5 collaborations étranges que Madonna a jamais faites

Maintenant âgé de six décennies et avec des hauts et des bas dans sa carrière, Madonna Elle continue d’être la reine de la pop même si les milléniaux ne veulent pas le croire; oui, il y a Katy Perry, Lady Gaga, Taylor Swift, Beyoncé ou Rihanna, mais il n’y a personne pour vous mettre sur scène pour une déesse comme elle.

Plus de 500 millions de disques vendus, des dizaines de chirurgies et de soins de beauté, les régimes végétariens, les scandales et les controverses sans fin, et bien plus encore, un grand héritage musical, c’est pourquoi il y a et il n’y aura jamais personne comme elle dans toute l’histoire de la pop. Mais parmi tous leurs succès, il y a des collaborations qui frisent le bizarre, certaines avec d’anciens petits amis, d’autres avec les filles de cinéastes et d’autres avec des promesses sur scène qui finiront par être des légendes dans leur genre.

1. Personne ne se souvient de la romance avec Vanilla Ice

Est-ce que quelqu’un se souvient de Vanilla Ice au-delà de Ice Ice Baby? Très peu se souviennent qu’il a réussi à se lier avec Madonna et même à collaborer avec un profil bas dans une vidéo à fort contenu sexuel (la simple masse de la Reine de la Pop). Un joyau où apparaissent également Isabella Rossellini, Big Daddy Kane et Naomi Campbell (la sensation du mannequinat dans les années 90).

2. Une piste perdue avec Tupac Shakur

Un autre dans la longue liste des amours du chanteur. La relation avec Tupac est allée jusqu’à la proposition du rappeur d’avoir un enfant avec elle avant sa mort. La meilleure preuve de leur romance est la lettre qu’elle prévoyait de vendre aux enchères et que Madonna voulait empêcher, que le rappeur lui a écrit de prison et révèle pourquoi elle a rompu avec la pop star.

3. Ozzy Osbourne, Madonna et Was (Not Was)

La chose étrange à propos de cette version est que Madonna et Ozzy n’étaient jamais ensemble dans le studio; elle les a enregistrés dans les années 80, quand elle n’était pas célèbre. Une décennie plus tard, Was (Not Was) a demandé la permission de relancer ‘Shake your Head’, mais la chanteuse a refusé et Kim Basinger est intervenue pour elle.

Pour faire court, dans un remix de 1992, la voix de Madonna a été “ accidentellement ” utilisée et entendue dans la partie qui dit “ et vous ne pouvez pas mettre le doigt sur la vérité ”. Ils n’ont jamais payé de redevances pour cette «collaboration».

4. Sofia Coppola et sa fête avec Madonna

La fille de Francis Ford Coppola aimait faire la fête avec Madonna, toutes deux ont décidé de concrétiser leur pachanga dans «Deeper and Deeper» où elles montrent leur débauche dans le plus pur style du Studio 54. Une autre vidéo controversée mettant en scène le réalisateur porno Chi Chi LaRue et l’actrice Debi Mazar.

5. L’étrange qu’il a fait avec Björk

Une collaboration du cygne islandais avec Madonna en 1993 et ​​avec des touches bizarres qui la caractérisent. Tout simplement parce qu’elle était la reine de la pop, c’était l’une des rares fois où Björk n’avait écrit que la chanson et n’était pas impliquée dans le processus d’enregistrement. Un bijou!

Par: Emmanuel Gutiérrez