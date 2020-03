40 tours autour du soleil, c’est «nous le faisons comme nous seuls», dit Toto

2018 a été une année exceptionnelle pour Toto. À l’appui de leur anthologie complète de 40 Trips Around The Sun, les rockers californiens qui se vendent plusieurs millions de dollars se sont lancés dans leur plus grande tournée mondiale depuis des années, offrant des spectacles à guichets fermés pour des centaines de milliers de fans à travers le monde. Ce trek très médiatisé a débouché sur une série de meilleures performances en carrière, notamment un spectacle remarquable tourné au Ziggo Dome d’Amsterdam, le 17 mars 2018, et diffusé via Eagle Rock sous le nom de 40 Tours Around The Sun.

Tourné somptueusement de manière à faire sentir aux fans qu’ils sont presque sur scène avec le groupe, 40 Tours Around The Sun met en vedette Toto effectuant un marathon de deux heures qui comprend leurs hits de signature ainsi que des coupes profondes de leur carrière plus large et fraîchement écrit. des airs comme «Alone» et «Spanish Sea».

Achetez maintenant 40 circuits autour du soleil.

En conséquence, le DVD 40 Tours Around The Sun, qui présente également une foule d’extras, fait un triomphe cinématographique que les fans chériront. Il consacre dans la légende un spectacle que le groupe central de Toto – le chanteur Joseph Williams plus les membres originaux Steve Lukather (guitare / chant) et les deux maîtres du clavier du groupe, Steve Porcaro et David Paich – se souviennent avec tendresse.

“Nos fans sont restés avec nous à travers l’épaisseur et la minceur”

“Vous pouvez dire que nous aimons jouer au Ziggo Dome – c’est en quelque sorte notre version européenne de [Tokyo’s] Budokan, si vous voulez », déclare Steve Porcaro à uDiscover Music. «C’est un endroit qui est toujours magique pour nous, donc si nous devions avoir un film capturant 40 Tours Around The Sun, il fallait juste qu’il soit à Amsterdam.

“Nous avons toujours eu une relation spéciale avec nos fans là-bas”, poursuit-il. “Quand notre premier album [1978’s Toto] est sorti, il a bien fonctionné aux États-Unis, mais cela ne ressemblait en rien à ce qui se passait dans le nord de l’Europe en général, ce qui a toujours été pour nous ce point chaud. C’est une partie du monde où nos fans sont restés fidèles à nous. Que nous ayons atteint ou non des records, ils ont toujours été là pour nous. »

Les médias sociaux ont également joué un rôle dans la renaissance en cours du groupe. L’attrait éternel du tube légendaire de Toto, ‘Africa’ – un haut de la page Billboard en 1983, mais maintenant un classique du rock doux du 21e siècle largement reconnu qui a accumulé 460 millions de vues gargantuesques sur YouTube – a été significatif, bien que WeezerLa couverture alternative de Billboard Hot 100 alternative en tête de la chanson n’a pas fait de mal non plus.

“Cela fait partie de cette vague phénoménale de popularité”

“Cela a été très bénéfique pour les deux parties”, reconnaît Porcaro. “Une jeune fan de Weezer a lancé une campagne Twitter pour couvrir” l’Afrique “après avoir entendu notre version sur [Netflix’s] Des choses plus étranges. Ils étaient déjà couverts [our hit] «Rosanna», qui a lancé le bal. Nous apprécions vraiment Weezer pour cela et cela fait partie de cette vague phénoménale de popularité qui nous a entraînés au cours des quatre ou cinq dernières années.

“Même maintenant, presque tous les jours, nous entendons parler de quelqu’un qui fait une nouvelle version de” l’Afrique “et c’est tout simplement remarquable”, poursuit-il. «Les gens nous ont envoyé des versions chorales de la chanson, et récemment nous avons même entendu deux gars dans une pizzeria, juste quelques guerriers du week-end, en faire cette version géniale. C’est incroyable. Alors que nous sommes sur la route, nous avons l’impression d’avoir un record de succès à promouvoir! “

40 Tours Around The Sun propose inévitablement des versions consommées des succès phares de Toto, «Rosanna», «Africa» et «Hold The Line». Les fans à long terme seront cependant également attirés par la section «Storyteller», à mi-chemin du spectacle, dans laquelle le groupe tire des chaises, discute de l’arrière-plan de certaines des coupes plus profondes de leur catalogue plus large, puis exécute moins. entendu des morceaux tels que «Miss Sun», «No Love» et «Human Nature» de Steve Porcaro (ce dernier enregistré par Michael Jackson pour Thriller) en mode semi-acoustique dépouillé.

“J’adore toujours cette section de l’ensemble”

“Nous avons fait de la section” Storyteller “une caractéristique de l’ensemble tout au long de la tournée”, révèle Porcaro. “Depuis longtemps, nous voulions avoir un segment au milieu où nous retirons les favoris des fans de notre catalogue, donc nous étions déterminés à en faire une réalité sur cette tournée.

“Je dois admettre que j’aime toujours cette section de l’ensemble. Cela a changé depuis David [Paich] a pris un peu de congé sabbatique au début de la tournée. Maintenant qu’il est de retour dans la formation, il évolue continuellement. C’est un endroit vraiment cool dans le spectacle. Nous pouvons jouer ce que nous voulons sortir du passé et ça se passe vraiment bien. Tout le monde aime nous entendre parler des chansons et voir un peu ce qui se passe derrière le rideau, pour ainsi dire. »

«Les dernières années ont été ressenties comme une régénération»

Ce qui est immédiatement apparent en regardant 40 Tours Around The Sun, c’est que Toto peut maintenant célébrer quatre décennies dans l’industrie, mais leur attrait universel ne fera que continuer à filtrer jusqu’aux nouvelles générations. En effet, comme Steve Porcaro l’admet lui-même, une grande partie de leur public n’était même pas né lorsque ‘Africa’ est passé au n ° 1 au début de 1983.

«Nous recevons beaucoup de parents qui traînent leurs enfants et nous avons un contingent de jeunes enfants qui nous ont découverts, ce qui est génial, évidemment», s’enthousiasme-t-il.

«Les dernières années ont été une régénération pour nous et ce fut juste une période incroyable. Les gens veulent toujours entendre notre musique, car ils savent que nous essayons toujours de rendre justice aux disques, malgré le temps qui passe, les changements de personnel et le chagrin que nous avons enduré. En fin de compte, tout dépend de la qualité des chansons, donc les gens veulent toujours nous voir parce qu’ils savent que c’est nous qui le faisons comme nous le pouvons. “

40 Tours Around The Sun est maintenant disponible et peut être acheté ici.