5 points dignes d’être écoutés au ‘Gigaton’ de Pearl Jam

2020 est l’une des années les plus difficiles pour l’humanité, car nous sommes confrontés à la pandémie de coronavirus à tout moment, mais il n’y a pas de meilleur moyen de nous distraire et de penser positivement que d’écouter de la nouvelle musique. Là-bas, ils disent qu’il n’y a pas de date limite qui n’est pas respectée et après près de sept ans après la sortie de leur dernier album studio, Pearl Jam est de retour avec son nouvel album intitulé Gigaton.

Faisant partie de ces groupes légendaires que la grande majorité aime, car ils nous ont donné de vrais classiques du rock qui nous ont accompagnés tout au long de notre vie, L’excitation d’entendre les morceaux d’Eddie Vedder, Matt Cameron, Mike, McCready, Stone Gossard et Jeff Ament fraîchement sortis du four était à son apogée, surtout après avoir écouté des singles comme “Dance of the Clairvoyants”, “Superblood Wolfmoon” et “Quick Escape”.

Nous devons également reconnaître qu’au-delà de la musique, Pearl Jam a proposé quelques idées assez créatives pour le promouvoirEh bien, si nous nous souvenons, ils se souviendront Ils ont montré la couverture de l’album avec des parties spectaculaires du monde (y compris notre CDMX), qui fonctionnait avec une application de réalité augmentée. Comme si cela ne suffisait pas, Ils ont également fait la promotion du deuxième single d’une manière très particulière, car vous ne pouviez l’écouter que si vous dirigiez votre téléphone vers la lune, dans ce groupe, ce qui reste sont des propositions.

Puisque nous savons que vous ne pouvez plus supporter le désir de le jeter complètement ou si vous hésitez complètement à l’écouter (parce que vous ne voulez pas qu’ils ruinent son héritage), nous vous laissons ici 5 raisons pour lesquelles le nouvel album de Pearl Jam, Gigaton, mérite un essai.

Eddie Vedder nous donne un air d’espoir en ces temps difficiles

Chaque jour, nous lisons sur COVID-19 ou coronavirus, et la musique peut être la solution pour calmer notre anxiété. Même si ce n’est pas penser comme un album que le groupe veut donner à ses fans pour qu’ils puissent faire face à ces moments complexes, il y en a certainement un peu chez Gigaton. Entre des chansons qui parlent de politique, du réchauffement climatique et de la situation tendue dans le monde –Affichant presque toujours de la colère à ce sujet–, la colère et l’obscurité sont contenues par Eddie Vedder avec des paroles particulièrement optimistes.

Cela peut être clairement vu dans “Comes Then Goes”, où Eddie chante mélancolique et plein d’émotionParce qu’il semble que le leader de Pearl Jam dédie cette chanson à un ami déchu, va-t-il parler de Chris Cornell? Quoi qu’il en soit, Tout au long de l’album, ils offrent à tous ceux qui l’écoutent un sentiment de confort aux moments où cela semble nécessaire.

C’est à ce jour l’album le plus expérimental de Pearl Jam

Être un groupe reconnu pour un genre spécifique, il est parfois difficile pour des groupes comme Pearl Jam avec une carrière aussi solide d’oser explorer d’autres types de sons et de techniques d’enregistrement. Chez Gigaton, il est très clair pour nous qu’Eddie Vedder et sa compagnie cherchaient à étendre les guitares – qui sont bien sûr appréciées et que nous ne pourrons jamais retirer leur son – et jouer avec d’autres types de rythmes.

Avec l’aide de Guitares à 12 cordes, riffs de guitare qui frisent les solos funky et captivants en cas de besoin et les contributions vocales de Vedder, le groupe nous montre qu’ils ont évolué, en particulier dans des chansons comme “Buckle Up”, “Retrograde” et le “Come Then Goes” mentionné précédemment ce qui lui donne une touche acoustique presque pour clore l’album.

Mais ne t’inquiète pas qu’il y a aussi des riffs pour tous ceux qui aiment jouer de la guitare comme dans “Who Ever Said”, “Superblood Wolfmoon”, “Quick Escape”, “Never Destination” et “Take the Long Way”, donc les fans d’os rouges auront aussi cette dose de rock nostalgique.

On dirait un album qui va et vient entre les sons. Mais malgré cette comparaison, Gigaton a sa propre essence, pour livrer des mélodies fortes et sincères en ces temps où il semble que de nombreux musiciens ont perdu ce sentiment.

La production de Josh Evans donne un autre visage au groupe

Plusieurs fois, le travail de production derrière un album n’est pas reconnu, mais ici, nous devons donner à Josh Evans une petite étoile sur le front. Bien qu’il ne donne pas la sophistication de Pearl Jam, rendre ce son brut et lourd au groupe que nous avons sincèrement manqué.

C’est une bénédiction puisque met en valeur magnifiquement l’expérimentation générale et l’énorme travail instrumental trouvé tout au long de l’album, lui donnant un son beaucoup plus complet par rapport aux autres albums de sa discographie. Si vous ne nous croyez pas, vérifiez les détails sur “D’accord” et vous comprendrez tout.

Vous avez de subtiles références politiques (et Donald Trump)

Ce point peut être discutable, car il n’est pas facile – en particulier à cause de la situation dans le monde – de parler de politique en ce moment. Cependant, nous devons reconnaître que Pearl Jam le fait d’une manière très intelligente et bien pensée.. Bien que Gigaton ne soit pas un record qui a un énorme fardeau politique, il y a quelques lignes qui nous montrent qu’ils ne sont pas du tout satisfaits du président des États-Unis, Donald Trump –Dans des chansons comme River Cross, Seven O’Clock et Quick Escape-.

Mais au-delà d’en parler sérieusement, Vedder en profite pour le faire de manière sarcastique et même amusante, surtout dans le dernier single où il utilise des phrases comme «Les longueurs auxquelles nous devions aller à ce moment-là, pour trouver un endroit où Trump n’avait pas encore fumé» (ou «les extrêmes vers lesquels nous devions aller à ce moment-là, pour trouver un endroit où Trump ne serait pas tombé * encore? ”). Donc, si vous êtes fan de ce type de paroles, Pearl Jam donne une vraie classe de maître sur la façon de les faire.

C’est un album très digeste

Si vous êtes fans de Pearl Jam, nous savons qu’il ne vous coûtera aucun travail de vous allonger du début à la fin de l’album entier, mais s’ils font partie de ceux qui viennent d’entrer dans le monde de ces légendes grunge, Gigaton peut être idéal pour vous suivre avec toute leur discographie.

Bien que ça dure une heure –La chose normale pour un album rock– et qui est plein de sons expérimentaux et de textures, Ce n’est pas un ensemble de chansons qui peuvent vous épuiserAu contraire, cela vous fait vous attarder sur la variété des sons et surtout sur les mélodies qu’ils ont réussi à créer dans ce matériau record. Ce sera sans aucun doute l’un des disques que vous écouterez comme s’il n’y avait pas de lendemain

Mais nous ferions mieux de ne pas vous en dire plus. Si après avoir lu cela, vous avez déjà osé ​​écouter ce superbe album, Déposez ce que vous faites (si vous le pouvez), mettez vos écouteurs et laissez Pearl Jam vous accompagner ce jour avec leur nouvel album, Gigaton: