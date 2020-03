5 femmes qui ont innové (et changé) l’histoire de la musique

La musique ainsi que de nombreux arts ont été écrits par de grands noms, qui ont fait des milliers de choses à immortaliser et qui ont changé la façon dont nous interprétons, écoutons et vivons les chansons. Nous pourrions citer des milliers de noms comme Beethoven, Mozart, Elvis Preasley, The Beatles, Chuck Berry, David Bowie et bien d’autres, mais en réalité, c’est que dans l’obscurité et derrière toutes, il y avait beaucoup de femmes qui innovaient à partir de leur tranchée, soit techniquement, soit avec la façon dont elles jouaient de leurs instruments.

C’est pour ça que, reconnaître tout le travail qu’ils ont fait et leur importance dans l’histoire de la musique, Nous vous présentons cinq femmes que vous ne connaissez peut-être pas, mais que vous saurez tout ce qu’elles ont fait pour les artistes légendaires que nous aimons tant et que nous sommes sûrs qu’après cela, vous commencerez à enquêter sur eux:

Soeur Rosetta Tharpe

Nous connaissons tous le rock and roll par des figures comme Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis et même Johnny Cash, Cependant, il y avait une femme qui a influencé toutes ces légendes de la musique pour être encouragée à entrer dans ce rythme rebelle et nouveau, sœur Rosetta Tharpe. Elle a commencé à jouer et à chanter à l’âge de quatre ans, et depuis lors, elle la connaissait déjà sous le nom de Little Rosetta Nubin, le miracle de la guitare et du chant, lorsqu’elle accompagnait sa mère pour chanter à l’église. Exposée au blues et au jazz dans le sud des États-Unis et après que sa famille a déménagé à Chicago dans les années 1920, elle a commencé à jouer ces genres en privé, tout en continuant à chanter du gospel lors d’événements publics.

Son style unique reflétait ces influences séculaires: il jouait des notes comme des musiciens de jazz et marchait sur des frettes de guitare comme Memphis Minnie, la femme blues la plus prolifique et populaire de l’époque, et peut-être de l’histoire. Tout au long de sa carrière, il a enregistré 17 albums et nous a laissé des classiques tels que “This Train”, “Didn’t It Rain”, “Rock Me” et bien d’autres. Bien que presque personne ne le mentionne, son influence et sa contribution au rock sont indéniables, une de ces femmes qui sans elles ne connaîtraient pas le rock en tant que tel.

Delia Derbyshire

Le monde de l’électronique a un père, le maître de la synthèse, Robert Moog, qui a créé les fameux instruments qui portent son nom de famille. Mais au moment de les exécuter, il y a des noms qui ont été un peu oubliés et s’il y avait une mère de ce genre abstrait ce serait certainement Delia Derbyshire. Elle était une véritable artiste dans le prolongement du mot, dès son plus jeune âge, elle a développé un talent particulier pour la musique, même si elle était également intéressée par la radio. Mélangeant ses plus grandes passions, il a réussi à entrer dans l’atelier radio de la BBC, un lieu d’expérimentation sonore à faible coût pour les nouvelles productions radiophoniques et télévisuelles de la radio passant de Assistant Studio Manager à l’un des plus grands compositeurs du studio.

Son travail peut être entendu dans des séries comme Doctor Who –Où elle a créé le thème d’ouverture du programme original, ainsi que dans de nouvelles productions où elle a commandé les synthétiseurs et un nombre monstrueux de câbles et de boutons avec lesquels elle a créé des sons uniques. Si vous voulez vérifier davantage la vie de cette femme, prenez ce documentaire qui est génial.

Carol Kaye

Une autre femme dans le rock que très peu connaissent. Carol était une bassiste de session très célèbre des années 60 mais son rôle allait au-delà, elle a pris la main pour donner un autre sens à la basse électrique dans la musique populaire, le prenant d’un instrument presque imperceptible pour être parfois le protagoniste d’une chanson. Elle a commencé comme guitariste de jazz, elle était en charge de jouer les riffs «La Bamba» popularisés par Ritchie Valens, mais un jour – ainsi que les grandes choses qui se produisent soudainement – la personne chargée de jouer de la basse n’est pas allée au studio d’enregistrement, donc Carol a décidé de s’occuper des quatre cordes et à partir de là, tout a changé.

Plus de 40 ans d’expérience dans l’industrie musicale, on peut l’entendre dans des enregistrements de groupes classiques comme dans tout dans les acclamés Pet Sounds of the Beach Boys et dans des chansons d’artistes importants tels que Frank Sinatra, Elvis Presley, Ray Charles, Joe Cocker, Simon and Garfunkel, Frank Zappa, The Monkees et bien d’autres, comme si cela ne suffisait pas, il a également enregistré un album solo intitulé Picking up on the E string. Si vous prenez un album rock ou pop des années 60 de cette époque, vous entendrez sûrement certaines des lignes de basse caractéristiques de Carol Kaye.

Wanda jackson

Avant qu’un Elvis Presley ne secoue le monde avec son irrévérence et la façon dont il bougeait sa hanche, il y avait une femme avec laquelle il est sorti et dont il a appris beaucoup de choses. Wanda Jackson n’était pas du tout la première femme à se lancer dans le rock and roll, mais si l’on peut la considérer comme une pionnière en matière de succès. Ils se sont tous deux rencontrés très jeunes, et ce serait Presley qui l’a encouragée à diriger ses pas de chant country et gospel, musique qu’elle jouait depuis son enfance, pour essayer de chanter du rock and roll. Bientôt, il développera son style de voix spécial et explosif qui lui permettra de travailler différents genres, des chansons folkloriques traditionnelles aux ballades suggestives.

Jackson est devenu célèbre pour des rolas comme “Let’s’s A Party” et “Fujiyama Mama” – chanson qui était une reprise de la chanteuse Annisten Allen et qui faisait référence aux bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki -. On dit que le roi a emprunté beaucoup de choses à son ex-petite amie pour devenir l’idole qu’il était, comme son style vocal rebelle, et aussi cet étrange look de gang pour le temps avec lequel Wanda a donné une vague urbaine et un badass au mouvement.

Odetta

Pour terminer ce décompte, nous avons une femme qui a influencé une énorme génération d’artistes folkloriques, nous parlons d’Odetta Holmes, mieux connu simplement comme Odetta. Cette femme a commencé dans le monde de la musique à l’âge de 13 ans, prenant des cours d’opéra, mais s’est ensuite intéressée à la guitare et en particulier à raconter des histoires de la vie quotidienne, des injustices et des choses typiques de la société américaine de la classe moyenne ou faible. C’était tellement qu’il l’a fait en peu de temps que Marthin Luther King lui-même l’a appelée «La reine de la musique folk américaine» grâce aux paroles sincères et brutes qu’elle a composées pour ses chansons.

Son influence ne s’est pas seulement vue dans le mouvement des droits civiques, mais cela a changé la vie de jeunes chanteurs comme Joan Baez, qui a mentionné qu’elle était une déesse et que sa passion l’avait émue, Comme si cela ne suffisait pas Janis Joplin a dit qu’il avait passé une grande partie de son adolescence à écouter Odetta, et qu’il a été la première personne à essayer d’imiter quand il a commencé à chanter, mais surtout un troubadour qui cherchait son identité, un Robert Allen Zimmerman – mieux connu maintenant sous le nom de Bob Dylan-. Dylan a déclaré avoir entendu le disque Odetta Sings Ballads and Blues dans un magasin de disques et quand il a quitté le magasin, il a échangé sa guitare électrique contre une Gibson acoustique.