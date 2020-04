Breakingnews.fr Actualités en temps réel et info en direct sur breakingnews.fr

25 pistes pour vous aider à obtenir votre buzz Les vacances du 4/20 sont à nos portes, et si vous ressentez bien l’esprit, vous n’êtes probablement pas en mesure de créer vous-même une liste de lecture. Nous avons donc pris la liberté de choisir 25 des meilleures chansons sur la marijuana dans l’histoire de la musique – certaines explicitement en l’honneur de celle-ci, d’autres clairement simplement inspirées par les trucs verts. Nous espérons qu’il fournira une bande-son pour les amateurs et un buzz de contact pour tout le monde. Après tout, 4/20 ressemble actuellement aux seules vacances que vous pouvez célébrer de la même manière que vous l’avez toujours fait… Vous pensez que nous avons manqué l’une de vos meilleures chansons sur la drogue? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous. Meilleures chansons sur la marijuana: 25 titres Dope pour vous aider à obtenir votre buzz

25: Weezer: «Hash Pipe» Aussi longtemps que WeezerRivers Cuomo a sa pipe de hasch, il y aura toujours des crochets pop tueur et de l’humour sec en magasin. L’histoire raconte que Cuomo n’est pas vraiment un stoner, et a vraiment écrit la chanson sous l’influence du Ritalin et de la tequila. Mais la chanson cloue une certaine situation, où les bonnes fournitures sont indispensables pour attirer le sexe opposé. “alt =” “/>

24: Method Man et Redman: «How High» Il n’y a aucune référence pure et simple à la marijuana dans cette partie vintage de l’interaction Red & Meth, mais les sons de toking (et la citation d’ouverture d’Hendrix) racontent l’histoire. De plus, combien de personnes non lapidées trouveraient l’idée d’échantillonner la pépite disco de Silver Convention «Fly, Robin, Fly». La “alt =” “/>

23: Dr Dre: «Le prochain épisode» “alt =” “/>23: Dr Dre: «Le prochain épisode» Comme cette liste le confirme, le canon des chansons sur la marijuana regorge de sentiments ensoleillés et de nouveautés de bonne humeur. Quelle Dr. Dre et ses associés (y compris Snoop Dogg et Nate Dogg, qui était l’invité sur la piste) a réussi à le mettre dans un contexte plus difficile et plus menaçant. Pour toutes les paroles des boutons chauds sur ce Piste, la fermeture de «fumer de la marijuana tous les jours» a quand même réussi à être censurée pour le montage radio. “alt =” “/>

22: Fats Waller: «Si vous êtes une vipère» Peut-être la chanson de reefer la plus ancienne, la plus cool (et la plus célèbre) du jazz, elle a été créée par le violoniste de jazz manouche Stuff Smith en 1937 et a ensuite été coupée par une foule d’autres, les plus célèbres Fats Waller (bien qu’une chanteuse, Rosetta Howard, l’ait fait avant lui). Tout le monde partageait le rêve «d’un reefer de cinq pieds de long», mais seule la version de Manhattan Transfer (sur leur tout premier album, Jukin », a gardé le libellé du titre de Smith:« Si vous êtes une vipère ». “alt =” “/>

21: NRBQ: «Wacky Tobacky» “alt =” “/>21: NRBQ: «Wacky Tobacky» L’un des groupes les plus joyeux de l’histoire, NRBQ peut se concentrer sur les aspects les plus amusants de n’importe quel sujet, et leur chanson sur la marijuana (un album ouvrant, pas moins, sur Kick Me Hard des années 1980) n’a pas fait exception. Ouvrant avec une explosion de cornes de fête et contenant des rimes sublimement loufoques, il semble effectivement que tout le monde – le groupe, les ingénieurs, probablement les voisins et le livreur – étaient hors de leurs gourdes. “alt =” “/>

20: Jim Stafford: «Wildwood Marijuana» “alt =” “/>20: Jim Stafford: «Wildwood Marijuana» Après avoir brisé un tabou avec «My Girl Bill», Stafford a réussi un hit de suivi avec cet air tout aussi effronté, peut-être le premier hit du Top 10 qui était pro-pot sans aucune ambiguïté. Stafford était une personnalité assez géniale pour réussir – et a même obtenu une émission de télévision en réseau peu de temps après.

John Prine n’a jamais perdu une minute d’esprit sec, et même s’il s’agit d’une chanson de fête, elle a également capturé la paranoïa d’être un passionné de marijuana au début des années 70, alors qu’un peu d’indulgence pouvait encore vous faire emprisonner.

18: Neil Diamond: «La chanson du fumeur de pot»

Il est juste que nous incluions une chanson anti-marijuana sur cette liste. Neil DiamondL’air (de son album le plus étrange, Velvet Gloves And Spit de 1968) n’est rien de moins que la Reefer Madness de la musique, alternant un chorus «Gimme some pot» avec des témoignages parlés sur divers cauchemars qui ont frappé les toxicomanes.

17: Afroman: «Parce que je me suis défoncé»

Si celle-ci était plus sérieuse, nous pourrions également la répertorier comme une chanson anti-pot; après tout, le héros se fait beaucoup de dégâts en restant élevé tout le temps. Mais comme la vidéo qui l’accompagne et le ton général de la chanson le montrent clairement, la meilleure façon de surmonter ces problèmes est de se défoncer encore plus.

16: Les taches d’encre: «Ce chat est haut»

Oui, les chansons sur la marijuana existent depuis si longtemps que le premier grand groupe vocal de jazz américain en a fait une – assez joviale aussi, célébrant le fait que ce chat en particulier est plus haut qu’un cerf-volant. Les paroles disent seulement qu’il a bu, mais les chanteurs savaient probablement mieux. Et comme c’était seulement en 1938, tout ce qu’il faisait était tout à fait légal.

15: Lana Del Rey: «High By The Beach»

La reine actuelle de la décadence élégante pèse, d’une manière convenablement élégante et décadente. Dans Lana Del RayDans l’affaire, se défoncer offre une échappatoire à une relation destructrice, et encore une chose triste à contempler langoureusement.

14: Humble Pie: ‘Only A Roach’

Cette mélodie country (écrite et chantée par le batteur Jerry Shirley) raconte la vraie vie de comment Humble Pie ont été arrêtés pour possession d’une petite quantité de contrebande juste avant une tournée américaine, compromettant ainsi leurs chances d’entrer dans le pays. Ainsi le chœur singalong: “Seul un gardon ne nous empêchera pas de traverser aucun océan!” Comme leur album live Performance Rockin ’The Fillmore atteste, ils l’ont fait.

13: The Selecter: ‘My Collie (Not A Dog)’

Probablement pour des raisons évidentes, il n’y a pas beaucoup de chansons rapides et dansantes sur la marijuana. Mais les groupes de ska à 2 tons étaient également dedans, et ils n’allaient pas ralentir juste à cause des paroles. ‘My Collie (Not A Dog)’ de The Selecter est aussi jubilatoire que le reste de leur album Too Much Pressure, avec le plan habituel de sex-appeal des interjections vocales de Pauline Black.

12: Cypress Hill: «Hits From The Bong»

Mis à part quelques références dans Chansons de Beastie Boys, Cypress Hill a pris les devants en introduisant la conscience de stoner dans le hip-hop, et ce morceau présente les basses profondes et le groove décontracté qui deviendraient familiers dans les années à venir. Avant sa sortie, les coups de bong n’étaient guère plus qu’une punchline Cheech & Chong; maintenant ils étaient pour toujours une punchline de Cypress Hill.

11: Rick James: «Mary Jane»

Certes, utiliser le nom pour signifier vous-savez-ce qui était déjà un peu démodé en 1981. Mais Rick James travaille à double sens pour tout ce que ça vaut, transformant Mary Jane en une femme super bizarre. De plus, la phrase «Mary veut jouer» est toujours drôle.

10: Dash Rip Rock: «Allons fumer du pot»

Un des La Nouvelle OrléansLes groupes de rock’n’roll préférés ont eu un succès en milieu de terrain au milieu des années 90, lorsqu’une chanson qu’ils avaient écoutée pendant des années a été diffusée à la radio. Basée librement sur ‘At The Hop’, la chanson se moque beaucoup des hippies et de leurs groupes préférés, mais elle le fait avec assez de bonhomie pour qu’ils ne s’en fassent pas.

9: Brewer & Shipley: «One Toke Over the Line»

Pas nécessairement une chanson sur la marijuana, mais une chanson qui utilise des images en pot sur une certaine situation. Si vous êtes «un jeté sur la ligne», vous en avez assez et vous devez continuer. Vous avez probablement vu le clip hilarante des chanteurs de Lawrence Welk en bonne santé interprétant cette chanson dans son émission de télévision – un clip que Brewer & Shipley a admis avoir ensuite déterré et téléchargé sur Facebook eux-mêmes.

8: The Mighty Diamonds: «Pass The Kouchie»

L’une des odes reggae les plus contagieuses de l’herbe, cette chanson – à juste titre – sonne à la fois spirituelle et bonne. La version que la plupart des gens connaissent est le hit de Musical Youth, mais comme ils étaient tous des enfants, ils l’ont nettoyé jusqu’à «Pass The Dutchie» et en ont fait un type de casserole différent: le type dans lequel vous cuisinez.

7: Neil Young: «Homegrown»

Neil Young a deux hymnes stoner à son actif, “Roll Another Number For The Road” et cet air, probablement les seules chansons de bon moment à émerger pendant son ère “sombre” de Tonight’s The Night et On The Beach. Nous sommes allés avec “Homegrown” parce qu’il est toujours accrocheur après toutes ces années, et parce que c’est la chanson titre d’un album perdu qu’il jure d’être sur le point de sortir.

6: Peter Tosh: «Legalize It»

De toutes les chansons reggae sur la marijuana, celle-ci est l’appel à l’action le plus clair. Peter Tosh est poétique à propos du bien que la marijuana peut faire, vous exhorte à ne pas la critiquer et promet de “la légaliser et je la ferai de la publicité”. Effectivement, il a enregistré des annonces d’intérêt public pour sa légalisation, qui apparaissent sur la réédition élargie du CD de l’album. Il serait sans aucun doute ravi de voir jusqu’où nous en sommes.

5: Sublime: «Smoke Two Joints»

Le thème stoner des années 80 et du début des années 90, cette chanson était aussi simple qu’hilarante (ne vous embêtez même pas à essayer de comprendre combien de joints le gars dans la chanson a fini par ingérer). Il est apparu à l’origine lorsque le groupe de reggae Omaha The Toyes traînait à Hawaï et a commencé à ressentir l’esprit, mais Sublime a donné une tournure plus rock en 1992. ‘Smoke Two Joints’ a également été repris par la moitié des groupes de lycée qui ont joué.

4: Willie Nelson: «Roule-moi et fume-moi quand je meurs»

Même s’il n’y avait pas un seul fan qui ne savait pas Willie Nelson aimait sa marijuana, il lui a fallu attendre 2012 (le 20 avril, bien sûr) pour sortir une super chanson à ce sujet. Musicalement, cela montre l’ampleur de son attrait (sinon vous n’auriez jamais Snoop Dogg et Kris Kristofferson sur le même disque); sur le plan des paroles, c’est moins une simple chanson de stoner qu’un traité existentiel de style Willie.

3: Bob Marley & The Wailers: ‘Kaya’

Peu de gens pouvaient faire une chanson poétique à partir d’un sentiment comme “J’ai besoin de me faire lapider parce qu’il pleut”, mais c’est béatifique Bob Marley La chanson – qui n’a que légèrement changé le sentiment, en «Je dois avoir Kaya maintenant, car la pluie tombe» – est l’un des moments les plus joyeux de la dernière étape, politiquement chargée de sa carrière.

2: Bob Dylan: «Rainy Day Women # 12 & 35»

Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un Bob Dylan chanson, donc le sens évident de la ligne de refrain “Tout le monde doit être lapidé!” n’est qu’un parmi tant d’autres. Mais c’est sûrement le sens que le public a à l’esprit quand il crie à chaque fois que Dylan (ou quelqu’un d’autre) le joue en direct.

Black Sabbath: «Sweet Leaf»

L’ouvreur classique de leur troisième album, Master Of Reality, ‘Sweet Leaf’ a éloigné Sabbath des thèmes occultes et l’a emporté dans un territoire où ils se sentaient vraiment chez eux. C’était sans doute la première chanson de stoner metal, et à certains égards, c’est toujours la plus grande de toutes – à la fois pour la passion dans la voix d’Ozzy Osbourne (il crie même «Je t’aime!» À un moment donné) et pour le tonnerre immortel de Tony Le riff d’Iommi. Et, bien sûr, pour la plus grande toux de l’histoire du rock’n’roll.

