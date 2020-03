5 curiosités pour se souvenir de la «plage de plastique» de Gorillaz

Gorillaz Il est passé d’un simple groupe virtuel à un phénomène musical mondial. Sa critique des stéréotypes musicaux, son explosion de sons et sa qualité musicale ont fait d’eux l’un des groupes les plus importants aujourd’hui. En 2010, 2-D, Murdoc, Noodle et Russel englobaient parfaitement les points mentionnés ci-dessus sur leur album Plastic Beach.

Dans ce document – et comme d’habitude -, Damon Albarn s’est tourné vers de nombreux contributeurs légendaires, entre eux Mick Jones et Paul Simonon de The Clash, Lou Reed, Bobby Womack, Mark E. Smith, De La Soul, Snoop Dogg et Little Dragon qui ont donné leur touche personnelle aux rolas désormais légendaires du groupe comme “On Melancholy Hill”, “Empire Ants”, “Stylo”, “Rhinestone Eyes” et plus encore.

Autour de ce discazo, il y a des histoires drôles qui l’élèvent à un autre statut, C’est pourquoi nous laissons ici quelques faits curieux sur Plastic Beach:

1.- Sur ce disque Nouilles, porte un masque de chat pour cacher la cicatrice d’une brûlure qui a souffert dans son œil droit, produit de la destruction de l’île flottante dans la vidéo “Demain”.

2.- Murdoc Il a déclaré dans une interview qu’il n’avait utilisé aucune méthode amicale pour convaincre les invités de l’album de collaborer avec lui. Le tyran leader de la bande a utilisé du chloroforme.

3.- Nouilles Cyborg a été créé par Murdoc Il pensait qu’il était mort dans la vidéo “Demain”.

4.- Bruce Willis joue un chasseur de primes dans la vidéo “Stylo”, qui montre le groupe qui essaie de fuir Plage en plastique (plus par la force que par la volonté).

5.- Et en parlant de Stylo, Jamie Hewlett Il a dit qu’il donnerait à plusieurs fans un jouet à l’échelle de Camaro qui apparaît dans la vidéo. Cependant, quelque temps plus tard, il a dit aux disciples de Gorillaz que le jouet n’entrerait pas en production et leur enverrait une lithographie du groupe. C’était le prototype (ça avait l’air père, le net).

Quelles autres données vous souvenez-vous ou savez-vous? Laissez-le dans les commentaires et dites-nous d’ailleurs quel est votre rôle préféré de Plastic Beach