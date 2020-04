5 nouveaux albums que vous devriez écouter maintenant: Fiona Apple, Rina Sawayama et plus

Avec autant de bonne musique qui sort tout le temps, il peut être difficile de déterminer ce qu’il faut écouter en premier. Chaque semaine, Pitchfork propose une série de nouvelles versions importantes disponibles sur les services de streaming. Le lot de cette semaine comprend de nouveaux albums de Fiona Apple, Rina Sawayama, Lido Pimienta, Shabazz Palaces et Black Dresses. Abonnez-vous à la newsletter Pitchfork New Music Friday pour recevoir nos recommandations dans votre boîte de réception chaque semaine. (Toutes les versions présentées ici sont sélectionnées indépendamment par nos éditeurs. Cependant, lorsque vous achetez quelque chose via nos liens d’affiliation, Pitchfork gagne une commission d’affiliation.)

Fiona Apple: Fetch the Bolt Cutters [Epic]

Cela fait huit ans que Fiona Apple a sorti son quatrième album The Idler Wheel …. Elle revient avec Fetch the Bolt Cutters, qu’elle a fait principalement à la maison en Californie avec une mince équipe de musiciens d’accompagnement, en se concentrant sur de riches textures percussives et en écrivant des chansons. qui abordent la vulnérabilité, la douleur et l’intimité émotionnelle.

Lire la critique de Jenn Pelly sur Fetch the Bolt Cutters, le premier nouvel album Pitchfork a donné un 10 en près d’une décennie.

Rina Sawayama: SAWAYAMA [Dirty Hit]

SAWAYAMA est le premier album studio de la chanteuse pop originaire de Londres, née au Japon, Rina Sawayama. Dans son interview Rising, elle a dit à Pitchfork: «Pour chaque chanson, j’ai toujours mené avec les paroles et j’ai ensuite décidé quel genre serait le mieux pour exprimer ce que la chanson a à dire.»

Lido Pimienta: Miss Colombie [ANTI-]

Lido Pimienta a remporté le prestigieux prix Polaris du Canada pour son album La Papessa 2016, battant Leonard Cohen et Tanya Tagaq. Elle a suivi cet exploit avec la Miss Colombie de langue espagnole, où elle explore plus en détail son identité colombo-canadienne et son propre cœur dans des chansons comme «No Pude» et «Eso Que Tu Haces».

Palais de Shabazz: le don des rêves de diamant [Sub Pop]

Après avoir sorti deux albums en 2017 (Quazarz: Born on a Gangster Star et Quazarz vs. The Jealous Machines), les Shabazz Palaces de Seattle sont de retour avec The Don of Diamond Dreams. La sortie de 10 pistes a des contributions d’invités de Stas THEE Boss, Carlos Overall et d’autres.

Robes noires: paisibles comme l’enfer [self-released]

Ada Rook et Devi McCallion composent le duo pop-noise basé à Toronto Black Dresses. Peaceful as Hell suit le trio du duo de sorties 2019: MERCI, LES RÊVES VONT VRAI 2019, et AMOUR ET AFFECTION POUR LES PETITES SALOPES STUPIDES. Black Dresses a mené Peaceful as Hell avec un vidéoclip numérique de maison hantée pour «CREEP U».

