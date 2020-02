5 Seconds Of Summer annonce un nouvel album ‘Calm’, partage un single

La formation pop-rock australienne 5 Seconds of Summer a annoncé son quatrième album studio Calm, qui devrait arriver le 27 mars.

Avant la sortie de l’album, le groupe a sorti un nouveau single «No Shame», accompagné d’une vidéo lyrique. Ceux qui précommanderont Calm recevront une toute nouvelle chanson ‘No Shame’ en plus des singles sortis précédemment, ‘Easier’ et ‘Teeth’.

Le nouvel album sera disponible dans un certain nombre de formats de luxe, y compris une exclusivité Target qui comprendra une couverture exclusive, une affiche et des pistes supplémentaires: versions de coffre-fort (interprétations retravaillées de pistes de studio pour des performances en direct) des précédents singles ‘Easier’ et ‘Les dents’ et «No Shame».

Pour coïncider avec la sortie de l’album, le groupe a pris la route avec la jambe nord-américaine de leur No Shame 2020 Tour. La tournée débutera par un trio de dates au Mexique, suivi par le premier spectacle américain le 19 août au Fillmore Auditorium à Denver, CO. Le titre comprend des concerts au Rockland Trust Bank Pavilion de Boston (2 septembre) et FivePoint Amphitheatre à Irvine , CA (23 septembre). Les billets seront mis en vente au grand public ce vendredi 7 février.

Après avoir révélé les détails du nouvel album, le chanteur de 5SOS, Luke Hemmings, a partagé son enthousiasme pour le nouvel album:

«Pour un groupe, atteindre quatre albums n’est pas une mince affaire en soi, mais réinventer et pousser constamment notre composition et sortir avec une musique dont nous n’avons jamais été aussi fiers me rend si heureux d’être dans 5 Seconds of Été. Le calme parle d’un voyage à travers la vie d’un jeune homme, pour le meilleur ou pour le pire. Nous sommes tous humains et faisons tous des erreurs, parfois nous blessons ceux que nous aimons et inévitablement, nous-mêmes dans le processus. Calm laisse le groupe dans un état d’esprit beaucoup plus heureux, unifié et calme pour continuer à faire des albums pour les années à venir. »

Le premier single du groupe de Calm, «Easier», a atterri sur la liste Billboard des 100 meilleures chansons de 2019, puis a enrôlé Tom Morello de Rage Against the Machine pour jouer de la guitare sur leur sinistre single de rock industriel «Easier».

Avec tous les trois de leurs premiers albums studio complets à frapper le n ° 1 sur le Billboard 200, 5 Seconds Of Summer prêt pour plus de domination graphique à l’avenir avec leur nouveau record.

Calm devrait sortir le 27 mars et peut être précommandé ici. Consultez la liste complète des pistes ci-dessous et l’itinéraire de la visite ci-dessous.

Calme

1. Red Desert

2. Pas de honte

3. Old Me

4. Plus facile

5. Dents

6. Fleurs sauvages

7. Meilleures années

8. Pas de la même manière

9. Lover Of Mine

10. mensonges blancs minces

11. Lonely Heart

12. Élevé

5SOS – Tournée nord-américaine

12 août Mexico, MX Sports Palace

14 août Guadalajara, MX Auditorio Telmex

15 août Monterrey, MX Auditorio Citibanamex

19 août Denver, CO Fillmore Auditorium

21 août Indianapolis, IN L’amphithéâtre de White River State Park

22 août Détroit, MI Amphithéâtre de loterie du Michigan à Freedom Hill

23 août Toronto, ON Budweiser Stage

25 août Minneapolis, MN The Armoury

26 août Chicago, IL Huntington Bank Pavilion à Northerly Island

28 août Washington, DC L’hymne

29 août Uncasville, CT Mohegan Sun Arena

2 septembre Boston, MA Rockland Trust Bank Pavilion

3 septembre Gilford, NH Bank of New Hampshire Pavilion

5 septembre Holmdel, NJ PNC Bank Arts Center

6 septembre Allentown, PA Allentown Fair

9 septembre Atlanta, GA Coca-Cola Roxy

10 septembre Jacksonville, FL Daily’s Place

12 septembre Charlotte, Caroline du Nord Charlotte Metro Credit Union Amphitheatre

13 septembre Nashville, TN Ascend Amphitheatre

15 septembre Irving, TX Le pavillon de Toyota Music Factory

17 septembre The Woodlands, TX Pavillon Cynthia Woods Mitchell

21 septembre Phoenix, AZ Arizona Federal Theatre (anciennement Comerica Theatre)

23 septembre Irvine, CA Amphithéâtre FivePoint

26 septembre Concord, CA Pavillon Concord