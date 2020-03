5 chansons de Graham Coxon qui nous permettent de voir qu’il est un génie musical

Le 12 mars 1969, un des musiciens les plus importants des années 90 est né, une pièce fondamentale pour façonner le son de la pop populaire britannique. Bien sûr, nous parlons du grand Graham Coxon, qui avec Blur a mangé le monde grâce à l’énorme talent qu’ils avaient et à composer certains des plus grands hymnes de l’époque..

Coxon est un vrai crack quand on accroche une guitare, car En plus d’être très talentueux et prodigieux, il a été l’un des premiers guitaristes de ces années à utiliser les pédales d’effet pour donner un autre son à sa lyre, au-delà de simplement les utiliser pour orner ou cacher sa faible capacité..

Et la flatterie n’est plus de notre part, car les musiciens qui ont grandi aux côtés de Jonny Greenwood l’ont félicitéo. C’est plus, même Noel Gallagher lui-même –Quel était son archivival– a déclaré que Graham était le meilleur guitariste de sa génération (oh non plus, comment est devenu ton œil?). Après la rupture avec Blur au début du nouveau siècle,

Graham a décidé de prendre sa carrière solo au sérieux, sortant jusqu’à présent huit albums studio et prenant la responsabilité de chanter lors de ses chansons et concerts.. Et non seulement cela, car en plus de tous les albums qu’il a sortis, chacun avec une touche différente, il a travaillé la composition de la musique originale pour certaines des séries pour adolescents les plus importantes de ces dernières années, telles que La fin du monde F *** ing et le plus récent,Je ne suis pas d’accord avec ça.

Pour la célébrer comme elle le mérite et en se souvenant de l’énorme talent de cette grande musique, Ici, nous vous laissons quelques chansons pour que vous vous souveniez qu’au-delà d’être l’un des membres de Blur, en lui se cache en fait un vrai guitar guitar –Sans avoir le look rockstar–:

Freakin ‘Out

Vers 2004, Graham a sorti l’un de ses meilleurs albums solo, Happiness in Magazines. Et c’est là qu’est venu le frénétique “Freakin ‘Out”, qui nous a montré qu’il pouvait aussi jouer avec d’autres types de guitares, plus denses, plus grossières et qu’il n’avait besoin que de connecter sa guitare à un ampli Marshall pour les composer. Les paroles sont sans prétention, ainsi que la chanson, du pur punk rock mélodique que nous espérons qu’il jouerait et la vérité est qu’elle s’intègre parfaitement.

“Tu es tellement génial”

Oui, nous savons que cette chanson appartient à la discographie de Blur, pour être plus spécifique à l’album éponyme. SCependant nous ne pouvions pas laisser de côté ce petit bijou, où Coxon après une longue période dédiée à la composition musicale, décide de prendre les rênes et d’enregistrer cette chanson acoustique lo-fi. Une chanson où l’on peut ressentir de la mélancolie, du bonheur, de la tristesse, le tout en quelques secondes alors qu’il chante avec crainte à quel point c’est merveilleux d’avoir quelqu’un inconditionnel dans les moments les plus sombres de la vie.

“Marcher toute la journée”

Passons au travail qu’il a fait pour La fin du monde F *** ing nous avons la piste avec laquelle beaucoup – nous avons inclus – cette série. C’est une ballade folk qui résume l’essence de cette histoire d’amour adolescente chaotique, avec juste une guitare acoustique, quelques arrangements avec la diapositive et quelques refrains subtils, nous dit Graham Coxon (parce qu’il ne chante pas) una des paroles romantiques mais avec une touche de cynisme et d’humour noir qui le caractérise tellement, dit essentiellement qu’il ferait pratiquement n’importe quoi – comme marcher toute la journée – pour passer du temps avec ceux qui l’aiment le plus.

Tomber

Bien qu’il aime jouer des riffs puissants, pleins de distorsion et de kilos d’effets, Graham Coxon sait comment équilibrer cela avec des thèmes beaucoup plus calmes et plus intimes. Et il l’a démontré avec “Falling”, une chanson qui n’apparaissait pas sur certains de ses albums studio, mais qui a une signification très particulière car elle a été composée par son ami Luke Daniel, décédé en 2016. En hommage à lui Il a décidé de sortir cette chanson lente dans laquelle nous pouvons écouter le musicien chanter à notre oreille la solitude et la dépression, avec juste une guitare et quelques percussions qui l’accompagnent.. Une ode à la nostalgie.

“Spectaculaire”

Cette douceur pourrait être la chanson idéale pour définir Graham Coxon. Un riff complètement rock et avec une technique assez particulière qui ouvre la scène musicale à une chanson dans laquelle le musicien s’amuse, cette chanson peut complètement tomber du moule et laisser de côté ce son pour lequel nous l’avons rencontré avec Blur . Si vous voulez entrer dans sa carrière solo, c’est la chanson idéale.