5 rouleaux incontournables d’Alex Turner qui ne sont pas des Arctic Monkeys

Et qu’en est-il Alex Turner qui n’a pas déjà été dit … le leader et chanteur d’Arctic Monkeys, que nous les avons peut-être tous rencontrés en 2005 alors qu’un garçon timide qui chantait des romances d’adolescents et des choses qui se sont produites dans son pays natal, s’est positionné comme l’une des icônes les plus importantes de la musique populaire depuis un certain temps.

Au fil des ans, tant il physiquement –Qui a été très clair avec tous ses looks– à mesure que ses compositions mûrissaient, au point de devenir une véritable icône du rock actuel, même si tout le monde n’aime pas ça. En plus de jouer avec Matt Helders, Nick O’Malley et Jamie Cook, Alex a un petit solo ainsi que quelques collaborations et projets alternatifs, le plus célèbre de tous, The Last Shadow Puppets avec Miles Kane.

Pour le célébrer comme il le mérite, Ici nous laissons quelques chansons qu’Alex Turner a composées en dehors des Arctic Monkeys, qui ont sûrement déjà entendu mais que nou ils sont trop pour nous rappeler que le musicien est bien plus que le leader du groupe.

«Piledriver Waltz» – Sous-marin

L’une des œuvres solo les plus connues d’Alex était la bande originale qu’il a faite pour le film de 2008, Submarine – qu’au fait, le protagoniste a une grande ressemblance physique avec M. Turner. En plus de raconter une histoire d’amour intéressante entre un couple de jeunes, une partie du succès de ce film a été les chansons que le musicien a composées.

Des six rolas qu’il a présentés, Le plus important est peut-être «Piledriver Waltz, qui ferme la bande pendant que nous voyons Oliver à côté de Jordana regarder le soleil à l’horizon et se sourire.

«Vertigo» avec Mini Mansions

En mars 2015, Alex Turner a collaboré avec un groupe qui à cette époque était peu connu mais qui avait des membres du groupe très crevés, Mini hôtels particuliers, conformé par Michael Shuman – bassiste de Reines de l’âge de pierre-, Zach Dawes et Tyler Parkford.

Le résultat de ce combo a été une chanson intitulée “Vertigo”, une étrange chanson douce qui se déplace entre le synthpop avec de petits détails de psychédélie, où on peut entendre Alex en dehors de sa zone de confort, mais étrangement il se porte très bien, démontrant qu’il pouvait faire plus que créer de grands riffs de guitare et que quelques années plus tard, il nous réaffirmerait avec le lancement de Tranquility Base Hotel + Casino.

“Mes erreurs ont été faites pour vous” avec The Last Shadow Puppets

Depuis 2007, la bromance entre Alex Turner et Miles Kane est connue. L’ancien leader de The Rascals a joué «505» dans plusieurs présentations que les Arctic Monkeys ont faites pour promouvoir leur deuxième album studio, Favorite Worst Nightmare. C’est à cette époque que les deux ont décidé de créer un supergroupe, The Last Shadow Puppets, et un an plus tard, il sortait son premier album, The Age Of The Understanding, produit par James Ford.

Au total, ils ont sorti 12 chansons, mais “My Mistakes Were Made For You” s’est avéré être une chanson qui englobait parfaitement son concept, avec des ballades puissamment mélancoliques, orné de touches orchestrales et plein de paroles introspectives.

“Coincé sur le puzzle” – Sous-marin

Nous revenons à la bande originale de Submarine, car vraiment, toutes les chansons de cet album devraient être dans ce top mais tout n’est pas toujours comme on veut. “Coincé sur le puzzle” Cela sonne au début du film tout en nous présentant Oliver Tate. C’est une ballade acoustique qui résume parfaitement l’intrigue du film et définit la relation entre notre protagoniste et son bien-aimé jordanien. Il n’y a plus rien à dire, une belle chanson où Alex Turner chante intimement à nos oreilles.

“Sweet Dreams, TN” – avec The Last Shadow Puppets

Pour 2016 et après une longue pause après l’énorme tournée que Turner a faite avec les Arctic Monkeys pour promouvoir son album à succès, AM, Alex a décidé de revenir avec son ami Miles et de faire revivre les dernières marionnettes de l’ombre. Le résultat fut Tout ce que vous attendez, un album chargé d’expériences et inspiré par des musiciens comme Isaac Hayes et Le Conseil du Style, où ils entrent dans les racines du R&B et de la pop baroque.

“Sweet Dreams, TN” n’était pas l’un des singles qu’ils ont sortis, mais c’est devenu un des favoris du public pour la grande performance vocale d’Alex, qui certainement Il englobe et montre très clairement que les deux musiciens ne sont plus les jeunes qui composaient avec leurs guitares, mais ont mûri et osé davantage.