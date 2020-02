5 Seconds Of Summer Get Reflective in New Single ‘Old Me’

5 Seconds of Summer devient nostalgique de leur nouveau single ‘Old Me’, le dernier morceau de leur prochain album Calm, qui sortira le 27 mars via Interscope Records.

“Criez à l’ancien moi / Et tout ce que vous m’avez montré”, chante le chanteur Luke Hemmings avant qu’il ne se mette à monter en choeur.

En plus de partager le nouveau single, la tenue pop-punk australienne a également publié une vidéo lyrique d’accompagnement qui présente des photos d’enfance de tous les membres du groupe, y compris Hemmings, le guitariste Michael Clifford, le bassiste Calum Hood et le batteur Ashton Irwin.

“Old Me porte un esprit juvénile et suit le récit de la vie d’un jeune grandissant, pour le meilleur ou pour le pire”, a déclaré Hemmings dans un communiqué. «Chaque décision que nous avons prise, qu’elle soit bonne ou mauvaise, nous a conduit aux hommes que nous sommes fiers d’être aujourd’hui. Nous avons été jetés aux yeux du public à un jeune âge et nous nous sommes reconnaissants à un moment déroutant. Parfois, il est important que nous regardions en arrière pour apprécier le voyage que nous avons fait ensemble. “

“Old Me” est le quatrième single de Calm, et suit les singles précédemment partagés, “Easier”, “Teeth” et ‘Pas de honte’. Bien que cela marque le quatrième album studio du groupe, c’est aussi leur premier pour Interscope.

Plus tôt cette année, 5SOS a annoncé l’étape nord-américaine de sa prochaine tournée No Shame 2020, qui débutera avec un trio de dates au Mexique en août. Le premier spectacle américain ayant lieu le 19 août au Fillmore Auditorium à Denver, le titre comprend des dates à Chicago (26 août), Boston (2 septembre) et Irvine, Californie (23 septembre).

Le groupe a également récemment franchi une étape importante cette semaine, lorsque leur single à succès «Youngblood» a dépassé le milliard de streams, rejoignant la liste des milliardaires de l’Australasian Performing Right Association (APRA).

“Nous avons toujours pris des risques et nous n’avons pas vraiment compris le sérieux qui entoure les chansons, elles expliquent simplement nos vies de notre point de vue, et nous gardons cela à cœur et nous continuons à bousculer”, a déclaré Irwin dans un discours après avoir reçu le prix. «Nous respectons vraiment ce prix et tous ceux qui travaillent sur ces chansons et les font entendre.»

Le calme peut être précommandé ici. Consultez la liste complète des pistes ci-dessous.

1. Red Desert

2. Pas de honte

3. Old Me

4. Plus facile

5. Dents

6. Fleurs sauvages

7. Meilleures années

8. Pas de la même manière

9. Lover Of Mine

10. mensonges blancs minces

11. Lonely Heart

12. Élevé