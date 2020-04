2Pac – Page d’artiste | uDécouvrez la musique

2Pac est devenu le martyr improbable du rap gangsta et un symbole tragique du péage que son mode de vie imposait à l’Amérique noire urbaine. Au début de sa carrière, il ne semblait pas qu’il émergerait comme l’un des rappeurs définitifs des années 90 – il a commencé en tant que rappeur et danseur de deuxième chaîne pour Digital Underground, rejoignant seulement après avoir déjà atterri leur plus gros coup. Mais en 1991, il a livré un premier album acclamé, 2Pacalypse Now, et a rapidement suivi avec une performance star-making dans le drame urbain Juice. En un an, son profil s’est considérablement accru, autant en raison de ses démêlés avec la justice que de sa musique. En 1994, 2Pac rivalisait avec Snoop Dogg en tant que figure la plus controversée du rap, passant autant de temps en prison que lui en studio d’enregistrement.

Sa mythologie hors la loi naissante a aidé son album de 1995 Moi contre le monde entrer dans les cartes au numéro un, et cela l’a également ouvert à des accusations d’exploitation. Pourtant, comme l’illustre le single «Dear Mama», il était aussi sensible que violent. Signant avec Death Row Records fin 1995, 2Pac sort le double album Tous les yeux sur moi au printemps 1996, et le disque, ainsi que son single à succès «California Love», ont confirmé son statut de superstar. Malheureusement, le style de vie gangsta qu’il a capturé dans sa musique a vite dépassé sa propre vie. Alors que sa célébrité était à son apogée, il s’est battu publiquement avec son rival, le Notorious B.I.G., et il y avait des tensions qui se préparaient à Death Row. Même avec de tels conflits, cependant, la fusillade au volant de 2Pac en septembre 1996 a été un choc inattendu. Le 13 septembre, six jours après le tournage, 2Pac est décédé, laissant derrière lui un héritage qui reposait autant sur son style de vie que sur sa musique.

Fils de deux membres de Black Panther, Tupac Amaru Shakur est né à New York. Ses parents s’étaient séparés avant sa naissance et sa mère l’a déplacé, lui et sa sœur, à travers le pays pendant une grande partie de leur enfance. Fréquemment, la famille était au seuil de pauvreté, mais Shakur a réussi à se faire accepter à la prestigieuse Baltimore School of the Arts à l’adolescence. Pendant qu’il était à l’école, son côté créatif a prospéré, alors qu’il commençait à écrire des raps et à jouer. Avant qu’il ne puisse obtenir son diplôme, sa famille a déménagé à Marin City, en Californie, à l’âge de 17 ans. Au cours des prochaines années, il a vécu dans la rue et a commencé à bousculer. Finalement, il a rencontré Shock-G, le leader de Digital Underground. L’équipe basée à Oakland a décidé de l’embaucher en tant que danseur et roadie, et pendant sa tournée avec le groupe, il a travaillé sur son propre matériel. 2Pac a fait sa première apparition enregistrée sur le disque du groupe du printemps 1991, This Is an EP Release, et il est également apparu sur leur deuxième album, Sons of the P. L’année suivante, il a sorti son propre premier album, 2Pacalypse Now. L’album est devenu un succès de bouche à oreille, alors que ‘Brenda’s Got a Baby’ a atteint le Top 30 du R&B et le record est devenu or. Cependant, ses paroles contondantes et explicites ont valu des critiques pour les chiens de garde moraux, et le vice-président Dan Quayle a attaqué l’album alors qu’il faisait campagne pour sa réélection cette année-là.

Le profil de Shakur a été considérablement rehaussé par son rôle acclamé dans le film d’Ernest Dickerson Juice, qui a conduit à un rôle principal dans John Singleton’s Poetic Justice l’année suivante. Au moment où le film sortait en salles, 2Pac avait sorti son deuxième album, Strictly 4 My NIGGAZ, qui est devenu un album platine, atteignant le quatrième rang des charts R&B et lançant les dix meilleurs tubes R&B “ I Get Around ” et “ Keep Ya Head Up ‘, qui a culminé aux numéros 11 et 12, respectivement, dans les charts pop. À la fin de 1993, il a joué dans le film de basket-ball Above the Rim.

Bien que Shakur vendait des disques et reçoive des éloges pour sa musique et son jeu d’acteur, il a commencé à avoir de graves altercations avec la loi; avant de devenir artiste d’enregistrement, il n’avait pas de casier judiciaire. Il a été arrêté en 1992 après avoir été impliqué dans une bagarre qui a abouti à une balle perdue tuant un passant de six ans; les charges ont ensuite été rejetées. 2Pac filmait Menace II Society à l’été 1993 lorsqu’il a agressé le réalisateur Allen Hughes; il a été condamné à 15 jours de prison au début de 1994. La peine est arrivée après deux autres incidents très médiatisés. En octobre 1993, lorsqu’il a été accusé d’avoir tiré sur deux policiers en congé à Atlanta. Les accusations ont été rejetées, mais le mois suivant, lui et deux membres de son entourage ont été accusés d’avoir abusé sexuellement d’une fan de sexe féminin. En 1994, il a été reconnu coupable d’agression sexuelle. Le lendemain de l’annonce du verdict, il a été abattu par une paire d’agresseurs alors qu’il se trouvait dans le hall d’un studio d’enregistrement à New York. Shakur a été condamné à quatre ans et demi de prison le 7 février 1995.

Plus tard ce mois-là, Shakur a commencé à purger sa peine. Il était en prison lorsque son troisième album, Moi contre le monde, a été libéré en mars. Le record est entré dans les charts au numéro un, faisant de 2Pac le premier artiste à profiter d’un record numéro un tout en purgeant une peine de prison. Pendant qu’il était en prison, il a accusé le Notorious B.I.G., Puffy Combs, Andre Harrell et son propre ami proche Randy “Stretch” Walker d’avoir orchestré son tournage à New York. Shakur n’a purgé que huit mois de sa peine, alors que Suge Knight, le président de Death Row Records, a organisé une libération conditionnelle et a publié une caution de 1,4 million de dollars pour le rappeur. À la fin de l’année, 2Pac était sorti de prison et travaillait à ses débuts pour Death Row. Le 30 novembre 1995 – l’anniversaire d’un an de la fusillade à New York – Walker a été tué dans un meurtre de gangland dans le Queens.

Les débuts de Death Row de 2Pac, Tous les yeux sur moi, fut le premier double disque de matériel original dans l’histoire du Hip Hop. Il a fait ses débuts au numéro un lors de sa sortie en février et serait certifié quintuple platine à l’automne. Bien qu’il ait un record à succès et, avec le Dr. Dre Duo ‘California Love’, un single énorme sur les mains, Shakur commençait à se lasser du Hip Hop et commença à se concentrer sur le jeu. Au cours de l’été 1996, il a réalisé deux films, le thriller Bullet et la comédie noire Gridlock’d, qui mettait également en vedette Tim Roth. Il a également fait quelques enregistrements pour Death Row, qui se désintégrait rapidement sans Dre en tant que producteur de la maison, et en tant que Knight est devenu fortement impliqué dans des activités illégales.

Au moment de son assassinat en septembre 1996, il y avait des indications que Shakur envisageait de quitter le couloir de la mort, et peut-être même du rap, derrière. Aucune de ces théories ne peut jamais être confirmée, tout comme les raisons de sa fusillade restent mystérieuses. Shakur a été abattu sur le Strip de Las Vegas alors qu’il roulait sur le siège passager de la voiture de Knight. Ils venaient de voir le combat de Mike Tyson-Bruce Seldon au MGM Grand, et alors qu’ils quittaient l’hôtel, 2Pac s’est battu avec un jeune homme noir sans nom. L’affaire n’a jamais été résolue, mais il a été suggéré que c’était la cause de la fusillade en voiture, et il a également été suggéré que les liens de Knight avec la foule et les gangs étaient la raison; une autre théorie est que le Notorious B.I.G. a organisé le tournage en représailles aux commentaires de 2Pac selon lesquels il avait couché avec la femme de Biggie, Faith Evans. Quoi qu’il en soit, Shakur a été abattu de quatre balles et a été admis au Centre médical de l’Université du Nevada. Six jours plus tard, il est décédé des suites de ses blessures.

Des centaines de personnes en deuil sont apparues à l’hôpital à l’annonce de sa mort, et toute l’industrie du divertissement a pleuré son décès, d’autant plus qu’il n’y avait aucune piste dans l’affaire. Beaucoup pensaient que sa mort mettrait fin à la rivalité hip hop côte Est / côte Ouest très médiatisée et diminuerait la violence noir sur noir. Malheureusement, six mois après sa mort, le Notorious B.I.G. a été assassiné dans des circonstances similaires. La notoriété de Shakur n’ayant augmenté que dans la foulée de sa mort, une série de libérations posthumes ont suivi, parmi lesquelles Don Killuminati: la théorie des 7 jours (délivré sous le pseudonyme de Makaveli en 1996), R U Toujours en panne? (Souviens-toi de moi) (1997), Je m’élève encore (1999), Jusqu’à la fin des temps (2001), et Jours meilleurs (2002).