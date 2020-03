5 collaborations qui prouvent que John Frusciante est plus que les Red Hot Chili Peppers

Le 5 mars 1970, il est né John Anthony Frusciante – simplement connu de tous sous le nom de John Frusciante. Il est connu pour être le guitariste le plus emblématique que les Red Hot Chili Peppers aient eu tout au long de leur histoire, nous livrant dans des chansons de riff reconnaissables et des solos épiques où, en plus de mettre beaucoup de pédales d’effets et de compétences derrière les quatre cordes, ce héros La guitare est le sentiment qui met ses compositions.

Quand il était très jeune, il a commencé à regarder comment ils jouaient de véritables légendes de la musique comme Jimi Hendrix, Joe Strummer et Jimmy Page, bien qu’en plus de toutes ces idoles que nous connaissons, il a été influencé par d’autres qui ne reçoivent pas autant de compliments mais qui sont la paire comme Johnny Marr, John McGeoch de Siouxie and the Banshees and Public Image Ltd. En plus d’être connu pour jouer de la guitare et innover avec certains des riffs les plus importants des années 90, John Frusciante a collaboré avec beaucoup de musiciens importants, laissant son talent et sa marque de fabrique dans des milliers d’enregistrements qui ont atteint de nombreuses oreilles.

Pour le célébrer comme il le mérite, en musique, Ici, nous ne nous souviendrons que de 5 des meilleures collaborations que John Frusciante a mises en place avec différents artistes:

Johnny Cash

Dans ses dernières années de vie, Johnny Cash a réussi à revendiquer sa carrière grâce à une série d’albums de couverture qu’il a sortis sous la production du grand Rick Rubin. Pendant tout ce temps, John Frusciante s’est occupé des guitares des enregistrements réalisés par Men In Black, et bien qu’il soit dit que John a joué dans les rolas comme “Hurt” (ces données ne sont pas très claires), la vérité est que Il sent son essence comme dans la version que Cash et Frusciante ont enregistré pour “Heart Of Gold” et original de Neil Young, car c’est là que vous entendez vraiment ce mélange parfait entre la voix mélancolique de la légende du pays et la douce guitare de Jean.

La Mars Volta

Car personne n’est un secret qui John Frusciante est un grand ami des membres de La Mars Voltapar Cedric Bixler-Zavala, Juan Alderete et en particulier le guitariste du groupe Omar Rodríguez-López; Vous savez, parmi les amoureux de la lire, ils se comprennent. Frusciante a joué sur de nombreux albums importants de sa discographie tels que De-Loused au Comatorium, Frances The Mute, Amputechture, et plus encore accompagnant Omar dans la section rythmique pour lui laisser toute son importance. Il y a beaucoup de chansons auxquelles John participe, mais nous ne pouvions pas en choisir une seule, c’est pourquoi nous ferions mieux de laisser cette présentation du groupe avec Frusciante jouant tout ce qu’il donne et même s’aventurant une reprise de Pink Floyd.

Dave Gahan

Bien que vous ne le croyiez pas, John a également travaillé avec le chanteur de Depeche Mode. En 2007, Dave Gahan a commencé à composer ce qui serait son deuxième album studio, Hourglass, et quand il s’agissait de chercher qui jouerait les guitares, il voulait aller en sécurité et avoir l’un des meilleurs de sa génération. Il y avait un total de près de 10 chansons dans lesquelles la guitare de Frusciante a été entendue, un album qui a beaucoup de sons mais qui en il peut l’entendre à travers les riffs et le phrasé. Une collaboration qui pour beaucoup était improbable mais pour notre fortune elle a été faite.

Duran Duran

Apparemment, Frusciante aime se lancer dans les sons électriques, et quelle meilleure façon de le faire avec l’un des groupes les plus importants de l’histoire, qui a mis plus d’une génération à danser et à chanter avec leurs chansons. Il y a près de cinq ans, Duran Duran est entré en studio pour enregistrer ce qui serait son premier album de quatre ans, Dieux du papier, Où ils avaient beaucoup d’invités comme Kiesza, Janelle Monáe, Nile Rodgers et même Lindsay Lohan y apparaître, mais sans aucun doute la participation de Frusciante se démarque des autres en mélangeant à merveille une base rythmique synthétisée, avec une orchestration traitée et un riff de guitare que vous ne pouvez pas sortir de votre tête.

Ziggy Marley

Enfin, nous vous laissons la participation la moins réfléchie de toute cette liste. Au début des années 2000, le fils de la légende du reggae a créé son deuxième album studio, Dragonfly, l’une de ses œuvres les plus ambitieuses où en plus d’avoir Frusciante jouant un riff détendu là-bas, le faible retrait de Flea sonne aussi. Loin en dessous des couches de trompette et de tous les éléments qui identifient ce genre, On entend la guitare de John accompagner complètement Ziggy Marley. Une chanson sans prétention et qui sonne pour passer un bon moment.

Et comme piste bonus pour ceux qui sont venus ici, nous laissons cette belle couverture aux Bee Gees que nous connaissons sûrement tous …