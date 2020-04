30 dossiers essentiels pour élargir votre esprit

Recherchez le mot «psychédélique» dans le dictionnaire, et l’une des premières définitions sera «expansion de l’esprit». C’est ce que tous les meilleurs albums psychédéliques ont en commun. La plupart ont été réalisés pendant l’âge d’or de 1966-1968, mais un certain nombre sont arrivés plus tard. Certains ont été réalisés dans les épicentres psychologiques de San Francisco et Los Angeles, d’autres viennent d’aussi loin que le Brésil, le Texas et le Royaume-Uni. Certains étaient clairement inspirés par l’acide, mais au moins un a été réalisé par un artiste (Prince) qui ne s’est jamais adonné à l’hallucinogénie. Certains correspondent au modèle classique de musique psychédélique, tandis que d’autres sont simplement liés spirituellement à la scène. Cependant, tous sont assurés de vous amener dans des endroits où ils n’étaient jamais allés auparavant.

30: Crème: Disraeli Gears (1967)

Cream n’était que partiellement un groupe psychédélique. Même quand ils prenaient de l’acide, ils préféraient jouer du blues et improviser. Mais quelques-unes de leurs chansons sont des repères psychologiques, et deux d’entre elles («Strange Brew» et «Tales of Brave Ulysses») ont ouvert chaque côté du pressage vinyle original de Disraeli Gears. Et n’oublions pas que couverture d’album emblématique.

Doit entendre: ‘Breuvage étrange’

29: Nirvana: L’histoire de Simon Simopath (1967)

Musicalement, le Duo anglais Nirvana ne pouvait pas être différent du groupe de Seattle du même nom. Endetté un peu à la fois par Donovan et The Incredible String Band, cet album concept est imprégné de douceur de comptine et de fantaisie fleurie. Pourtant, le concept central, à propos d’un inadapté qui retrouve une nouvelle vie après un séjour dans un établissement psychiatrique, était quelque chose de Nirvana grunge les homonymes auraient pu apprécier.

Doit entendre: ‘Ailes de l’amour’

28: Les Rolling Stones: leur demande de majesté satanique (1967)

Le triomphe de Les pierres qui roulent’Un album psych, La demande de Leurs Majestés sataniques , c’était qu’ils pouvaient tout embrasser – musique indienne, bizarrerie sur bande de Pink Floyd, freakouts orchestrés – et sonner toujours comme les Stones. Appelez ça un morceau d’époque, mais le single “She’s A Rainbow” est toujours dans leurs listes de lecture aujourd’hui.

Doit entendre: «2000 années-lumière de la maison»

27: Tame Impala: Lonerism (2012)

Le cerveau de Tame Impala, Kevin Parker, est l’un des artistes modernes faisant le plus avec des influences trippantes des années 60, et ses enregistrements solo révèlent le monde multicolore dans sa tête. Sur le deuxième album Tame Impala, Lonerism, il joue avec des sons vintage, des synthés analogiques aux guitares fuzz et aux kits de batterie DIY, qu’il fusionnera plus tard avec des éléments de trip-hop.

Doit entendre: «Musique pour rentrer à la maison»

26: Aphrodite’s Child: 666 (1972)

Genesis a fait une «Apocalypse en 9/8», mais sur ce double album, Aphrodite’s Child en a déchaîné une à chaque signature. Combler le retard psychique et le début programme, 666 se rapproche effectivement de ce que vous vivriez si vous lisiez The Book Of Revelation lorsque l’acide entrait en jeu. Le fait que le chanteur d’Aphrodite, Demis Roussos, soit une star facile à écouter, tandis que le claviériste Vangelis a aidé à inventer le New Age, est psychédélique en soi.

Doit entendre: ‘Les quatre cavaliers’

25: Donovan: Sunshine Superman (1966)

Donovan est licencié dans certains milieux (notamment de Bob Dylan dans Dont Look Back) comme un poids léger, mais bon, ce n’est pas de sa faute s’il a passé un bon moment dans les années 60 et en est sorti indemne. Il y a des chansons vraiment lourdes dans son album le plus psychédélique, Sunshine Superman, y compris le single indélébile et explicite “The Trip”. D’autres coupes incluent l’ode de San Francisco «Fat Angel» (qui rend hommage à Jefferson Airplane, qui l’a ensuite couvert) et la «Season Of The Witch» souvent couverte, qui prédit le moment où les hippies commenceront à essayer de le rendre riche.

Doit entendre: ‘Le voyage’

24: Blues Magoos: sucette psychédélique (1966)

Le premier album de Blues Magoos en 1966 gagne l’immortalité pour son deuxième single: ‘(We Ain’t Got) Nothin’ Yet ’, l’une des chansons les plus édifiantes de l’époque. Voici également la version définitive de la «Tobacco Road» souvent couverte et de la «Love Seems Doomed» inspirée par l’acide. Et n’oublions pas qu’ils n’étaient que des enfants lorsqu’ils ont enregistré l’un des meilleurs albums psychédéliques du milieu des années 60; le chanteur Peppy Theilhelm n’avait que 16 ans.

Doit entendre: “Nous n’en avons encore rien”

23: Les tentations: Cloud Nine (1969)

Cloud Nine était l’album qui changé l’équation pour Motown, comme Les tentations ont été rejoints par le nouveau chanteur Dennis Edwards et l’écrivain-producteur visionnaire Norman Whitfield. Environ la moitié de l’album est toujours dans le style traditionnel de Tempts, mais l’avenir de la soul psychédélique arrive via le piste de titre d’actualité – avec son intro indélébile wah-wah Dennis Coffey – et en particulier «Runaway Child, Running Wild», une épopée de production effrayante qui est devenue un succès sous sa forme éditée.

Doit entendre: «Runaway Child, Running Wild»

22: The Dream Syndicate: The Universe Inside (2020)

Cela nous fait chaud au cœur de pouvoir inclure une sortie en 2020 sur cette liste des meilleurs albums psychédéliques. The Dream Syndicate est apparu en tant que membres du légendaire Paisley Underground de LA d’inspiration psychologique dans les années 80, et Steve Wynn a continué à être un auteur-compositeur-interprète de grande importance, mais la troisième version à sortir de leurs retrouvailles de ces derniers jours est autre chose entièrement. Avec cinq chansons couvrant un double album, ils abandonnent les structures de chansons conventionnelles et découvrent les possibilités de texture et de groove qui élargissent l’esprit, prouvant que vous pouvez toujours trouver de nouveaux territoires à explorer.

Doit entendre: «Le régulateur»

21: Caravane: Au pays du gris et du rose (1971)

Il y a une mince ligne entre psych rock et prog, et Au pays du gris et du rose, Caravan fonctionnait facilement des deux côtés. Il y a quelque chose de magnifiquement anglais dans l’humour hippie fantaisiste dans la chanson-titre et «Golf Girl», qui transforme la substance illicite en thé. La seconde moitié de l’album est une suite sans faille qui comprend du jazz droit, un ou deux riffs lourds et une magnifique mélodie pastorale vers la fin.

Doit entendre: «Au pays du gris et du rose»

20: Papillon de fer: In-A-Gadda-Da-Vida (1968)

Ce qu’il y a de bien avec cet album, c’est qu’il fait littéralement du bubblegum pop sur l’acide. Emportez les 15 minutes de brouillage trippant et la chanson-titre est une chanson d’amour vertigineuse qu’Ohio Express aurait pu enregistrer. Mais, bien sûr, un jam de 15 minutes est en grande partie l’attrait de tout grand album psychédélique. Même l’autre côté d’In-A-Gadda-Da-Vida est aussi accrocheur que trippant, et cela nous a laissé une grande sagesse des années 60: «Les fleurs et les perles sont une chose / Mais avoir une fille, c’est quelque chose! “

Doit entendre: «In-A-Gadda-Da-Vida»

19: The Pretty Things: SF Sorrow / Small Faces: Ogden’s Nut Gone Flake (tous les deux en 1968)

Ces deux albums doivent aller de pair car ils sont tous deux sortis en 1968, ils ont tous deux été parmi les premiers albums conceptuels, et ont tous deux été enregistrés par des groupes britanniques qui faisaient du R&B simple quelques mois plus tôt. Ils représentent aussi des opposés émotionnels: l’album The Pretty Things raconte l’histoire mélancolique et mélancolique d’un homme et de sa solitude. De manière caractéristique, Small Faces n’a pas eu le temps de pleurer: leur épopée psychologique est une joyeuse montée en puissance, avec un long conte de fées, une explosion de music-hall d’un single («Lazy Sunday») et même un peu de proto-métal, en forme de «rémanence».

Doit entendre: ‘Dimanche paresseux’

18: Todd Rundgren: Un sorcier, une vraie étoile (1973)

L’un des albums psychédéliques les plus audacieux et les meilleurs jamais réalisés, A Wizard, A True Star est sorti juste au moment où Todd Rundgren avait acquis une réputation de compositeur de chansons pop, et le monde attendait plus de la même chose. Il a plutôt livré ce voyage d’esprit Technicolor. C’est probablement la raison pour laquelle il n’est jamais devenu une superstar grand public, mais aussi la raison pour laquelle, 45 ans plus tard, beaucoup d’entre nous le suivent toujours.

Doit entendre: «Sensation internationale»

17: The Moody Blues: À la recherche de l’accord perdu (1968)

Chacun de Moodies’Les sept albums classiques étaient une déclaration unifiée, et chacun était différent, mais À la recherche de l’accord perdu était le plus psychédélique. Dans un ensemble de chansons finement ciselées qui commence par une invitation à «Ride My See-Saw», la recherche par les Moodies de l’essence de la vie les a conduits sur trois voies possibles: l’acide, la méditation et l’amour romantique. Plus tard dans leur carrière, ils se contenteraient de l’option trois.

Doit entendre: «Legend Of A Mind»

16: The Dukes Of Stratosphear: 25 O’Clock (1985)

L’album déguisé de XTC est un bon morceau de farniente musical – si vous connaissez votre psychologue des années 60, ce sont des blagues mur à mur. Mais leurs ducs de Stratosphear alter égo est également un hommage affectueux et précis aux meilleurs albums psychédéliques, et chaque chanson ici est formidable à part entière. De la chanson titre des Floydian aux «Your Gold Dress» inspirées des Moodies, l’influence psychologique se poursuivra sur le prochain album de XTC, Skylarking.

Doit entendre: «Ta robe en or»

15: Hüsker Dü: Zen Arcade (1984)

Psychedelia était l’un des nombreux styles adoptés par le rock des années 80, et l’influence de Zen Arcade était énorme. Il y a encore beaucoup de rage hardcore chez Hüsker Dü ici, mais le groupe utilise également des boucles de bande, des fragments de chansons récurrents et un jam épique de clôture pour évoquer les expériences kaléidoscopiques de la première année d’un jeune homme loin de chez lui.

Doit entendre: “Quelque chose que j’ai appris aujourd’hui”

14: Dr John: Gris-Gris (1968)

Sur ce premier album classique, Dr John réalisé que l’imagerie spirituelle des psychédéliques et La Nouvelle OrléansLe vaudou n’était pas très éloigné. Travaillant avec la crème des hommes de session de Crescent City, il a trouvé un son effrayant et funky comme aucun autre auparavant, et a créé un personnage mémorable pour l’accompagner. Si “Je marche sur des éclats dorés” n’est pas psychique, nous ne savons pas ce que c’est. Anecdote amusante: l’album entier a été financé par l’argent que le Dr John et son arrangeur avaient gagné lors des sessions Sonny & Cher.

Doit entendre: «Je marche sur des éclats dorés»

13: Prince et la révolution: le tour du monde en un jour (1985)

Around the World In A Day était le suivi de Purple Rain que personne n’a vu venir, Prince largement élargi son modèle musical et sa conscience – avec l’aide de Wendy et Lisa, qui lui a apparemment donné son premier Beatles record. ‘Raspberry Beret’ a introduit une nouvelle génération de psychédélique des années 60, mais l’album n’était pas entièrement ensoleillé et fleuri. “Condition Of The Heart” pourrait être la plus belle ballade de Prince, tandis que “Temptation” propose une rencontre tendue avec Dieu.

Doit entendre: «Paisley Park»

12: Les zombies: Odessey & Oracle (1968)

Vous savez qu’un album est intemporel quand il faut un demi-siècle pour être correctement apprécié. Les Zombies étaient cependant dans l’esprit de l’époque en 1968, évoluant à partir de leurs origines R&B et écrivant l’un des hymnes de paix et d’amour les plus durables, le seul hit d’Odyssey & Oracle, «Time Of The Season». Mais il a fallu des décennies pour que la plupart des gens entendent le reste de l’album et réalisent à quel point tout cela était inventif. Ce n’est un secret pour personne que The Zombies était d’une propreté impeccable par rapport à la plupart des groupes des années 60, mais cet album était visionnaire à mesure qu’ils se présentent.

Doit entendre: ‘Le temps de la saison’

11: Country Joe et le poisson: musique électrique pour l’esprit et le corps (1967)

Une sortie au début de 1967, le premier album de Country Joe And The Fish a ouvert toutes sortes de possibilités: confitures enivrantes, ballades poétiques, ragas de forme libre et même un goût de satire politique. Parce que Joe McDonald a d’abord été un auteur-compositeur, tout l’album est emballé dans un paquet mélodieux. La fermeture de «Grace» est une épopée romantique en l’honneur de Grace Slick (Janis Joplin recevrait un traitement similaire sur l’album de suivi).

Doit entendre: ‘Voler haut’

10: Les singes: tête (1968)

Si vous ne pensez pas que The Monkees (ou Carole King) était psychédélique, vous n’avez pas entendu ‘Porpoise Song’, un morceau tourbillonnant et hypnotique de leur album de bandes sonores Head. Cela s’est avéré trop pour leurs fans pré-adolescents et a été le premier single des Monkees à flop. Ailleurs sur le disque, Mike Nesmith entre dans le groove avec ‘Circle Sky’, tandis que Peter Tork contribue un rocker fuzztone sur la réincarnation; tout cela tient ensemble avec des extraits sonores surréalistes. Si vous pensez que l’album est disponible, attendez de voir le film.

Doit entendre: «Porpoise Song»

9: Les ascenseurs du 13e étage: les sons psychédéliques des ascenseurs du 13e étage (1966)

Dans le contexte de la carrière du chanteur Roky Erickson, il s’agit d’un album de rock’n’roll relativement simple: l’ouverture “You’re Gonna Miss Me” n’est rien de moins qu’un point de repère punk, une cruche électrique et tout. À certains égards, cependant, c’est le grand album psychédélique que les Rolling Stones auraient dû faire. The Elevators propose des chansons de blues-rock brut avec des images enivrantes et, comme toujours, le hurlement d’un autre monde de la voix d’Erickson.

Doit entendre: ‘Je vais te manquer’

8: Les portes: les portes (1967)

Au cours de la première semaine de 1967, lorsque cet album est sorti, l’avenir du rock pourrait être n’importe quoi, y compris un groupe identifié au jazz avec un poète Dionysian Beat à l’avance. Les débuts éponymes des Doors sont remarquablement diversifiés, avec des reprises de chansons des deux Willie Dixon et Bertolt Brecht. Le premier côté se termine avec la sortie sexuelle de “Light My Fire” tandis que le second se termine avec l’Apocalypse sur “The End”. Cependant, ce qui en fait l’un des meilleurs albums psychédéliques de tous les temps, c’est que chaque note concerne la transcendance.

Doit entendre: ‘La fin’

7: Jefferson Airplane: After Bathing At Baxter’s (1967)

Comme Paul Kantner l’a expliqué plus tard, «se baigner chez Baxter» était un argot de groupe pour laisser tomber l’acide, et cette influence est plus claire que sur les albums ultérieurs plus axés sur la chanson de Jefferson Airplane. Grace Slick écrit une paire de chansons de cabaret associatives libres; Jorma Kaukonen et Jack Casady prennent dix minutes pour cartographier le territoire de Hot Tuna pour les 50 prochaines années; et ‘The Ballad Of You And Me And Pooneil’ de Kantner est l’une des chansons acides les plus joyeuses jamais écrites.

Doit entendre: «La ballade de toi et moi et Pooneil»

6: Grateful Dead: Aoxomoxoa (1969)

C’était aussi psychédélique que les morts ne l’avaient jamais fait en studio. Les huit minutes «Qu’est-ce qui est devenu le bébé» étaient en fait leur «Révolution 9», Mais notez à quel point le phasage de la voix de Jerry Garcia donne à« China Cat Sunflower »un sentiment de mystère qui fait défaut aux nombreuses versions live. Pendant ce temps, il y a les derniers indices des premières tendances de garage-rock des Dead («Doin» That Rag ») et, sur« St Stephen », leur avenir dans Americana.

Doit entendre: «Que devient le bébé»

5: Gal Costa: Gal (1969)

Le mouvement brésilien Tropicália était autant une question de psychédélie qu’une déclaration politique: c’était une musique radicale faite contre un gouvernement oppressif. C’était aussi passionnant en termes purement musicaux, produisant une œuvre phare de Tom Zé, Os Mutantes et Caetano Veloso. Mais cet album de Gal Costa de 1969 était le plus radical et le plus beau de tous. Déjà connu comme un chanteur pop supérieur, Costa collabore ici avec un groupe de studio incroyablement bizarre. Ce qu’ils font avec «Cinema Olympia» de Veloso – à l’origine une jolie petite chanson sur les films – est vraiment époustouflant.

Doit entendre: «Cinema Olympia»

4: L’expérience Jimi Hendrix: Ladyland électrique (1968)

Jimi Hendrix était psychédélique par son existence même, et le double-album expansif Electric Ladyland vous a amené plus loin dans sa tête (et plus près d’autres parties de son anatomie) que tout autre disque. Les bleus sont épiques, les rockers furieux et les trajets latéraux (comme la plupart de Side Three sur le vinyle original) mènent à un territoire inexploré. Sur ‘Voodoo Child (Slight Return)’, il démontre que l’imagerie des paroles de blues a toujours été psychédélique.

Doit entendre: «Enfant vaudou (léger retour)»

3: Esprit: Douze rêves du Dr Sardonicus (1970)

Sorti en novembre 1970, ce fut le dernier chef-d’œuvre de l’ère psychédélique originale. Lyriquement, Douze rêves du Dr Sardonicus résume tout ce que cette époque essayait de dire. Des chansons comme «Nature’s Way» et «Nothing To Hide» font le nez au monde hétéro; «L’amour a trouvé un chemin» et «la vie vient de commencer» illustrent tout ce qui est possible si votre esprit est prêt pour cela. Musicalement, il est infiniment inventif, amenant les factions jazz, pop et rock lourd du groupe sur le même plan astral. Et même si cela se cristallise un instant dans le temps, il ne semble pas du tout daté.

Doit entendre: «La vie vient de commencer»

2: The Beatles: Magical Mystery Tour (1967)

S’il y a eu un moment qui a tout changé et psychédélisé le monde, c’est la sortie de “Strawberry Fields Forever” (accompagné de “Penny Lane”) en février 1967. Tout simplement, les ondes AM n’avaient jamais lancé quelque chose comme qu’avant. Ils étaient déjà des classiques au moment où l’album Magical Mystery Tour est sorti aux alentours de Noël (aux États-Unis; les chansons, moins les faces simples de l’époque, ont été publiées sous la forme d’un double EP au Royaume-Uni), mais les goûts de “ I Am The Walrus »et« Fool On The Hill »ont montré que les Beatles avaient encore plus d’aventures en magasin.

Doit entendre: «Strawberry Fields Forever»

1: L’amour: des changements pour toujours (1967)

Cet album classique de se démarque vraiment des meilleurs albums psychédéliques. Il n’y a pas d’effets studio, pas de jams de forme libre, et presque pas de guitares électriques. L’influence psychédélique est venue entièrement de l’esprit d’Arthur Lee, dont les paroles étaient toujours d’un autre monde et jamais entièrement possibles à cerner, et dont les mélodies étaient complètement inoubliables. ‘You Set The Scene’ est toujours l’une des grandes déclarations existentielles du rock.

Doit entendre: «Vous définissez la scène»

