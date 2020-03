5 nouveaux albums que vous devriez écouter maintenant: The Weeknd, Zebra Katz, J Balvin et plus

Avec autant de bonne musique qui sort tout le temps, il peut être difficile de déterminer ce qu’il faut écouter en premier. Chaque semaine, Pitchfork propose une série de nouvelles versions importantes disponibles sur les services de streaming. Le lot de cette semaine comprend de nouveaux albums de Weeknd, Zebra Katz, J Balvin, Irreversible Entanglements et Lyra Pramuk. Abonnez-vous à la newsletter Pitchfork New Music Friday pour recevoir nos recommandations dans votre boîte de réception chaque semaine. (Toutes les versions présentées ici sont sélectionnées indépendamment par nos éditeurs. Cependant, lorsque vous achetez quelque chose via nos liens d’affiliation, Pitchfork gagne une commission d’affiliation.)

The Weeknd: After Hours [XO/Republic]

The Weeknd est de retour avec son premier album complet depuis Starboy en 2016. After Hours suit également la sortie d’Abel Tesfaye en 2018, My Dear Melancholy. Il comprend «Heartless», «Blinding Lights» et «After Hours». Les contributeurs à l’enregistrement incluent Kevin Parker de Tame Impala, Daniel Lopatin (alias Oneohtrix Point Never), Max Martin et Metro Boomin. De plus, Elton John et Bernie Taupin sont crédités sur “Scared to Live” pour l’interpolation de Weeknd de “Your Song”.

The Weeknd a vraiment parcouru toute la gamme de la télévision tard le soir avant la sortie d’After Hours: il a joué “Heartless” sur Colbert, “Blinding Lights” sur Colbert et Kimmel, et était également sur Saturday Night Live.

Zebra Katz: MOINS EST MOOR [self-released]

LESS IS MOOR marque le premier album de l’artiste et productrice jamaïcain-américain Zebra Katz. Le LP de 15 titres présente des spots invités de Shygirl et S. Ruston et une production de Torus, Sega Bodega et Tony Quattro. Lisez la revue de piste de Pitchfork sur «ISH».

J Balvin: Colores [Universal Music Latino]

Colores est le nouvel effort solo de J Balvin, qui, l’été dernier, a partagé la collaboration Bad Bunny OASIS. La star du reggaeton / urbano a partagé “Blanco”, “Rojo” et “Morado” avant la sortie de Colores. Découvrez le nouveau clip de Balvin pour “Amarillo”.

Enchevêtrements irréversibles: qui vous a envoyé? [International Anthem/Don Giovanni]

Irreversible Entanglements est un collectif de free-jazz à l’esprit afro-futuriste réparti à New York, Philadelphie et Washington, D.C., avec Camae Ayewa de Moor Mother. Who Sent You?, Une sortie conjointe entre International Anthem et Don Giovanni, fait suite aux débuts éponymes du groupe en 2017.

Lyra Pramuk: Fontaine [Bedroom Community]

Née en Pennsylvanie et maintenant basée à Berlin, l’artiste interdisciplinaire Lyra Pramuk n’a utilisé que des enregistrements vocaux pour construire les paysages densément stratifiés qui composent Fountain. Elle a également manipulé sa voix via un logiciel de production pour son premier album.

