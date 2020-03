5 artistes qui diffuseront des concerts en streaming à écouter chez eux

Sans aucun doute, la musique est l’un des meilleurs distracteurs qui puisse exister, car à travers les mélodies, nous pouvons manquer un moment de tout ce qui se passe autour de nous. Et surtout à ce moment précis où le monde est en contingence pour le coronavirus, Il est temps de rattraper le retard sur ces albums qui sont sortis jusqu’à présent en 2020 ou mieux encore, écoutez les concerts que nos musiciens préférés lancent sur les réseaux sociaux.

Peut-être le premier cas qui est devenu viral était Chris Martin de Coldplay, qui sur le compte Instagram du célèbre groupe a décidé de donner à chacun une interprétation très intime de leurs classiques, vous savez, “Yellow”, “Green Eyes”, “A Sky Full of Star”, qui chantait alors que les fans les demandaient pendant le livestream, un gars formidable dans toute la longueur du mot.

#SolidaritySession L’initiative de Chris Martin pour remplir la quarantaine des coronavirus de concerts

Depuis lors beaucoup d’artistes s’encouragent à jouer – la grande majorité presque tous les jours – pour maintenir la communication avec leurs fans et en passant nous donner des moments de distraction saine à travers la musique. Voilà pourquoi ci-dessous Nous vous parlerons de 5 artistes qui mettront en ligne des concerts pendant tous ces jours afin que vous puissiez les voir dans le confort de votre maison, avec deux bijoux supplémentaires.

Ben gibbard

Le leader et chanteur de Death Cab For Cutie a été l’un des premiers musiciens à dire qu’ils joueraient tous les jours pour leurs fans., et pas seulement cela, mais dans chaque présentation virtuelle, faites un don à certaines organisations qui en ont besoin en ce moment et demandez à tous ceux qui le voient de l’aider. Dans chacune de leurs émissions via le streaming Il nous a donné des moments dont nous pourrions prendre plusieurs notes, puisqu’il a couvert de nombreux artistes comme Radiohead, Simon and Garfunkel ou The Shinsallez il a même écrit une chanson pour le coronavirus, jiar jiar jiar.

Si vous ne voulez pas manquer les concerts quotidiens de Ben Gibbard, Nous vous recommandons de vous abonner à la chaîne YouTube Death Cab For Cutie et de vous rappeler que les émissions sont diffusées en direct à 17 h. (Heure du centre du Mexique).

Metallica

Pour les amoureux du métal ou spécifiquement du thrash, Metallica a une surprise pour vous tous car elle a annoncé une initiative appelée #MetallicaMondays, à travers lequel ils chercheront à collecter des fonds pour différentes institutions. Et comment le feront-ils? Bon, parce que le lundi de chaque semaine, ils mettront une série de concerts à la disposition de leurs fans et sur leur chaîne YouTube de leur dernière tournée pour promouvoir le dernier album du groupe, Câblé… à l’autodestruction.

Le premier concert que vous pouvez voir était celui qu’ils ont donné le 8 juin dernier au château de Slane à Meath, Irlande. Si vous voulez être sur la cible lorsqu’un nouvel épisode de #MetallicaMondays sort, vous pouvez activer les notifications sur les différents réseaux sociaux du groupe. Mais nous ferions mieux de ne pas vous en dire plus, desserrez votre cravate et mettez le spectacle Metallica ci-dessous du début à la fin:

Diplo

Si le vôtre est de déplacer le squelette, bien sûr, nous avons quelque chose pour vous. Le producteur et DJ américain bien-aimé, Diplo, fait également tout son possible pour que ses fans et pas tellement aient quelque chose pour se distraire au milieu de l’isolement social dans le monde entier à travers la danse. Il y a plus d’une semaine, le musicien a annoncé qu’il jouerait presque tous les jours dans le confort de sa maison, mélangeant certains des jalons qu’il a composés avec le major Lazer avec d’autres chansons connues de tous. Dans le dernier spectacle qu’il a téléchargé sur YouTube, il a partagé la scène avec DJ Dillon Francis, en mettant des rythmes que n’importe qui voudrait faire de son mieux.

Ce qui différencie Diplo de certains artistes de musique électronique qui jouent en streaming, c’est que ses concerts auront différents thèmes et seront diffusés quotidiennement sur sa chaîne. Donc, si vous voulez mettre en place un pachangón dans votre salon, vous devez jeter les décors du chef du major Lazer.

Sofi Tukker

Maintenant, si votre corps vous demande de ne pas arrêter la fête, Sofi Tukker vous donne exactement ce dont vous avez besoin. Après avoir monté une danse de ceux de Corona Capital 2019 et même pris des vidéos exclusives de leur présentation au festival, Le duo américain a décidé de s’engager avec tous leurs fans dans ces moments difficiles et de livrer des concerts quotidiens pour en profiter et ainsi mettre un bon visage sur ces moments.. Et quand on dit qu’ils se sont engagés, c’est grave, car ils sont l’un des rares artistes à respecter dans le temps et dans la forme leurs présentations.

Chaque jour et via votre compte Instagram ou Facebook Live, Sofi Tukker diffuse une fête plein de battements au 12 du jour du centre du Mexique (faire du home office avec toute l’attitude ou faire une bonne séance de yoga) qui vous fera sans aucun doute danser comme s’il n’y avait pas de lendemain. Vous le savez, il n’y a aucune excuse pour jouer la danse et s’amuser dans le confort de notre maison.

Christine et les reines

Last but not least, nous avons Miss Héloïse Letissier –Meilleur mondialement connu Christine et les reines-. L’artiste française est l’une des femmes qui ont été les plus actives pendant la contingence pour COVID-19 dans son pays, car en plus d’apparaître dans un chapitre spécial de l’étrange série que Charli XCX a emmené à tous ses fans pour les distraire dans ces moments, Christine joue tous les jours mais à sa manière, car elle surprend soudainement avec des diffusions improvisées.

En plus de présenter des chansons de son dernier EP, La Vita Nuova, et composer soudainement une chanson en ce moment, Christine propose des couvertures extrêmement intéressantes comme «Who Is It» de Michael Jackson et même le jalon radio de The Weeknd, «Blinding Lights». Si vous voulez voir l’un des spectacles de la chanteuse française, vous devrez tout de suite activer les notifications sur votre compte Instagram pour être parmi les premiers informés.

Et ce sont des concerts qui ont déjà eu lieu, mais vous pouvez obtenir complet

Radiohead

Après le remplacement que le bon Ed O’Brien a apporté au monde en déclarant qu’il croyait avoir un coronavirus, Radiohead –Par son site Web devenu il y a quelques mois une bibliothèque numérique, a décidé de mettre un concert de sa dernière tournée à la disposition de tous ses fans, dans lequel ils ont présenté leur dernier album studio, A Moon Shaped Pool. C’est le spectacle qu’ils ont donné au festival 2017 Best Kept Secret, où ils ont joué une setlist de ceux-ci, car ils ont révisé pratiquement toute leur discographie du début à la fin.

Si vous voulez voir le concert de Thom Yorke, Ed O ’Brien, les frères Jonny et Colin Greenwood avec Phil Senway, vous pouvez le faire en cliquant sur PAR ICI.

James Blake

Sans aucun doute l’un des concerts les plus émouvants que nous ayons entendu dans ces années quarante a été celui donné par le bon James BlakeParce que le musicien anglais a jeté un ensemble sur son compte Instagram qui nous a laissé une peau chinoise, où tout ce dont il avait besoin était un piano et sa voix pour bouger les fibres de nos petits cœurs. En plus de chanter des chansons telles que “The Color in Anything”, “Love Me in Wither Way” et “Retrograde”, James a joué des reprises assez cool comme “Godspeed” de Frank Ocean, “When the party’s over” de Billie Eilish ou sa version sentimentale de “No Surprises” de Radiohead.

Une âme charitable a décidé mettre en place l’ensemble du spectacle James Blake –Le plus gros de sa carrière et qu’il a fait pieds nus– sur YouTube et vous pouvez l’écouter ci-dessous: