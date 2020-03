5 concerts vraiment épiques qui ont vu des stades du monde entier

Même si Business Insider nous donne quatre bonnes raisons raisonnables de ne pas aller voir votre groupe préféré dans un stade, ce sont ces lieux qui ont vu certains des concerts les plus épiques de l’histoire. Et c’est que lorsqu’un groupe légendaire, vivre ses meilleurs moments va apparaître quelque part seul, les stades sont les seuls endroits qui peuvent résister à la grande demande qu’ils génèrent.

Les stades ont quelque chose lorsqu’ils se transforment de l’accueil d’un sport en devenir les stars des spectacles musicaux les plus incroyables. D’une certaine manière, ils sont enveloppés d’un mysticisme qui rejoint la gorge de centaines de milliers de personnes qui se réunissent au même endroit pour un amour commun. Contrairement aux sports, lorsque les stades sont bondés d’événements musicaux, le public n’est pas divisé par couleur. Complètement en arrière. Un environnement de liaison se forme dans lequel tout le monde porte la même chemise. Première rangée ou dernier siège. Partout, les fans chantent et pleurent de la même manière.

Pour honorer le processus de métamorphose que traversent les stades lors de la réception des plus grands artistes du monde, il est temps de faire une brève revue des concerts les plus épiques qui ont eu lieu dans différents stades du monde. De Londres à Rio de Janeiro, et de Mexico à Prague. Tous ont vu des stades se presser pour profiter de certains des concerts les plus spectaculaires de notre époque.

1. Reine – Wembley, 1986

Exactement 365 jours après leur célèbre concert Live Aid, Queen est retournée au stade de Wembley pour être acclamée comme jamais auparavant. Pourquoi ce concert est-il meilleur que Live Aid? Simple: parce que c’était beaucoup plus long. C’était une véritable émission de rock d’une heure par rapport à un concert de télévision de 20 minutes. Du premier accord de “One Vision” à la dernière chanson euphorique de “We Are The Champions”; Freddie, Bryan, Roger et John ont montré à Londres qui est pour beaucoup le meilleur groupe live au monde. Qui se serait attendu à ce que même pas un mois plus tard, ils joueraient leur dernier concert …

2. Michael Jackson – Azteca Stadium, 1993

Le King of Pop a été impliqué dans une série d’accusations qui ont remis en question son image en tant que personne, cependant, ce qu’il a fait pour la musique et sur scène mérite d’être commenté. EEn 1993, Michael Jackson se produira pour la première et unique fois au Mexique au légendaire Azteca Stadium. Le 28 octobre, avant qu’un colosse de Santa Úrsula n’éclate, Jackson semble donner l’un des concerts les plus légendaires de sa tournée dangereuse.

Comme prévu, le spectacle a apporté une production incroyable et donc des billets très chers, allant de 40 à 375 nouveaux pesos selon les informations d’El Universal. Il convient de mentionner que c’était un an avant un an avant la fameuse dévaluation du peso en 1994, alors pendant ces années, ce montant était une fortune.

3.- Bon Jovi – Stade national du Chili, 1990

C’était les premiers jours du deuxième mois de 1990 quand l’un des groupes de hard rock les plus importants et les plus importants de l’histoire, Bon Jovi, est arrivé au Chili. Quelques heures avant sa présentation, Rod Stewart avait déjà commencé la fête, mais à partir de là, tout était un spectacle absolu.

Comme seul Bon Jovi sait comment le faire, son spectacle avait tout: beaucoup de feux d’artifice qui caractérisaient ses spectacles à l’époque, des harnais pour l’aider à voler dans les airs au-dessus du public et bien d’autres choses. Le spectacle était une tournée des plus grands succès du groupe qui a connu ses jours de gloire. On dit que les cris du public étaient vraiment assourdissants. Devant un stade complètement bondé, près de 80 000 personnes ont dansé et chanté une performance décente pour les livres d’histoire.

4. Frank Sinatra – Maracana, 1980

Il y a 40 ans, le légendaire chanteur Frank Sinatra donnerait le concert le plus grand et le plus épique de toute sa carrière au magnifique stade Maracanã à Rio de Janeiro, au Brésil. Là, il a rassemblé un nombre impensable de personnes pour un événement qui s’est tenu aujourd’hui dans un espace désigné. 170 000 personnes ont été émerveillées par le récital offert par le chanteur, battant ainsi le record du concert le plus massif tenu dans un stade en plein air.

Lors de ce concert, Sinatra a été vue comme jamais auparavant; plaisantant toujours avec le public, interagissant constamment. Sauter de la scène d’un côté à l’autre pour aller saluer les participants de façon plus personnelle. À son tour, il a rendu hommage au football brésilien en émulant les joueurs sur le terrain de jeu. Quelque chose qui a rendu le concert vraiment spécial, c’est quand, à l’ouverture du spectacle, j’ai dédié de manière inattendue au Brésil la chanson “The Coffee Song” qui dit “Ils ont énormément de café au Brésil”. Cette chanson n’a jamais fait partie de ses sets, alors cette rareté est devenue un cadeau pour le public de Rio de Janeiro.

5. Les Rolling Stones – Stade Strahov, 1995

Le président Václav Havel lui-même a présenté le légendaire groupe de rock au stade Strahov à Prague, en République tchèque, en 1995. Les Tchèques ont d’abord essayé un concert de rock de style occidental et ont vu sur scène des stars sur lesquelles seuls Ils avaient lu et dont la musique était passée en contrebande de main en main. Le public de 100 000 personnes était dans une frénésie et les Rolling Stones se sont mis en quatre pour répondre à chacune de leurs attentes.

Le slogan du concert, qui faisait partie de leur tournée Urban Jungle, est apparu sur des affiches et des t-shirts partout: “The Stones Are Rolling In, The Tanks Are Rolling Out”, faisant allusion à la fin de la guerre, et quelle meilleure façon de commencer un nouveau chapitre qu’avec la musique. Mick Jagger a ensuite envoyé un message d’accueil aux Tchèques en disant que cela avait également été un moment très spécial pour le groupe.