1986. Avec des musiciens sud-africains, Graceland a été un triomphe, plein de chansons chaleureuses et pleines d’esprit au milieu du désespoir.

Morceau sélectionné: ‘You Can Call Me Al’: Simon à son meilleur trompeusement simple.

Sheryl Crow: Club de musique du mardi soir (1993)

Tuesday Night Music Club est un country-rock chic et entraînant de Sheryl Crow, un ancien professeur de musique du Missouri. Le titre de l’album a été tiré du groupe de studio qui a composé et enregistré l’album, avec le guitariste Bill Bottrell agissant en tant que producteur.

Morceau sélectionné: «Tout ce que je veux faire»: La chanson qui a lancé Crow était basée sur le poème «Fun» de Wyn Cooper.

Lucinda Williams: roues de voiture sur une route de gravier (1998)

Le cinquième album studio de l’auteure-compositrice-interprète country Lucinda Williams a été minutieux et a pris six ans après avoir été enregistré deux fois à partir de zéro. Les chansons émotives ont été un succès et c’était son premier album à devenir or.

Morceau sélectionné: ‘Jackson’: Un larmoyant graveleux.

Ryan Adams: Heartbreaker (2000)

Une œuvre solo géniale de lancement de carrière, Heartbreaker a été libéré après une rupture douloureuse avec une petite amie. Les chansons sont plaintives et les mélodies douces. Les choristes incluent Gillian Welch et Emmylou Harris, et l’album a été crédité par Elton John.

Morceau sélectionné: «Oh My Sweet Carolina»: Un chef-d’œuvre de campagne moderne et élégant.

Beck: Phase du matin (2014)

L’album Grammy de l’année 2015 est le premier album que Beck a sorti pendant six ans suite à des problèmes de santé et regorge de chansons doucement mélancoliques. Beck a dit que les chansons impressionnantes de Morning Phase étaient «personnelles, directes et sans inhibition».

Piste sélectionnée: ‘Wave’: Un régal étrange et méditatif.

David Crosby: Phare (2016)

L’affection de David Crosby pour les sonorités de jazz était claire dans son classique de 1971, If ​​I Can’t Only Remember My Name, et son album de l’année dernière, co-écrit avec Michael League du groupe de jazz-funk Snarky Puppy, était son meilleur depuis près de cinq décennies. Les chansons ont été interprétées avec un sentiment réel par l’auteur-compositeur de 74 ans.

Morceau sélectionné: «Regardez dans leurs yeux»: Un appel tendre à la compassion pour les réfugiés.

Suivez notre liste de lecture de 25 albums de tous les temps de grands auteurs-compositeurs pour entendre tous nos choix.