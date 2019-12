50 Cent claque Oprah Winfrey dans le documentaire #MeToo

Le rappeur 50 Cent a attaqué le magnat des médias Oprah Winfrey dans un post Instagram après avoir appris qu'elle produisait un documentaire sur les allégations du producteur Drew Dixon contre le cofondateur de Def Jam Recordings, Russell Simmons.

Dans un article qui présente Simmons et Winfrey bras dessus bras dessous pendant les jours les plus heureux, 50 Cent a accusé Oprah de se concentrer uniquement sur les hommes noirs accusés de harcèlement sexuel tout en ignorant les hommes blancs qui avaient fait de même. Il a écrit:

«Je ne comprends pas pourquoi Oprah s'en prend aux hommes noirs. Non Harvey Weinstein, No Epstein, juste Micheal Jackson et Russell Simmons, cette merde est triste. Gale a frappé R Kelly avec le documentaire du coup de la mort. Chaque fois que j'entends Micheal Jackson, je ne sais pas si je dois danser ou penser aux fesses des petits garçons. Ces documentaires condamnent publiquement leurs cibles, cela les rend coupables jusqu'à ce que leur innocence soit prouvée. »

Le rappeur a également partagé un collage d'hommes accusés de harcèlement sexuel, tout en indiquant que les seuls qui sont en prison sont noirs.

Le collage comprenait Bill Cosby et R. Kelly, ainsi que Jeffrey Epstein, Harvey Weinstein, Kevin Spacey et Donald Trump, avec la légende: "Vous pensez qu'Oprah ne remarque pas comment ça se passe?"

Il convient de noter que, bien qu'Epstein ne soit actuellement pas en prison, il est décédé en prison après avoir été arrêté pour ses crimes présumés. De plus, les autorités de New York ont ​​déposé de graves accusations criminelles contre Weinstein pour sa conduite et de nombreuses autres enquêtes criminelles contre lui sont en cours.

Simmons, lui aussi, est mécontent d'Oprah. Dans sa propre publication sur Instagram, il dit: «Chère OPRAH, vous avez été une lumière brillante pour ma famille et ma communauté. Contribuant tellement à ma vie que je ne pourrais pas en énumérer une fraction dans ce blog. Je vous ai donné le cadeau de la méditation et le livre révolutionnaire «LE POUVOIR DU MAINTENANT», nous avons lié pour le moins. C’est pourquoi il est si troublant que vous me choisissiez de me distinguer dans votre récent documentaire. »