5 secondes d’été annoncent une tournée nord-américaine sans honte

5 Seconds of Summer (5SOS) reprendront la route cet été avec l’annonce de leur tournée «No Shame» 2020, qui verra le groupe jouer dans plusieurs salles à travers l’Amérique du Nord.

La tournée nord-américaine «No Shame» dans 21 villes débutera le 19 août à Denver, CO et fera escale à Toronto, Chicago, Atlanta, Nashville, et plus encore, avant de se terminer le 26 septembre à Concord, en Californie. Les billets seront mis en vente au grand public à partir du vendredi 7 février à 10h, heure locale. Chaque billet acheté comprendra une copie physique du prochain album 5SOS (Interscope Records) qui comprend les singles ‘Plus facile’ et “Dents”.

5SOS est le seul groupe (pas un groupe vocal) dans l’histoire des charts à voir ses trois premiers albums studio entiers entrer dans le Billboard 200 au n ° 1. Dans leur catalogue, 5SOS a vendu plus de huit millions d’unités d’album équivalentes et vendu plus de deux millions de billets de concert dans le monde, tandis que les flux cumulés de leurs chansons dépassent maintenant les sept milliards.

Le groupe – composé de Luke Hemmings (voix / guitare), Michael Clifford (voix / guitare), Calum Hood (voix / basse) et Ashton Irwin (voix / batterie) – a été récompensé par un éventail de distinctions prestigieuses, dont un American Music Award , un People’s Choice Award, deux iHeartRadio Music Awards, huit MTV European Music Awards, cinq ARIA Awards, deux APRA et deux MTV Video Music Awards.

Les dates de la tournée No Shame 2020 de 5SOS sont les suivantes:

Mer 19 août: Denver, CO, Fillmore Auditorium

Ven 21 août: Indianapolis, IN, l’amphithéâtre de White River State Park

Sam 22 août: Amphithéâtre de la loterie de Detroit, MI, Michigan à Freedom Hill

Dim 23 août: Toronto, Canada, Budweiser Stage

Mar 25 août: Minneapolis, MN, The Armoury

Mer 26 août: Chicago, IL, Huntington Bank Pavilion à Northerly Island

Ven 28 août: Washington DC, l’hymne

Sam 29 août: Uncasville, CT, Mohegan Sun Arena

Mer. 02 sept.: Boston, MA, Rockland Trust Bank Pavilion

Jeu. 03 sept., Gilford, NH, Bank of New Hampshire Pavilion

Sam. 05 sept.: Holmdel, NJ, PNC Bank Arts Center

Dim. 06: Allentown, PA, Allentown Fair

Mer 09 sept: Atlanta, GA, Coca-Cola Roxy

Jeu 10 septembre: Jacksonville, FL, Daily’s Place

Sam. 12 sept.: Charlotte, NC, Charlotte Metro Credit Union Amphitheatre

Dim 13 sept: Nashville, TN, Ascend Amphitheatre

Mar. 15 sept.: Irving, TX, The Pavilion at Toyota Music Factory

Jeu 17 sept: The Woodlands, TX, Cynthia Woods Mitchell Pavilion

21 sept.: Phoenix, AZ, Arizona Federal Theatre (anciennement Comerica Theatre)

Mer 23 sept: Irvine, Californie, FivePoint Amphitheatre

Sam. 26 sept.: Concord, CA, Concord Pavilion.

