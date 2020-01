5 raisons de ne pas manquer le concert de Wilco à Mexico

Nous ne sommes qu’à quelques jours d’assister à la première présentation de Wilco dans notre pays, même si vous ne le croyez pas, il a fallu près de 25 ans depuis qu’ils ont sorti leur premier album pour que Jeff Tweedy et compagnie soient finalement encouragés à venir au Mexique et à jouer pour nous tous leurs succès.

Ils ont d’abord annoncé leur propre festival sur la Riviera Maya appelé Sky Blue Sky, avec des invités de luxe comme Courtney Barnett, Sharon Van Etten, Kamasi Washington, I Have It et bien d’autres. Plus tard, ils ont eu pitié de tous les chilangos et la nouvelle est venue que beaucoup attendaient, Wilco jouera au Théâtre Metropólitan du CDMX.

Maintenant, si vous ne savez pas qui est Wilco et pourquoi vous devriez en profiter, Nous vous laissons cinq bonnes raisons de ne pas les manquer ce 25 janvier.

Ils joueront pour la première fois au Mexique

C’est peut-être la raison la plus évidente de tout ce que nous allons exposer ici, mais Il est incroyable que le public mexicain ait dû attendre près de deux décennies pour voir dans notre pays l’un des plus importants groupes de rock alternatif que les États-Unis aient donné ces dernières années.. Si vous êtes fan (évidemment vous avez déjà votre ticket au premier rang) mais si vous aimez le rock combiné avec un petit pays et même quelque chose de plus lourd, nous finirons par aimer Wilco.

Ils viennent avec un nouveau disque sous le bras

Vous les avez peut-être connus pour des albums comme Yankee Hotel Foxtrot, Wilco (The Album), A Ghost Born et bien d’autres, mais leur visite est plus spéciale car ils présenteront leur dernier album sur la scène du Metropólitan Theatre, Ode à la joie, Avec lequel ils sont retournés à leurs racines, nous donnant des rôles complètement sincères avec ce son spécial qu’ils ont. Nous voulons déjà écouter des chansons comme “Tout le monde se cache”, “Citoyens”, “Avant nous” et “Tiens-moi quand même”.

Ils ont des chansons que vous avez probablement entendues mais je ne sais pas

Il arrive toujours que vous écoutiez une chanson, le fredonnement pendant longtemps et à la fin quand vous voulez la trouver sur Internet, il est pratiquement impossible de savoir ce que c’est, eh bien, de cette façon cela peut vous arriver avec Wilco. Plus de 25 ans, Jeff Tweedy et les autres membres ont sorti 12 albums studio, certains plus réussis que d’autres, bien sûr, mais nous sommes sûrs qu’ils connaissent au moins une chanson du groupe, parce qu’il nous a donné de vrais bijoux comme “Jésus etc.”, “J’essaie de vous briser le cœur”, “Je suis l’homme qui vous aime”, “California Stars”, “Hummingbird” et bien d’autres encore. Maintenant oui Il y en a pour tous les goûts, ils peuvent nous faire passer de la mélancolie au bonheur en quelques secondes.

Spectacle en direct des grands musiciens qui sont

Il y a des groupes qui sonnent mieux sur le disque qu’en direct et vice versa, mais Le cas de Wilco est très spécial car il semble spectaculaire dans les deux sens, comme on dit là-bas: il vaut mieux écouter un musicien sur scène pour voir de quoi il est fait. Bien que Jeff Tweedy se démarque presque toujours (parce qu’il est le chanteur) la vérité est que chaque membre contribue des choses pour que le son du groupe ait ce son unique qui les caractérise tellementcomme Nels Cline jouer de la guitare en acier ou une guitare à double manche, ou le batteur Glen Kotche en utilisant des gongs et toutes sortes de percussions. Presque tout peut arriver dans l’un de leurs spectacles.

Ses chansons sont apparues dans des séries et des films à succès

Biensûr que La musique de Wilco est apparue dans de grandes séries et films tout au long de cette période. La vérité est que la liste des rolas du groupe qui ont été utilisés dans des scènes mémorables est énorme, de sorte qu’il y a une brûlure ici, nous n’en laissons que quelques-uns: Skins, The O.C., Gilmore Girls, Boyhood, Dr. House et Comment j’ai rencontré ta mère.

Récemment le producteur Judd Appatow utilisé “Je vais me battre “et” Toi et moi “, deux des chansons les plus célèbres de Wilco à musicaliser L’amour, la tragicomédie de l’amour entre Mickey Dobbs et Gus Cruikshank qu’il a créé pour Netflix. Le premier apparaît à la fin de la première saison et la seconde à la fin de l’histoire, lorsque nos deux protagonistes décident de se marier en secret.

Si après avoir lu toutes ces raisons, vous vouliez voir Wilco en direct, vous pouvez acheter vos billets en cliquant ICI.