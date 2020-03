5 nouveaux albums que vous devriez écouter maintenant: Porridge Radio, Dogleg, Four Tet et plus

Avec autant de bonne musique qui sort tout le temps, il peut être difficile de déterminer ce qu’il faut écouter en premier. Chaque semaine, Pitchfork propose une série de nouvelles versions importantes disponibles sur les services de streaming. Le lot de cette semaine comprend de nouveaux albums de Porridge Radio, Dogleg, Four Tet, Don Toliver et Sam Gendel. Abonnez-vous à la newsletter Pitchfork New Music Friday pour recevoir nos recommandations dans votre boîte de réception chaque semaine. (Toutes les versions présentées ici sont sélectionnées indépendamment par nos éditeurs. Cependant, lorsque vous achetez quelque chose via nos liens d’affiliation, Pitchfork est une commission d’affiliation.)

Porridge Radio: Every Bad [Secretly Canadian]

Dana Margolin a lancé Porridge Radio à Brighton, en Angleterre, en tant que projet solo de lo-fi, et l’a progressivement transformé en un groupe complet. Dans sa critique Best Every Music de Every Bad, Jenn Pelly décrit l’album comme «parfois tordu, souvent transcendant, toujours incendiaire». Découvrez la fonction Rising “Porridge Radio Make Indie Rock pour Angsty Antisocial in All of Us.”

Écoutez sur Apple Music

Écoutez sur Spotify

Ecoutez sur TIDAL

Écoutez sur Amazon Music

Acheter chez Rough Trade

Dogleg: Melee [Triple Crown]

Melee est le premier long métrage des revivalistes emo de Detroit Dogleg, qui ont fait leurs débuts avec des EP auto-sortis en 2015 (Dogleg) et 2016 (Remember Alderaan?). Découvrez la critique du meilleur nouveau morceau de “Fox” de Melee.

Écoutez sur Apple Music

Écoutez sur Spotify

Ecoutez sur TIDAL

Écoutez sur Amazon Music

Acheter chez Rough Trade

Four Tet: seize océans [Text]

Sixteen Oceans est officiellement le suivi de Four Tet de son studio LP New Energy de septembre 2017. Le producteur prolifique a cependant publié de nombreux projets dans l’intervalle, à savoir Live at Funkhaus Berlin, Live at Alexandra Palace et Anna Painting (avec la peintre Anna Liber Lewis). Regardez la vidéo de Four Tet pour le «bébé» de Sixteen Oceans.

Écoutez sur Apple Music

Écoutez sur Spotify

Ecoutez sur TIDAL

Écoutez sur Amazon Music

Acheter chez Rough Trade

Don Toliver: le paradis ou l’enfer [Atlantic/Cactus Jack]

Don Toliver est un chanteur de Houston qui a percé en 2018 avec un long métrage sur le point culminant ASTROWORLD de Travis Scott «CAN’T SAY». L’année suivante, il a marqué un succès sur TikTok avec «No Idea» et, en décembre 19, est apparu sur JACKBOYS. Heaven or Hell, le premier album de Toliver, comprend «No Idea», ainsi que des spots invités de Travis Scott, Kaash Paige et d’autres.

Écoutez sur Apple Music

Écoutez sur Spotify

Ecoutez sur TIDAL

Écoutez sur Amazon Music

Sam Gendel: poupée en satin [Nonesuch]

Le multi-instrumentiste Sam Gendel (connu pour son travail avec Inga) réinvente les standards du jazz avec des arrangements mis à jour, traitant fortement son saxophone à travers divers effets aux côtés de la basse et des percussions. Pour ses débuts à Nonesuch, il aborde des compositions de Duke Ellington, Charles Mingus et Miles Davis, aux côtés de pièces originales comme «Saxofone Funeral».

Écoutez sur Apple Music

Écoutez sur Spotify

Ecoutez sur TIDAL

Écoutez sur Amazon Music

Acheter chez Rough Trade

.