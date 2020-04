4 applications gratuites pour faire de la musique avec d’autres personnes sans quitter la maison

En tant que musicien, si vous manquez quelque chose à coup sûr dans cette quarantaine, ce sont les sessions de jam sans fin dans le “studio” avec vos amis. Et bien que toutes ces heures continues sans quitter la maison puissent être idéales pour l’écriture de chansons, le rythme ou la pratique d’un instrument, rien ne remplace la transmission directe d’idées et de sons à vos amis au même endroit. La bonne nouvelle est que vous pouvez continuer à le faire avec des applications de création musicale qui fonctionnent comme un document modifiable en temps réel. Ici, nous laissons ces applications pour que vous puissiez vous connecter avec votre groupe / amis pour faire de la musique en même temps

4 applications gratuites pour faire de la musique avec d’autres personnes en temps réel

Sans fin

Si la musique électronique est votre truc, vous devez connaître Endlesss, une nouvelle application iOS gratuite conçue par l’artiste, technologue et fou audio Tim Shaw. Selon sa description, sa conception intuitive est idéale pour les utilisateurs avec peu ou pas de formation musicale, mais pour les plus entraînés, ses fonctions ont également divers dons. Les fonctionnalités de base se composent de boucles de batterie, de basses et d’autres sons, y compris l’audio enregistré dans le microphone de l’appareil et la superposition de boucles.

Endlesss se démarque vraiment par sa fonction de partage, qui permet aux autres utilisateurs d’entrer dans vos sessions et de contribuer leurs propres idées. Parce que vos entrées peuvent être quantifiées, les bloquant essentiellement du tempo existant de la piste, vous n’avez pas à vous soucier de votre connexion Internet irrégulière vous empêchant de rester synchronisé avec vos amis. De plus, vous pouvez partager tout ce que vous faites dans Endlesss sous forme de vidéos ou d’exporter des segments pour continuer à les construire dans un programme de production audio plus professionnel.

SoundStorming

Si vous souhaitez partager rapidement de nouvelles idées, SoundStorming est fait pour vous. Cette application iOS vous donne la possibilité d’enregistrer de l’audio une minute à la fois, ce qui la rend très appropriée pour télécharger des mélodies, des progressions d’accords et d’autres fragments musicaux au moment de l’inspiration. La meilleure chose à propos de cette application est que vous pouvez publier ces enregistrements sur votre profil, ce qui les ouvre à la collaboration avec l’ensemble de la communauté SoundStorming.

Une fois publié, tous les utilisateurs peuvent prendre ce que vous avez fait et s’appuyer sur votre enregistrement, en ajoutant des lignes vocales aux parties de guitare, des lignes de basse aux boucles de batterie, etc. Si l’idée que des étrangers modifient votre travail ne vous bat pas du tout, ne vous inquiétez pas, vous pouvez également définir vos publications comme privées et ne partager des liens qu’avec des collaborateurs de confiance.

Passe-bande

Bandpass est cette application dont la vision est de transformer “la production musicale mobile en réseau social”. En pratique, cela signifie une version simplifiée, basée sur une boucle, d’une station de travail audio numérique qui a la possibilité de collaborer sur des projets avec d’autres utilisateurs. L’interface Bandpass n’est pas la plus conviviale de toutes et cela peut prendre un certain temps avant que vous vous y habituiez, mais sous ses couches de menu, il dispose d’un échantillonneur puissant avec une bibliothèque de plus de 3000 sons, des modules de traitement d’effets et même un support MIDI pour les utilisateurs avancés qui souhaitent connecter votre équipement externe.

Bandlab

Bandlab sera votre meilleur ami en matière d’enregistrement. Cette application s’exécute directement sur le navigateur Web de votre bureau, fournissant une connexion sans Internet comme les programmes Pro Tools et Ableton Live. C’est un bon choix pour les musiciens qui veulent tenter leur chance dans l’enregistrement ou la production sans avoir à télécharger et installer de logiciel supplémentaire, et il est livré avec une bibliothèque étonnamment robuste de plugins d’effets et de sons de différents genres.

Vous n’avez pas besoin de claviers MIDI ou d’une interface audio pour utiliser Bandlab, mais si vous les avez déjà, vous pouvez les utiliser pour contrôler des instruments virtuels et enregistrer l’audio directement dans le programme. Mieux encore, chaque session Bandlab peut également être effectuée en collaboration., afin que les autres utilisateurs puissent sauter pour modifier des idées ou en créer de nouvelles à partir de la session sans avoir à envoyer des transferts audio ou de données avec de gros fichiers.