5 couples en musique pour lesquels nous continuons de croire en l’amour

Au fil des ans, Nous avons connu les histoires de beaucoup de musiciens qui, soit par destin soit en collaborant, se sont rencontrés, sont tombés amoureux inévitablement et ont fini par rejoindre leur vie dans un mariage sacré (comme diraient nos tantes). Malheureusement, tous ne peuvent pas durer éternellement, car ils ont brisé nos cœurs en annonçant qu’ils se sépareraient comme Jack et Meg White ou Lucerito et Mijares.

Mais heureusement pour nous tous, nous avons rencontré de nombreux couples légendaires qui s’aimaient jusqu’à la fin des temps et certains qui restent dans le monde de la musique qui nous tiennent avec l’espoir de pouvoir un jour trouver et avoir quelque chose comme ça. C’est pourquoi le jour de la Saint Valentin, nous laissons ici un petit nombre de 5 couples dans la musique qui nous font croire à l’amour.

Win Butler et Régine Chassagne

Cela peut être l’exemple parfait d’un vrai couple de rock. En plus de nous offrir de superbes rolas comme «Rebellion (Lies)», «No Cars Go», «The Suburbs» et «Afterlife», les deux ont clairement indiqué qu’ils sont l’un pour l’autre.. Ils se sont rencontrés lorsque Win a déménagé des États-Unis à Montréal, au Canada, pour étudier à l’Université McGill, tandis que Régine est arrivée dans cette ville avec sa famille d’Haïti pendant la dictature de François Duvalier. Grâce à leur passion pour la musique et leur destin, ils se sont rencontrés et plus tard en 2001, après leur mariage, ils ont formé Arcade Fire. Le reste appartient à l’histoire.

Johnny Cash et June Carter

L’histoire d’amour entre l’idole country Johnny Cash et la chanteuse June Carter est légendaire. Tout a commencé en 1950, lorsque June a rejoint le groupe Opry, formé par plusieurs artistes de l’époque en tournée. En lui, sa famille s’est liée d’amitié avec des idoles comme Elvis Presley et Cash lui-même. Peu à peu, ils ont commencé à avoir une relation conflictuelle jusqu’à ce qu’en 1968 il épouse finalement le chanteur de “I Walk The Line”, bien que tout ne soit pas amour et bonheur, car les ‘Men in Black’ avaient des problèmes avec les addictions qu’il pouvait avoir de sa vie grâce à sa femme. Les années ont passé et ils ont tous deux continué à chanter ensemble jusqu’à June est décédée le 15 mai 2003 après une opération à cœur ouvert et trois mois plus tard, Johnny Cash allait la rejoindre. Ils étaient sans aucun doute l’exemple du vrai amour et de la vraie musique.

Jay-Z et Beyoncé

Le hip-hop a son propre couple phare et quoi de mieux que M. et Mme Carter, qui pendant des années ont marché ensemble mais l’ont très bien caché. Ils ont commencé à sortir ensemble (secrètement) vers 2002 quand ils ont tous deux collaboré à la chanson “03 Bonnie & Clyde” et ont ainsi maintenu leur relation, sans lui dire quoi que ce soit, mais en lançant des rôles comme “Crazy in Love” et “Deja Vú”. Ce n’est qu’en 2008, lorsque le couple a confirmé qu’ils sortaient ensemble et qu’ils étaient fiancés. Des années plus tard et après trois enfants, Beyoncé et Jay-Z nous rappellent non seulement que dans le monde de la musique il y a de l’amour, mais il peut aussi réussir aux côtés de votre partenaire.

Gerard Way et Lyn-Z

Tous les emos ont leur petit cœur et Cela a été démontré par le bon Gerard Way avec sa femme, Lindsey, mieux connu sous le nom de Lyn-Z et pour être le bassiste de Indulgence personnelle. Votre histoire est l’une des plus curieuses que vous lirez, parce qu’ils se sont rencontrés au début des années 2000 et plus tard en 2007 se sont rencontrés à nouveau dans les coulisses du dernier jour de la tournée de Linkin Park et ils se sont mariés juste là, grâce à un technicien qui était un ministre ordonné, depuis lors, le chanteur de My Chemical Romance et Lin-Z est resté l’un des couples les plus stables qui, malgré la façon particulière dont ils se sont mariés, restent ensemble. Comme dirait le poète León Larregui: “l’amour est rare …”.

Josh Homme et Brody Dalle

Enfin, nous quittons le couple badass de toute la liste, le leader de Queens of the Stone Age et le chanteur de The Stillers. Josh et Brody ont commencé à sortir ensemble quand Homme faisait la promotion des chansons acclamées pour The Deaf et depuis lors, ils ne se sont pas séparés. En 2007, ils ont surpris le monde du rock en annonçant qu’ils s’étaient mariés et finiraient par avoir trois enfants. Nul doute que Brody et Josh sont le mélange parfait entre stoner et punk, un vrai couple explosif.