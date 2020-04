5 points pourquoi vous devriez écouter le nouvel album de Thundercat ‘It Is What It Is’

Stephen Lee Bruner, mieux connu sous le nom de Thundercat, a présenté son quatrième album studio It Is What It Is au monde. Étant un grand musicien et producteur, son projet est devenu tout ce que les fans de musicien de Los Angeles pouvaient espérer.

En ces jours difficiles de rester à la maison, écouter de la musique est un véritable relaxant mental pour pouvoir rester cent. C’est ce que pensait Thundercat, et c’est exactement ainsi que son record est parvenu à nos oreilles. C’est pourquoi nous voulons partager les points essentiels pour lesquels vous devez laisser tout ce que vous faites et jouer C’est ce que c’est , ce nouvel album de quinze chansons qui promet de vous envoyer dans un lieu de grande détente.

1. Parce qu’il est l’un des meilleurs musiciens et producteurs du moment

Stephen est sans aucun doute l’un des meilleurs musiciens d’aujourd’hui. Son R&B alternatif avec des notes de funk, soul et jazz acide est un véritable voyage dans des endroits où tout se sent bien. Depuis 2011, Thundercat s’est révélé être quelqu’un qui brise les barrières du son conventionnel. Ce son facile à digérer pour les oreilles. Mais une fois emporté par son idée de la musique, un monde pas comme les autres vous attend.

Stephen a non seulement captivé le monde pour ses productions solo, mais aussi pour son génie reflété dans toutes ses collaborations tout au long de sa carrière. À ce jour, Thundercat a réussi à collaborer avec certains des plus grands artistes du monde. Des noms comme Soul Queen Erykah Badu et le génie du jazz contemporain Kamasi Washington s’y faufilent.. Dans sa longue liste apparaît également Snoop Dogg, Red Hot Chili Peppers, Mac Miller, Flying Lotus, Travis Scott, Kali Uchis et beaucoup plus.

Avec maintenant quatre disques sur ses épaules, Thundercat est devenu une véritable référence pour le R&B / funk de cette décennie. Et en plus d’être un grand influenceur au sein de sa scène, Il est également considéré comme «l’épicentre créatif» de l’album hip-hop le plus influent du 21e siècle de Kendrick Lamar, To Pimp A Butterfly, où il a remporté un Grammy pour sa collaboration sur la chanson «These Walls» avant de sortir Drunk en 2017, son troisième album studio.

En 2018, Thundercat et Flying Lotus, un contributeur infatigable à «It Is What It Is», ont composé une partition originale pour un épisode de la série télévisée primée Golden Globe et Emmy «Atlanta» (créée et écrite par Donald Glover).

2. Pour leurs incroyables collaborations

Nous avons déjà parlé des collaborations que Thundercat a faites tout au long de sa carrière. Beaucoup d’entre eux ayant Stephen participant à des projets d’autres personnes. Mais pour It Is What It Is, il était temps que ces grands noms l’accompagnent dans l’un de ses projets personnels. Son quatrième album studio est accompagné de nombreuses collaborations qui enrichissent le son déjà très emblématique que Thundercat compose.

Par exemple, dans «Black Qualls», la chanson qui a les connotations les plus drôles de l’album entier, est une chanson faite par des noms qui peuvent diriger un festival: Childish Gambino, Steve Lacy et Steve Arrington. It Is What It Is est un album fait par des amis pour des amis. Il en est ainsi et il se sent. Là-bas, dans la troisième chanson du disque, nous pouvons voir la collaboration même évidente de Louis Cole dans la chanson “I Love Louis Cole”.

Ty Dolla $ ign et Lil B font également leur part dans le single inspiré de Mac Miller «Fair Chance». Une chanson plus lente et plus froide. Tout comme le sentiment de perdre un grand ami comme Miller était pour Thundercat. Comme si ces collaborations étaient peu nombreuses, tout au long de l’album, le producteur de musique Lotus volant reste actif en jouant pour Stephen. De temps en temps, et pour donner une touche de génie aux moments jazz de son projet, comme dans “Innerstellar Love”, Kamasi Washington est chargé de transporter votre esprit vers un autre endroit.

3. En raison de sa combinaison de genres

Depuis sa création, quelque chose qui a identifié Thundercat est l’évolution et le dynamisme de ses productions. Alors que leur musique se trouve dans des genres assez conventionnels comme le funk, le jazz et le R&B, leur combinaison dans leur son est quelque chose de jamais entendu auparavant.

“Black Qualls” est un excellent exemple pour plonger dans son funk. Les premières secondes nous ramènent aux années 80, mais il se dilue progressivement en R&B pour créer quelque chose d’assez inhabituel. Son énorme succès “Dragonball Durag” est un autre exemple de ce dont Thundercat est capable. Parfois, c’est de la pop, parfois ça donne des spasmes de vents qui s’approchent du jazz et tout cela l’implique dans des tempos R&B. Un vrai génie. Thundercat aura toujours quelque chose à vous impressionner.

4. Parce que cela nous rappelle Mac Miller

Ce nouvel album présente une série d’invités spéciaux comme nous l’avons connecté, mais la collaboration avec Ty Dolla $ ign et Lil B sur “Fair Chance” rend hommage au cher ami et collaborateur de Thundercat Mac Miller. Cette chanson est probablement la plus sobre de tout l’album et pour cause.

“Cette chanson parle de Mac … quand il est décédé, elle a secoué le sol pour la communauté des artistes”Thundercat a dit de la chanson. “Ty est un gars fort et quand il a entendu la chanson, il savait exactement ce qu’elle devrait être”, a ajouté Thundercat. “J’étais là quand tu l’as enregistré. Nous avons parlé de ce que c’était, et il a fait ce qu’il jugeait bon, et j’aime ce qu’il a fait. »

5. Parce que c’est l’un des meilleurs albums de l’année

Cette année, plusieurs joyaux ont vu le jour. Là, nous avons Ordinary Man d’Ozzy Osbourne, avec qui il est revenu plus beau que jamais. Circles de Mac Miller lui-même, qui est un véritable joyau réalisé grâce à la collaboration de Jon Brion. Et nous ne pouvons pas arrêter de mentionner The Slow Rush de Tame Impala comme un grand album de l’année. Mais sans être laissé pour compte, It Is What It Is est venu lever la main et se tenir juste à côté des grands.

It Is What It Is, même si ce n’est pas un album facile à digérer ni pour les amateurs des genres qu’il domine, c’est un album qui capte progressivement vos sens. Petit à petit, vous trouvez les cadeaux qui proviennent de l’écoute non seulement d’un album d’un grand musicien mais aussi d’un grand producteur. Un album de quelqu’un qui sait exactement où et comment il veut les choses.