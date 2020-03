Les albums Tribute inspirent les musiciens et ravissent les fans depuis des décennies. En 1950, quelques années seulement après la création des premiers 33 tours 33 tours, Oscar Peterson honoré le grand Duke Ellington avec un album entier de sa musique. Depuis, il y a eu des milliers d’albums hommage – plus de 50 à eux seuls consacrés à Les Beatles – et les meilleurs albums hommage trouvent des artistes rendant hommage tout en s’appropriant la musique de leurs inspirations.

Et ils continuent de venir. En 2017, par exemple, il y avait de beaux albums hommage du chanteur de jazz Gregory Porter (Nat «King» Cole & Me); Le batteur Afrobeat Tony Allen (La Source, un hommage à Art Blakey); et le batteur de jazz Louis Hayes (son hommage à Horace Silver, Serenade For Horace).

Voici notre sélection de 40 des meilleurs albums hommage de tous les temps. Faites-nous savoir dans la section commentaires si vous avez d’autres favoris.

Meilleurs albums hommage: 40 albums classiques honorant de grands artistes

Oscar Peterson: joue Duke Ellington (1952)

Duke Ellington était un héros musical du pianiste canadien Oscar Peterson, qui a enregistré le premier des deux albums hommage au grand chef d’orchestre de jazz en 1952 sur Clef Records, un label sous l’égide de Verve Records. Le chef de Verve, Norman Granz, a déclaré que de tous les albums enregistrés par Peterson en saluant les meilleurs compositeurs, le pianiste se sentait le plus «chez lui» en interprétant Ellington. Granz a expliqué: «Ellington, en plus d’être pianiste lui-même, est le plus grand écrivain de jazz de notre temps. Dans de nombreux cas, les airs écrits par d’autres compositeurs n’étaient pas destinés à l’interprétation du jazz, mais Ellington écrit d’abord et avant tout avec le jazz à l’esprit. »

Parmi les faits saillants, citons les versions scintillantes de «Don’t Get Around Much Anymore» et «Soph sophistiquée Lady». Depuis 1952, Ellington a attiré plus de 30 albums hommage, dont ceux de Sonny Stitt, Mel Tormé et Michel Petrucciani, avec son album Promenade With Duke de 1993 pour Blue Note Records.

Ella Fitzgerald: chante le livre de chansons de Duke Ellington (1957)

Alors qu’Oscar Peterson a rendu un hommage instrumental à Ellington, un classique de Verve Records mettant en vedette la voix hors pair de Ella Fitzgerald a tiré le meilleur parti des mots d’accompagnement de certaines de ses compositions les plus brillantes. Non seulement cela, mais la qualité de la musicalité – mettant en vedette des grands jazz tels que Dizzy Gillespie, Ray Brown et Herb Ellis – est presque imbattable. Fitzgerald a enregistré tant de grands albums hommage, et a également été au centre de certains des siens, mais Sings The Duke Ellington Song Book reste l’un des meilleurs albums hommage de l’histoire.

Parmi les hommages Ella, la sortie de Dee Dee Bridgewater en 1997, Dear Ella, en est une bonne, et We All Love Ella: Celebrating The First Lady Of Song, était un autre joyau de Verve, 50 ans après l’hommage d’Ella’s Duke, avec des stars telles que Diana Krall, kd Lang, Natalie Cole et Dianne Reeves toutes les versions chantées de chansons rendues célèbres par la reine du jazz. L’album comprenait également la première sortie d’un duo «live» entre Fitzgerald et Stevie Wonder, ‘Vous êtes le soleil de ma vie’.

Dinah Washington: Dinah chante Bessie Smith (1958)

Il était peut-être tout naturel que la femme surnommée The Queen Of The Blues dans les années 50 rende hommage à l’impératrice originale des bleus, Bessie Smith. Les chansons de ce classique EmArcy sont pleines de panache et les musiciens d’accompagnement – y compris le batteur Max Roach et le trompettiste Clark Terry – fournissent de l’énergie et du rythme sur des morceaux tels que “ After You’ve Gone ”, “ Backwater Blues ” et “ Send Me To The «Chaise électrique». (Cependant, pour une reprise de Bessie Smith unique, il est difficile de battre Nina simone chantant «Je veux un peu de sucre dans mon bol».)

Anita O’Day: Trav’lin ’Light (1961)

Anita O’Day a déclaré que son disque préféré pour Verve était cet hommage à son idole, Billie Holiday, décédé deux ans auparavant. Les chansons sont tout simplement délicieuses – y compris «What A Little Moonlight Can Do», «Miss Brown To You» et la chanson titre – et lorsque vous ajoutez des musiciens d’accompagnement du calibre du guitariste Barney Kessel et du saxophoniste Ben Webster, tous soutenant O’Day en haut de sa forme, vous avez la recette d’un des meilleurs albums hommage en jazz. Holiday a également été célébré dans des disques en hommage, entre autres, à Chet Baker et Tony Bennett.

Stevie Wonder: Hommage à l’oncle Ray (1962)

Hommage de Stevie Wonder à Ray Charles est un exemple de prix d’exubérance juvénile pure. Couvrant des succès tels que «Drown In My Own Tears», «Hallelujah I Love Her So» et «Come Back Baby», le célèbre producteur Motown Clarence Paul – qui était le mentor de Wonder – a élaboré des versions vibrantes de la musique de Charles. Les notes de la doublure saluaient un album de “Little Stevie Wonder – le génie musical de 11 ans de Tamla”. Wonder lui-même a depuis fait l’objet d’une douzaine d’albums hommage, dont l’intéressante sortie de 2004 Blue Note Plays Stevie Wonder, mettant en vedette les légendes du jazz Stanley Turrentine, Herbie Hancock et Stanley Clarke.

Divers: The Charlie Parker 10th Memorial Concert (1965)

Au fur et à mesure des hommages en direct, il est difficile de battre ce classique du jazz de Verve, qui a été enregistré le 27 mars 1965 au Carnegie Hall et reste l’un des meilleurs albums hommage enregistrés en l’honneur du légendaire saxophoniste Charlie Parker. Parmi les stars qui semblaient rendre hommage à Charlie «Bird» Parker figuraient Coleman Hawkins, Lee Konitz, Dizzy Gillespie, Roy Eldridge et Kenny Dorham. Parker est l’une des figures les plus inspirantes de la musique et a remporté des albums hommage individuels de Sonny Stitt, Red Rodney, Ira Sullivan et, plus récemment, Joe Lavano, avec son album Blue Note Bird Songs.

Harry Nilsson: Nilsson chante Newman (1970)

Harry Nilsson a admis qu’il était «impressionné» par la capacité d’écriture de chansons du jeune Randy Newman lorsqu’il a battu ce record à la fin des années 60. La voix magnifique de Nilsson fait ressortir l’éclat larmoyant et acerbe des paroles de Newman. Newman a même joué du piano sur l’album et rendu son propre hommage à Nilsson 23 ans plus tard, en chantant “Remember (Christmas)” sur l’album hommage For The Love Of Harry: Everybody Sings Nilsson.

Willie Nelson: To Lefty From Willie (1977)

Lefty Frizzell est peut-être l’un des auteurs-compositeurs les plus négligés de la musique country. Il a inspiré Roy Orbison et est un favori de Patty Griffin et Gillian Welch. “Je l’aime toujours”, a déclaré Willie Nelson en 2012, «mais je suppose que ce sont vraiment les gens de mon âge qui connaissent bien son travail. Mais la jeune génération devrait connaître sa musique et je chante toujours ‘If You’ve Got the Money’. ” Sur ce splendide album hommage, Nelson rend pleinement justice à certaines des chansons remarquables de Frizzell, dont ‘That’s The Way Love Goes’, ‘Always Late (With Your Kisses)’ et ‘I Want To Be With You Always’.

Jennifer Warnes: Famous Blue Raincoat: The Songs Of Leonard Cohen (1987)

Jennifer Warnes avait été la choriste de Leonard Cohen dans les années 70, et cet album, qui a atteint le Top 100 dans les classements d’albums Billboard, est un ensemble sincère et émouvant avec des contributions de stars telles que le guitariste Stevie Ray Vaughan. Les notes de bas de page incluent une illustration de bande dessinée par Cohen – qui a fait l’objet de plusieurs albums hommage, dont un par des musiciens français – d’une torche en passe, avec la légende “Jenny Sings Lenny”. Sans surprise, étant donné la connexion des deux artistes, Famous Blue Raincoat reste l’un des meilleurs albums hommage de Leonard Cohen.

Le pont: un hommage à Neil Young (1989)

Autant de grands auteurs-compositeurs-interprètes qui se sont fait un nom dans les années 70 – dont Dolly Parton, Cat Stevens, JJ Cale et John Martyn – ont fait l’objet d’albums hommage engageants, mais l’un des meilleurs albums hommage dédié à une star de cette époque a été la célébration par Caroline Records de Neil Young. Parmi les faits saillants sont des airs de The Flaming Lips, Pixies, Nick Cave et, surtout, la vive jeunesseDe prendre «Computer Age».

Divers: Two Rooms: Celebrating The Songs of Elton John & Bernie Taupin (1991)

Kate BushLa version influencée par le reggae de “Rocket Man” a été élue meilleure couverture de tous les temps dans un sondage réalisé par des lecteurs d’Observer en 2007. Elle était l’une des nombreuses superstars réunies par Mercury Records pour honorer l’écriture collaborative de chansons d’Elton John et Bernie Taupin. Le «Sacrifice» de Sinead O’Connor est magnifique, et Joe Cocker, Eric Clapton, Piquer et George michael ajouter également leurs talents à un hommage digne.

Divers: Stone Free: Tribute To Jimi Hendrix (1993)

Jimi Hendrix, décédé en 1970, âgé de seulement 27 ans, a captivé une génération de guitaristes, dont Eric Clapton et Jeff Beck, et tous deux figurent sur ce qui est sans aucun doute l’un des meilleurs albums hommage enregistrés en l’honneur de la légende de la guitare. Un des points forts de l’album est Clapton interprétant la chanson de Hendrix “Stone Free” de 1966, soutenue par Nile Rodgers et ses anciens camarades chic, Bernard Edwards et Tony Thompson. Sabrer fait également une apparition, avec l’ancien groupe de Hendrix Band Of Gypsys en remorque, tandis que Le traitement couvrir le classique «Purple Haze».

Divers: If I Were A Carpenter (1994)

Carpenters left une œuvre remarquable – quelque chose de célébré avec le 12LP The Vinyl Collection coffret en 2017 – et ont inspiré de nombreux musiciens au fil des ans. If I Were A Carpenter est un ensemble varié, comprenant Sheryl Crow, Grant Lee Buffalo, Sonic Youth et Les canneberges, mais le résultat est un succès, en partie parce que c’est un album tellement affectueux.

Divers: No Prima Donna: The Songs Of Van Morrison (1994)

Polydor a réuni un groupe éclectique de musiciens – avec l’acteur Liam Neeson – pour rendre hommage à Van Morrison, né à Belfast. Neeson a enregistré une version orale de “Coney Island” de Morrison, tandis que Sinéad O’Connor apporte une touche gracieuse à “You Make Me Feel So Free”. La fille de Morrison, Shana, chante également sur l’album, tandis que le fan de Morrison, Elvis Costello, appose son propre timbre sur «Full Force Gale».

Divers: Beat The Retreat: Songs By Richard Thompson (1995)

Richard Thompson est l’un des auteurs-compositeurs les plus originaux du moment, il n’est donc pas surprenant que cette sortie de Capitol Records en 1995 figure parmi les meilleurs albums hommage enregistrés, apportant une réelle imagination aux reprises de ses chansons acerbes et habiles. R.E.M. couvert «Wall Of Death»; Los Lobos a excellé dans «Down Where The Drunkards Roll»; Shawn Colvin et Loudon Wainwright ont parfaitement duo sur «A Heart Needs A Home»; et la légende folklorique June Tabor a apporté grâce et classe à son interprétation de «Beat The Retreat». Tabor a été aidé par des musiciens de la qualité de Danny Thompson à la basse et de Martin Carthy et David Lindley à la guitare.

Divers: Encomium: un hommage à Led Zeppelin (1995)

La vaste gamme d’albums hommage – de ceux consacrés aux stars du métal comme BAISER, pionniers du rock comme Fats Domino ou Buddy Holly, ou des compositeurs d’avant-garde tels que Kurt Weill – est extraordinaire, mais un fil conducteur est la capacité de l’artiste d’origine à inspirer les futurs musiciens. Hootie & The Blowfish, Duran Duran et Sheryl Crow ont participé à cet album honorant Led Zeppelin, et il y a même une apparition du membre fondateur de Zeppelin Robert Plant, qui duo avec Tori Amos sur la chanson de 1975 «Down By The Seaside».

Divers: Chuck B Covered: A Tribute To Chuck Berry (1998)

L’un des pères fondateurs du rock’n’roll mérite l’un des meilleurs albums hommage; Records d’échecs étoile Chuck Berry a été célébré sur l’impression Hip-O d’Universal Music avec 14 titres mettant en vedette des géants de la musique tels que Linda Ronstadt («Back In The USA»), Jerry Lee Lewis («Sweet Little Sixteen») et Rod Stewart («Sweet Little Rock’n’Roller», initialement enregistré pour son album de 1974, Smiler). L’un des points forts, cependant, est la version vibrante d’Emmylou Harris de «You Never Can Tell». Retournez, Beethoven, l’hommage au Berry est en ville.

Divers: Return Of The Grievous Angel: A Tribute To Gram Parsons (1999)

Le regretté Gram Parsons, décédé à seulement 26 ans, était un musicien country pionnier, et il était approprié que ce bel hommage de 1999 soit coproduit par son ancien partenaire de chant Emmylou Harris. Elle chante sur l’un des moments forts – un duo avec Beck sur «Sin City» – et il y a une merveilleuse version de «Hickory Wind» de Gillian Welch. Parmi les autres contributeurs, citons Elvis Costello, Steve Earle et Cowboy Junkies.

BB King: Let The Good Times Roll: The Music Of Louis Jordan (1999)

Quand quelqu’un d’aussi magnifique que BB King enregistre un album entier dédié à un autre musicien, alors vous savez que cette personne devait être spéciale. Pendant les huit années où Jordan était King Of The Jukeboxes (1943-1950), ses chansons ont occupé la première place des charts R&B pendant 113 semaines. Il a eu 18 n ° 1 et 54 hits dans le Top 10, y compris ‘Is You Is or Is You Ain’t My Baby’, ‘Caldonia’ et ‘Choo Choo Ch’Boogie’ – et les trois chansons sont merveilleusement relookées par King, qui a déclaré à propos de sa concentration sur le label Universal MCA: «Louis Jordan a été l’une de mes principales inspirations et j’étais tellement heureux d’avoir pu enregistrer un album entier de sa musique. C’était un super musicien qui m’a beaucoup appris sur le phrasé. » L’amour de King s’est traduit par l’un des meilleurs albums hommage que Jordan aurait pu espérer.

Divers: Stoned Immaculate: La musique des portes (2000)

Le brillant Des portes ont fait l’objet d’un des albums hommage les plus inhabituels, avec des membres survivants du groupe jouant sur un album qui comprenait également des enregistrements posthumes mettant en vedette Jim Morrison. (Le défunt chanteur apparaît sur une collaboration avec John Lee Hooker sur «Roadhouse Blues».) Vétéran Bo Diddley apparaît également sur le disque, avec des groupes de rock plus jeunes, tels que Stone Temple Pilots et Creed.

Divers: Intemporel (2001)

Il y a eu beaucoup d’albums hommage individuels à Hank Williams mais ce maître de la musique country méritait un rassemblement d’étoiles – et a obtenu l’un des meilleurs albums hommage avec Timeless, qui comprend des reprises de Bob Dylan, Keith Richards, Tom Petty et Mark Knopfler. Johnny Cash a obtenu une nomination aux Grammy Awards pour sa version de “I Dreamed About Mama Last Night”. Deux des véritables gâteries, cependant, étaient de jeunes musiciens honorant Williams, avec la version dépouillée de Beck sur “Your Cheatin’ Heart “et Ryan Adams»Version fatiguée du monde de« Lovesick Blues »voler la vedette.

Divers: Poète: un hommage aux Townes Van Zandt (2001)

Quatre ans après la mort du troubadour texan, à l’âge de 52 ans, une foule de grands noms de la musique country – dont Guy Clark, Nanci Griffith, Steve Earle, Emmylou Harris et Willie Nelson – ont rendu hommage dans cette belle collection de chansons du maître du lyrisme mordant. Steve Earle a ensuite enregistré son propre double hommage au compositeur.

Divers: C’est là que j’appartiens: les chansons de Ray Davies & The Kinks (2002)

The Kinks étaient l’un des groupes de rock britanniques les plus influents de l’après-guerre. Main Kink Ray Davies, un auteur-compositeur extrêmement talentueux, a participé à cet album produit par Jim Pitt, effectuant un duo avec Damon Albarn de Blur sur «Waterloo Sunset». La version de Tim O’Brien de «Muswell Hillbilly» est un délice, tandis qu’une autre vedette est «No Return» de Bebel Gilberto, un air de bossa nova que Davies aurait écrit avec la chanteuse Astrud Gilberto en tête.

Divers: Enjoy Every Sandwich: The Songs Of Warren Zevon (2004)

Le regretté Warren Zevon était un auteur-compositeur original et décalé. Le titre de cet album hommage vient d’une citation après avoir reçu un diagnostic de cancer du poumon et lui a demandé s’il avait un message sur la fragilité de la vie. “Profitez de chaque sandwich”, a-t-il dit. L’acteur Billy Bob Thornton fait partie d’un groupe intéressant de musiciens rendant hommage, dont Jackson Browne, Don Henley, Ry Cooder et Bob Dylan. Bruce Springsteen contribue à une merveilleuse version en direct de «My Ride Is Here».

Divers: Killer Queen: A Tribute To Queen (2005)

La chanson blues de Sleeping On The Sidewalk de Brian May est magnifiquement reprise par Los Lobos sur cet hommage aux légendes du rock inimitables. Reine ont attiré de nombreux actes d’hommage et les fans du groupe comprennent Joss Stone, qui ajoute quelque chose de nouveau à une version de la chanson de 1981 “Under Pressure”, écrite en mai, Freddie Mercury et David Bowie.

Divers: A Case For Case: Hommage aux chansons de Peter Case (2006)

Lorsque cet écrivain a parlé au producteur T Bone Burnett au sujet des musiciens sous-évalués, il a cité Peter Case, disant: «Peter Case est juste l’écrivain le plus flagrant et le plus incroyable – incroyable en narration et en personnage.» En 2006, un album hommage de trois disques de 48 chansons a réuni une gamme de musiciens pour interpréter son travail, dont Joe Ely, Maureen O’Connell et Hayes Carll. Écoutez ces merveilleuses chansons et vous comprendrez pourquoi Bruce Springsteen est aussi un grand fan de l’écriture de chansons de Case – et pourquoi A Case For Case gagne sa place parmi les meilleurs albums hommage de l’histoire.

Divers: Un hommage à Joni Mitchell (2007)

Joni Mitchell est l’un des plus grands auteurs-compositeurs-interprètes de tous les temps et certains artistes de haut calibre se sont réunis en 2007 pour rendre hommage, parmi eux James Taylor («Rain»), Elvis Costello («Edith And The Kingpin») et, avec son propre style inimitable, Prince, qui livre une version mémorable du chef-d’œuvre de Mitchell “A Case Of You”.

Divers: Broken Hearts & Dirty Windows: Songs Of John Prine (2010)

Bien que l’écriture de chansons de John Prine soit vénérée par des sommités telles que Bob Dylan et Kris Kristofferson, ce qui était inhabituel à propos de cet hommage de 2010 était qu’aucun des artistes choisis pour faire les honneurs n’était un contemporain de l’auteur-compositeur. Les camionneurs Drive-By, My Morning Jacket, Justin Townes Earle et Old Crow Medicine Show étaient parmi ceux qui rendaient hommage. (Il y a également eu un magnifique album solo en hommage à l’écriture de Prine par le musicien country Jeffrey Foucault.)

Willie Nelson, Wynton Marsalis et Norah Jones: Here We Go Again: Celebrating The Genius Of Ray Charles (2011)

C’était clairement un travail d’amour pour toutes les personnes impliquées. Avec Willie Nelson, Norah Jones et Wynton Marsalis sur la même scène, vous vous attendez à ce que les résultats soient l’un des meilleurs albums hommage de mémoire récente – et ces merveilleux musiciens n’ont pas déçu. Enregistré en direct en février 2009 au Jazz At Lincoln Center de New York, l’album présente des arrangements originaux de Marsalis. Le trio a livré certaines des plus grandes œuvres de Charles dans une variété de styles: gospel, bop, R&B, valse et swing, et il semblait juste pétiller de joie.

Divers: Carillons de liberté: les chansons de Bob Dylan honorant 50 ans d’Amnesty International (2012)

Peu de musiciens peuvent égaler le catalogue de Bob Dylan, c’est pourquoi il y a eu plus de trois douzaines d’albums hommage au prix Nobel. Il y avait 75 chansons seules couvertes sur Chimes Of Freedom, un album qui présentait des musiciens aussi divers que Pete Townshend, Adele, Steve Earle, Ziggy Marley, Bordeaux 5, Reines de l’âge de pierre, Bryan Ferry et Miley Cyrus.

Divers: The Music Is You: A Tribute To John Denver (2013)

On se souvient de John Denver pour ses chemises fleuries de cow-boy, son sourire heureux, sa coupe de cheveux hollandaise et ses lunettes de grand-mère, mais il était aussi un auteur-compositeur accompli qui avait quatre albums Platine et 12 albums aux États-Unis seulement; son album Greatest Hits a passé 175 semaines dans les charts. Cet album hommage de 2013 présentait des stars de la musique country – comme Lucinda Williams – et de jeunes musiciens de rock indépendant rendant pleinement justice aux chefs-d’œuvre de Denver, parmi lesquels «Take Me Home Country Roads» et «Leaving On A Jet Plane».

Dr John: Ske-Dat-De-Dat: L’esprit de la chasse (2014)

Il y a eu plein d’albums hommage à Louis «Satchmo» Armstrong – dont un par le groupe vocal Manhattan Transfer – mais l’un des meilleurs albums hommage en son honneur était l’album de 2014 du Dr John (Mac Rebennack), qui est une affaire passionnante qui apporte du blues, de la soul, du gospel et beaucoup de jazz, filtré à travers le piano chic et la voix riche du Dr John. Le sens du plaisir dans ces 13 interprétations est l’essence même de la musique de la Nouvelle-Orléans, et il y a de grandes apparitions d’invités. La jolie trompette de Terence Blanchard qui joue illumine ‘Wrap Your Troubles In Dreams’.

Divers: Regard sur vous: un hommage à Jackson Browne (2014)

Jackson Browne a écrit certaines des chansons les plus puissantes et les plus émotionnelles de l’ère moderne, et, il y a quatre ans, 23 d’entre elles ont reçu de nouvelles perspectives et un traitement affectueux de stars telles que Bruce Springsteen et feu Jimmy LaFave. Il est également intéressant d’entendre l’écriture de chansons de Browne exprimée par différentes chanteuses: Sara Watkins (sur une belle version de «Your Bright Baby Blues»), Bonnie Raitt et Shawn Colvin ajoutent tous quelque chose aux originaux, mais le point culminant est Lucinda Williams, dont la voix douloureusement triste met l’accent sur «The Pretender» comme une complainte de désir et de défaite («Dites une prière pour le prétendant / Qui a commencé si jeune et fort / Seulement pour se rendre »).

Divers: Joy Of Living: Hommage à Ewan MacColl (2015)

Le catalogue de retour du chanteur folklorique Ewan MacColl est célébré ici par 21 chanteurs différents, Paul Buchanan se voyant confier la lourde tâche de couvrir “The First Time Ever I Saw Your Face”. Steve Earle livre une «Dirty Old Town» et le chanteur folk écossais Dick Gaughan est son merveilleux moi de granit sur le «Jamie Foyers» en mouvement.

Divers: Dieu ne change jamais: les chansons de Blind Willie Johnson (2016)

Blind Willie Johnson (décédé à 48 ans en 1945) est l’une des premières inspirations du blues pour des stars modernes telles que Sinead O’Connor et Maria McKee. Cette collection peut être sous-estimée, mais elle se classe toujours aux côtés des meilleurs albums hommage, en partie grâce à deux chansons de Tom attend (‘The Soul Of A Man’ et ‘John The Revelator’), tandis que Lucinda Williams apporte toute sa puissance et sa profondeur à une version de la chanson-titre et à une reprise brûlante de ‘It’s Nobody’s Fault But Mine’, qui présente de merveilleuses diapositives guitare par Doug Pettibone.

Les Rolling Stones: Blue & Lonesome (2016)

Les pierres ont attiré de nombreux albums hommage au fil des ans, mais leur Blue & Lonesome nominé aux Grammy prend facilement sa place parmi les meilleurs albums hommage de tous les temps. C’est une chanson d’amour tardive pour le blues, la musique qui a inspiré Mick Jagger, Keith Richards et Charlie Watts quand ils étaient jeunes. Il y a une reprise optimiste de «Just Your Fool», à l’origine popularisée par l’harmonique Little Walter, et une merveilleuse version de Howlin ’Wolf«Commit A Crime».

Divers: Gentle Giants: Les chansons de Don Williams (2017)

Le chanteur country Don Williams décédé en septembre 2017, peu de temps après ce superbe album hommage – qui présentait certains des grands classiques de la musique country – parmi eux Lady Antebellum, Jason Isbell et Alison Krauss, a été saluée par la critique. L’un des moments les plus marquants est la restitution en direct de Chris Stapleton de «Amanda» dépouillé, une performance qui présentait sa femme, Morgane.

Louis Hayes: Sérénade pour Horace (2017)

Beaucoup des meilleurs albums hommage sont imprégnés d’histoire, et cela ne fait pas exception. En 1956, l’adolescent Louis Hayes a voyagé de Détroit à New York pour jouer de la batterie du célèbre pianiste et compositeur de hard-bop Horace Silver, et a fini par jouer cette année-là sur l’album de référence 6 Pieces Of Silver. Il était normal que Hayes fasse ses débuts chez Blue Note Records en tant que leader avec Serenade For Horace, un magnifique hommage à un mentor coproduit par Don Was. Hayes, âgé de 80 ans, avait un excellent accompagnement du vibraphoniste Steve Nelson. Silver lui-même, décédé en 2014, a une fois fait une apparition sur un album hommage: l’enregistrement de 1995 de Dee Dee Bridgewater Verve, Love And Peace: A Tribute To Horace Silver.

Tony Allen: Un hommage à l’art Blakey (2017)

Ce mini-album était le premier de Tony Allen pour Blue Note Records; le batteur nigérian, connu pour son travail avec Fela Kuti et Damon Albarn, utilise un groupe de sept musiciens pour apporter une énergie palpitante à ses interprétations des classiques de Jazz Messengers ‘Moanin’, ‘A Night In Tunisia’, ‘Politely’ et ‘ Drum Thunder Suite ‘à travers un prisme Afrobeat.

Gregory Porter: Nat «King» Cole & Me (2017)

Sur les traces de Diana Krall (dont All For You: A Dedication To The Nat «King» Cole Trio est sorti chez Impulse! en 1996, et figure lui-même parmi les meilleurs albums hommage à Cole), cet hommage amoureux a été enregistré par Gregory Porter avec le London Studio Orchestra. Les superbes arrangements de Vince Mendoza font ressortir l’émotion de ces chansons classiques. Le big-band ‘Ballerina’ déborde d’énergie et la voix de Porter fait ressortir la mélancolie de ‘Mona Lisa’. Porter a décrit l’enregistrement de son hommage à Nat “King” Cole comme une “expérience profondément émouvante” car cela signifiait honorer les chansons de la propre enfance de Porter.

