5 nouveaux albums que vous pouvez jouer ce week-end

Sans doute la musique est la réponse à beaucoup de choses qui se produisent dans nos viesBeaucoup d’entre nous – nous nous incluons – nous font danser et chanter quand nous l’écoutons, mais dans des moments aussi complexes que ceux que nous vivons, il semble que consultez les concerts en streaming de nos artistes préférés ou jouez les albums et les chansons que nous aimons le plus semblent être le remède ainsi que le parfait distracteur au milieu de tant de nouvelles que nous lisons quotidiennement sur le coronavirus.

Heureusement pour nous, et malgré le fait que de nombreux artistes ont dû annuler leurs performances live, certains partent pour retirer de nouvelles pistes ou disques plats, pour rendre ces moments de quarantaine ou d’isolement social bien plus agréables. Surtout ce 3 avril – et comme s’ils avaient accepté – plusieurs musiciens ont décidé de sortir des albums pour toutes sortes d’écoute, de ceux qui tout ce qu’ils veulent c’est faire leurs meilleurs pas de danse ou qui préfère mettre des écouteurs et se perdre dans les sons. Maintenant, il y a encore assez de choses à faire en attendant le retour de nos concerts bien-aimés.

Comme nous savons que vous en avez probablement déjà marre d’écouter votre playlist quotidienne ou que vous ne savez même pas quelle série regarder, nous avons décidé de dresser une liste avec cinq grands records que vous pouvez prendre aujourd’hui, demain ou n’importe quel jour de la semaine pour vous distraire et profiter du temps connu de nombreuses propositions intéressantes.

Thundercat – C’est ce que c’est

Après trois ans de sortie de son dernier album, Drunk, le bassiste et chanteur Stephen Bruner –Meilleur connu dans l’industrie de la musique Thundercat– est de retour avec It Is What It Is, un album qui contient de nombreux détails intéressants, car il a beaucoup de collaborations avec des artistes comme Kamasi Washington, Steve Lacy, Gambino enfantin, Lil B, Louis Cole et de plus. Ce matériau c’est un voyage sonore qui nous emmène entre beaucoup de rythmes et de genres, depuis le plus de jazz expérimental au R&B et au punk fin, dont le thème lyrique tourne autour de la vie et de son homologue jusqu’à dédier des chansons à ses amis les plus proches. Il y a une référence à Mac Miller, qui clôt émotionnellement la collaboration et l’amitié qui existaient entre Thundercat et le rappeur décédé. Un des albums de cette semaine à ne pas manquer.

Impératrice de – Je suis votre impératrice de

Lorely Rodríguez –o Impératrice de pour les amis– Elle fait partie de ces artistes qui baissent la main et sans faire autant de bruit qu’elle le mérite la cassent depuis quelques années. En 2018, elle sort Us, un album où elle capture l’essence de son projet musical et qui la conduit à collaborer avec des artistes tels que Khalid, MØ, DJDS, mais dont il a perfectionné le son avec ce nouveau matériel d’enregistrement, Je suis votre impératrice. Tout au long de 12 chansons, la chanteuse et productrice nous emmène à travers une pop super dansante et agréable à première écoute mais en même temps nous invite à prêter attention aux paroles introspectives qu’elle écrit. Si vous voulez jouer de la danse à la maison, cet album est fait pour vous.

Yves Tumor – Le paradis pour un esprit torturé

Yves Tumor n’est pas du tout nouveau sur la scène musicaleLui, parce que depuis longtemps il compose et joue partout où ils lui donnent une chance de montrer sa proposition, Curieusement, il ne peut pas être classé dans un genre spécifique, de plus, parfois les rythmes de ses morceaux ne changent pas d’un moment à l’autre.. Cependant c’est le charme de la musique qu’elle crée, car elle nous invite à sortir de la zone de confort et à entrer dans toutes sortes de sons, et dans ce cas dans Heaven To A Tortured Mind en donne un exemple, car malgré la présence de beaucoup de guitares électriques accompagnées de gémissements et de voix profondes, nous ne pouvons pas le classer comme un album rock. Nous ferions mieux de ne pas vous en dire plus et Laissez-vous emporter par les chansons que cette musique a créées pour l’un des disques les plus importants de votre carrière.

Yaeji – Ce que nous avons dessiné

Bien que dans le métro, il soit une star, Kathy Yaeji Lee ou simplement Yaeji commence à gagner du terrain dans le courant dominant. Et comment pas si cela apporte une proposition extrêmement intéressante que ceux qui sont cloués avec des sons électroniques vont adorer complètement. Cette année, le producteur coréen-américain a décidé de sortir une nouvelle mixtape (que nous pourrions considérer comme un album) pleine de beaucoup de chansons qui vous feront traverser beaucoup d’émotions, toujours accompagnées d’un rythme constant qui parfois, il voyage entre des éléments house et hip-hop. Yaeji nous donne un de ces disques parfaits pour mettre les écouteurs, lui faire jouer et profiter de chacune des textures qui sont dans ses chansons.

Kakkmaddafakka – Ontas?

Il semble que Kakkmaddafakka était en retard pour le train meme «Ontas» et ils ont décidé de mettre leur nouvel EP de cette façonjiar jiar jiar. Après avoir sorti son dernier album studio, Diplomacy, l’année dernière, et être venu donner quelques spectacles amusants à notre pays, Le groupe norvégien revient avec cinq titres idéaux pour monter le volume, bien chacun a son propre son et sa propre personnalité à mettre dans chaque situation de votre journée, allant du rock alternatif traditionnel du groupe à des ballades électroniques plus élaborées. Si ce que vous voulez, c’est écouter une collection de chansons sans autant de parchemins, c’est tout à fait pour vous.