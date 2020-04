Avec l’arrivée de Disney + dans le monde, il est plus facile que jamais de fouiller dans les vastes archives du Magic Kingdom. Avec plus de 500 films, 26 films et séries originaux exclusifs et des milliers d’épisodes télévisés, les meilleurs films Disney + incluent des œuvres de Disney, Pixar, Marvel, Fox, National Geographic et Star Wars… mais il peut être difficile de savoir par où commencer .

Certains sont simples, certains sont des classiques cultes et d’autres sont des favoris oubliés. Si vous êtes coincé à la maison et que vous avez déjà frappé The Mandalorian, voici notre sélection des 50 meilleurs films Disney + en streaming en ce moment. Vous pensez que nous avons manqué l’un des vôtres? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Meilleurs films Disney +: 50 favoris oubliés à diffuser maintenant

50: Kazaam (1996)

Shaquille O’Neal a excellé dans la manifestation de ses propres objectifs. Meilleur centre de la NBA? Terminé. Sortir un album de rap? Sûr. Et il a coché la case pour agir dans un film à gros budget quand il a joué le rôle d’un génie qui résidait à l’intérieur d’une boîte de boom dans le culte culte Kazaam.

49: National Treasure: Book Of Secrets (2007)

Bien que la franchise National Treasure ne soit certainement pas obscure, la suite de la câline historique de Nicholas Cage est souvent négligée. Reprenant son rôle de héros archéologue Ben Franklin Gates, Cage poursuit ses aventures de globe-trotter dans une telle cité d’or perdue.

48: Poids lourds (1995)

Avant Dodgeball, il y avait des poids lourds, dans lesquels Ben Stiller fait essentiellement une première course à son rôle d’instructeur de fitness dérangé. Judd Apatow et Stiller unissent leurs forces pour livrer l’une des comédies les plus sous-estimées des années 90, et la performance hilarante de Stiller mérite à elle seule d’être revisitée. Grande utilisation de Les miracles“Un hit de 1975,” Love Machine “aussi.

47: Opération Dumbo Drop (1995)

Laissez-le à Disney pour réaliser une famille La guerre du Vietnam film. Basé sur une histoire vraie, l’opération Dumbo Drop met en vedette Danny Glover, Ray Liotta et Denis Leary en tant que militaires américains qui sécurisent un éléphant pour un village au Vietnam. À juste titre, la bande sonore fait bon usage d’un rare Marvin Gaye chanson “You’se A Son Of A Gun”, nous rappelant qu’il a fourni l’une des plus belles réponses musicales au Vietnam, sous la forme ‘Que se passe-t-il’.

46: Les meilleures heures (2016)

L’un des films les plus récents sur Disney +, The Finest Hours est un thriller tendu sur le sauvetage le plus audacieux de la Garde côtière américaine de l’histoire. Mettant en vedette Chris Pine et Casey Affleck, il a toutes les caractéristiques d’un conte d’aventure à l’ancienne.

45: Recrue de l’année (1993)

Sorti la même année qu’un autre favori des sports Disney, The Sandlot, Rookie Of The Year est un fantasme de réalisation de souhait pour tout fan de baseball. Après que Henry Rowengartner (Thomas Ian Nicholas) se soit cassé le bras dans Little League, son rétablissement a conduit à des compétences de lanceur surhumain et il a été recruté par les Cubs de Chicago, avec Gary Busey comme mentor.

44: Sky High (2005)

Il y a des films qui sont en avance sur leur temps, et il y a Sky High, un film si avancé qu’il est pratiquement oublié. Eh bien, n’oubliez pas plus: cette approche unique du genre super-héros a plus de mordant que vous ne le pensez. (Et consultez la couverture de Bowling For Soup de «I Melt With You» de l’anglais moderne.)

43: Togo (2019)

Les films Disney ne manquent pas de protagonistes animaux (voir Iron Will, Snow Dogs et Eight Ci-dessous), mais ce drame de traîneau à chiens 2019 capture l’esprit des films d’aventure Disney passés. La canine voleuse de scènes qui donne au film son titre tient le coup contre Willem Defoe dans un film qui met en scène le sérum historique de 1925 pour arrêter l’épidémie de diphtérie en Alaska.

42: Dan dans la vraie vie (2007)

Une sélection surprenante sur cette liste des meilleurs films Disney + est ce véhicule de Steve Carrell qui bénéficie de la chimie naturelle de son casting de stars, dont Juliette Binoche, Emily Blunt et Dane Cook. Un film sur un père célibataire tombant amoureux de la nouvelle petite amie de son frère cadet ne ressemble pas à la forme naturelle de Disney +, mais ça l’est.

41: Le déluge (2018)

Une autre offre acclamée de Nat Geo, The Flood relate l’inondation annuelle d’une prairie du delta au Botswana qui est transformée en habitat aquatique après qu’elle soit remplie de précipitations de la région montagneuse de l’Angola. Il s’agit de la planète Terre sous stéroïdes car deux écosystèmes très différents s’affrontent, année après année.

40: La recrue (2002)

Voici une autre entrée dans le genre inspirant des films sportifs Disney. Dennis Quaid donne une performance merveilleuse mais discrète en tant que professeur de science et entraîneur de baseball du lycée Jim Morris, qui essaie comme lanceur pour les Tampa Bay Devil Rays à 35 ans et est signé avec les majors. «Slow Turning» de John Hiatt offre un accompagnement approprié à la réinvention de la carrière de Morris.

39: Reine de Katwe (2016)

Une chose que les films Disney + font le mieux est de défendre l’opprimé, et ce film, tout comme ses personnages principaux, est un lion sous la forme d’une souris. Avec certains des meilleurs acteurs de tous les films Disney à ce jour, Queen Of Katwe vous fera applaudir, pleurer et croire que de grandes choses peuvent venir de petits endroits.

38: Le bug de l’amour (1968)

À ne pas confondre avec le véhicule Lindsay Lohan Herbie Fully Loaded, cette franchise a commencé en 1968 avec la ravissante et grincheuse Volkswagen Beetle Herbie et le pilote de course à jouer par Dean Jones.

37: Glory Road (2006)

Le premier de nombreux «vrais récits sportifs inspirants» qui ont trouvé une maison avec Disney. Glory Road n’est pas seulement un classique négligé, il a également volé sous le radar lors de sa première sortie en salles. Pour une merveilleuse histoire de détermination et de résistance face à des cotes imbattables, essayez celle-ci – vous trouverez Stevie Wonder‘Uptight (Everything’s Alright)’ offre l’amplification parfaite de la bande sonore.

36: Chèque en blanc (1994)

Utilisé pour la bande originale de la scène de magasinage du film, Barrett StrongLe classique de Motown, ‘Money (That’s What I Want)’, dit tout: des décennies après la sortie de Blank Check, nous fantasmes toujours de vivre dans un château, de dévaler les toboggans de la piscine, d’ériger notre propre ring de boxe gonflable et de sortir avec Karen Duffy (alias «Charlie Girl»), comme le fait Preston, âgé de 12 ans, dans ce film de bonkers sur la recherche d’un million de dollars.

35: Les trois mousquetaires (1993)

Au moment de sa sortie, ce film était présenté comme une renaissance des films d’aventures à cape et d’épée, visant à faire ce que Young Guns a fait pour les occidentaux. Toujours l’un des meilleurs films Disney +, The Three Musketeers est un pur plaisir, surtout quand Tim Curry commence à mâcher des décors en tant que vilain Cardinal Richelieu. Des points bonus pour unir un trio de héros de la musique, Bryan Adams, Rod Stewart et Piquer, pour le succès du film ballade de puissance, ‘Tout pour l’amour’.

34: Jane (2017)

Ce documentaire sur la jeune Jane Goodall est important: non seulement il met en perspective ses années de service auprès de la population de primates, mais il vous rappelle également qu’elle était autrefois «juste une fille». Avec une partition originale de Phillip Glass, c’est l’une des meilleures offres National Geographic que l’on retrouve sur Disney +.

33: Le voyage de Natty Gann (1985)

Disney + regorge de joyaux oubliés, mais The Journey Of Natty Gann ne ressemble à aucun autre. Mettant en vedette l’une des pistes les plus improbables de Disney, Meredith Salenger joue un adolescent garçon manqué averti qui suit son père dans l’Ouest pour trouver du travail pendant la Grande Dépression. En cours de route, elle se lie d’amitié avec un loup et un jeune John Cusack, qui joue un clochard difficile et sautillant.

32: Les aventures d’André et de Wally B (1984)

En ce qui concerne Pixar, il est difficile de trouver quoi que ce soit qui pourrait être considéré comme «inconnu». C’est pourquoi The Adventures Of Andre And Wally B est si spécial: c’est le premier court métrage animé par ordinateur de la société qui s’appelait à l’origine The Graphics Group. Son histoire douce permet de comprendre facilement pourquoi tout ce que Pixar a fait depuis est rempli de cœur.

31: Jack (1996)

Il peut être surprenant d’apprendre que Francis Ford Coppola a réalisé une comédie familiale avec Robin Williams, mais au deuxième regard, il y a beaucoup à applaudir dans Jack. La performance de Williams est aussi maniaque que prévu, mais le film transmet un sentiment d’innocence pris au piège dans un monde blasé. L’utilisation de «Reunited» de Peaches & Herb offre également une touche agréable.

30: Swiss Family Robinson (1960)

Savamment chronométré, Disney + a été lancé pendant que le monde subissait une auto-isolation lors de l’épidémie de coronavirus, donnant à ce film classique sur une famille isolée naufragée sur une île déserte une résonance supplémentaire. Si vous aussi, vous étiez convaincu que vous pouviez construire une cabane dans les arbres élaborée avec les bons outils et la coopération familiale après avoir regardé le film, vous n’êtes pas seul.

29: John Carter (2012)

Même parmi les films Disney + sous-estimés, John Carter a été criminellement ignoré lors de sa sortie en salles en 2012. Avec des effets spéciaux fantastiques et une performance nuancée de sa star, Taylor Kitsch, ce film de science-fiction basé sur le roman classique d’Edgar Rice Burroughs vous transportera à un autre monde.

28: Solo gratuit (2018)

Il n’y a pas d’héroïsme de bataille ou de message sincère – ce documentaire primé aux Oscars est juste l’homme contre la montagne, et est l’une des meilleures offres Disney + de National Geographic. La cinématographie à elle seule est passionnante, alors que vous regardez le grimpeur libre Alex Honnold escalader El Capitan, une falaise de granit de 3000 pieds dans la vallée de Yosemite, sans l’aide de cordes ou de tout équipement de protection.

27: Le professeur distrait (1961)

Le Flubber original! Dire que c’est la version supérieure de l’histoire d’un professeur dont la création – une nouvelle forme de matière qui augmente de vitesse à mesure qu’elle rebondit – serait un euphémisme. Non pas qu’il y ait quelque chose de mal avec le remake, mais il y a quelque chose à dire pour cet original stable – notamment la chanson thème brillamment loufoque des Sherman Brothers.

26: Cool Runnings (1993)

Un autre des meilleurs films de John Candy, Cool Runnings, fait également partie de cette catégorie de «films inspirés de sports véritables» des films Disney – grâce en grande partie à l’utilisation de «Je peux voir clairement maintenant» de Jimmy Cliff. Aussi drôle que touchant, ce film sur une équipe olympique jamaïcaine de bobsleigh opprimé est aussi sans cesse cité: “Sentez le rythme, sentez la rime, montez, c’est le temps du bobsleigh!” Les classiques inspirants de Jimmy Cliff, «I Can See Clearly Now»

25: Les sauveteurs (1977)

L’un des films d’animation Disney les plus réussis et méconnus peut désormais trouver le public qu’il mérite sur Disney +. Ce qui rend The Rescuers si spécial, ce sont ses connotations politiques. En fait, si un film vintage mérite un remake, ce pourrait être celui-ci.

24: Retour à Oz (1985)

Disney rencontre David Lynch dans cette suite surréaliste du classique original The Wizard Of Oz de 1939. Comme The Neverending Story (et, sans doute, la plupart des Années 80Retour à Oz était un peu trop troublant pour les enfants, mais il a réussi à saisir le côté sombre des histoires d’Oz de L Frank Baum et met en vedette une très jeune Fairuza Balk en tant que Dorothy.

23: Turner et Hooch (1989)

Avant que Tom Hanks accumule les Oscars, il était principalement un acteur de télévision et de cinéma comique. Ici, il est associé à un adorable gâchis baveux d’un chien alors que les deux tentent de résoudre un meurtre. Hanks crée en quelque sorte la chimie avec sa co-star à quatre pattes, mais cela ne devrait pas être surprenant de la part de l’homme qui nous a fait nous soucier d’un volley-ball.

22: Newsies (1992)

Il y a ceux qui vous combattront si vous dites du mal de ce film. Newsies a présenté Christian Bale comme un jeune batteur de cœur pour beaucoup; un jeu musical complet, c’est ce qui se passe lorsque le genre est pleinement embrassé et parfaitement exécuté.

21: Frankenweenie (1984)

Le court métrage qui a présenté au public l’esprit brillant et sombre de Tim Burton a été perdu pour beaucoup. Comme ses meilleurs films, il est à parts égales endommagé et beau, et offre un aperçu de la direction merveilleuse dans laquelle sa carrière irait.

20: Le vol du navigateur (1986)

Ce classique culte de 1986 a nourri l’engouement pour la science-fiction des années 80 et est l’un des favoris des milléniaux. Réalisé par Randal Kleiser, il présente un jeune garçon qui a été enlevé par un vaisseau spatial extraterrestre en 1978 et se réveille en 1986, en charge de son propre vaisseau et de son compagnon robot. Fait amusant: la voix du pilote de la soucoupe volante n’est autre que Paul Reubens, alias Pee Wee Herman.

19: Trois hommes et un bébé (1987)

Il était une fois l’idée que les hommes s’occupaient des enfants était extrêmement bizarre. Cette époque était les années 80, mais ce classique culte tient toujours grâce à un effort comique de groupe de Tom Selleck, Steve Guttenberg et Ted Danson. Une interprétation courageuse du classique doo-wop des épagneuls «Goodnite, Sweetheart, Goodnite».

18: Big Business (1988)

Mettant en vedette l’équipe de rêve de Lily Tomlin et Bette Midler, Big Business implique deux ensembles de jumeaux identiques séparés à la naissance; l’un est élevé par une famille riche et l’autre par une famille pauvre. Un accord commercial louche qui nuirait à la maison de ce dernier oppose les duos les uns aux autres… et le reste est de l’or comique.

17: Chérie, j’ai rétréci les enfants (1989)

Cette comédie de science-fiction familiale a époustouflé les esprits pour ses effets visuels impressionnants, et a même inspiré un spin-off de film 4D intitulé Honey, I Shrunk The Audience. Rick Moranis fait de son mieux tout le monde maladroit en tant qu’inventeur qui rétrécit accidentellement ses enfants. Naturellement, le chaos s’ensuit.

16: Pendant que vous dormiez (1995)

Quand vous pensez à Disney +, vous ne pensez peut-être pas aux années 90 romcoms, mais le service possède en fait l’un des meilleurs du genre. Dans ce film au rythme impeccable et parfaitement joué, Sandra Bullock a prouvé qu’elle était un acteur de premier plan. Et nous avons également reçu un rappel de bienvenue Natalie ColeLe classique ‘This Will Be (An Everlasting Love)’.

15: Aventures en garde d’enfants (1987)

Une pierre de touche des années 80, Adventures In Babysitting met en vedette Elisabeth Shue en tant que baby-sitter qui se retrouve prise dans un complot de meurtre et repousse un gang – vous savez, les responsabilités habituelles de baby-sitting. Inspiré des romps Marx Brothers et des After Hours de Martin Scorsese, il offre des performances de premier ordre et une excellente mise en scène de Chris Columbus. Facilement l’un des meilleurs films Disney +. Il a également offert une nouvelle façon d’entendre Iggy Pop«Real Wild Child (Wild One)».

14: Le chaudron noir (1985)

Comme Return To Oz, The Black Cauldron était un autre pari pour séduire un public plus âgé avec un matériau plus sombre. Basé sur la saga fantastique de Lloyd Alexander, The Chronicles Of Prydain, The Black Cauldron est une montre divertissante aujourd’hui, en particulier pour ceux qui n’ont pas repris les thèmes les plus sinistres quand ils étaient enfants.

13: Tron (1982)

Tron l’héritage était un succès au box-office pour Disney, mais le vaste domaine numérique de Tron a commencé en 1982, mettant en vedette Jeff Bridges en tant que concepteur de jeux vidéo aspiré dans un monde électronique. Le film a ouvert un monde de possibilités au cinéma et ses visuels trippés tiennent toujours aujourd’hui.

12: Voyage au centre de la terre (1959)

Voici une coupe profonde que la plupart des fans de Disney n’ont probablement pas vue, mais c’est une montre essentielle. Ce n’est pas la chose la plus facile pour amener un public plus jeune à apprécier des films plus anciens, mais Journey To The Center Of The Earth est une véritable épopée hollywoodienne, et nous mettons au défi quiconque à tout âge de ne pas profiter de la grandeur de ce classique.

11: Le Rocketeer (1991)

Avant que Joe Johnston n’adapte le premier film de Captain America pour Marvel, il était en train de créer le schéma directeur de l’apparence des films de bandes dessinées pour les décennies à venir. Le Rocketeer est un classique de la pâte à papier, avec des gangsters, des espions nazis et de l’amour pour l’âge d’or de l’aviation. C’est une affaire de stars (caractéristiques de Jennifer Connelly, Alan Arkin et Timothy Dalton) et revendique l’un des films de James Horner meilleures musiques de films.

10: 20 000 lieues sous les mers (1954)

Le monde a dit au revoir à la royauté hollywoodienne lorsque Kirk Douglas est décédé, à l’âge de 103 ans, le 5 février 2020. L’un des meilleurs films que Disney + a à offrir, 20 000 lieues sous les mers, donne au public une idée de ce qui a fait de Douglas, Sr, un personnage aussi durable. Talent. Asseyez les enfants et laissez-les découvrir son pouvoir par eux-mêmes.

9: Escape to Witch Mountain (1975)

Lorsque Disney devient sombre, ils ne tirent aucun coup, et c’est un classique de Disney qui possède des frayeurs légitimes. Une chose qui ne vous choquera pas, cependant, est la résistance de ce film, ainsi que la partition de Johnny Mandel.

8: Boutons de lit et balais (1971)

Y a-t-il quelque chose de plus réconfortant qu’Angela Lansbury? Un hybride classique d’action et d’animation en direct, comme Mary Poppins, Bedknobs And Broomsticks met en vedette Lansbury en sorcière en formation qui déjoue une invasion nazie avec l’aide de quelques enfants et David Tomlinson (également de Mary Poppins) en tant que professeur de sorcellerie .

7: Oncle Buck (1989)

Les années 80 ont été une période exceptionnelle pour les récits de baby-sitters malheureuses, et personne ne l’a fait mieux que John Candy dans le classique de John Hughes, Uncle Buck. Avec l’une des meilleures performances de sa carrière, Candy élève le film au-delà de votre tarif familial typique – et a transformé une grande comédie visuelle en une coupe instrumentale de «Wild Thing» de Tone Lōc.

6: Le trou noir (1979)

Il fut un temps, à la fin des années 70, où les studios tentaient des films de science-fiction à gros budget, Disney parmi eux. Surfer sur leGuerres des étoiles vague, The Black Hole est plus sinistre et cérébral, et vantait une fin off-the-rails.

5: Willow (1988)

Lorsque Disney a acheté Lucasfilm à George Lucas, ils n’ont pas seulement ajouté Star Wars à leurs rangs, ils ont également obtenu ce film d’action-fantastique classique des années 80 avec Val Kilmer dans son apogée énergique. Sa performance en tant que Madmartigan fringant, avec Warwick Davis comme Willow titulaire, rend celui-ci à redécouvrir.

4: Le film Muppet (1979)

La société Walt Disney a acquis les Muppets de Jim Henson en 2004, ce qui signifie que vous pouvez maintenant regarder Kermit et tout le gang sur Disney +. Bien qu’ils n’aient pas leur propre section dédiée, vous pouvez toujours trouver tous les classiques (The Muppet Movie, The Great Muppet Caper) aux côtés de tubes ultérieurs (The Muppet Christmas Carol, Muppet Treasure Island, Muppets Most Wanted).

3: Splash (1984)

Bénéficiant d’un autre des premiers rôles comiques de Tom Hanks, Splash a cimenté Hanks en tant qu’homme de premier plan et a marqué le début d’un partenariat de plusieurs décennies avec Ron Howard. Ici, il devient drôle, romantique et héroïque en balayant la sirène Daryl Hannah de ses nageoires.

2: Fantasia (1940)

L’une des fonctionnalités d’animation les plus élaborées et épiques jamais créées. En tant que premier long métrage à offrir des images visuelles de la musique classique, Fantasia était une pièce révolutionnaire de cinéma musical qui a présenté des générations de grands classiques.

1: Qui a encadré Roger Rabbit (1988)

Deux mots: Bob Hoskins. La défunte star de cinéma britannique a apporté à la fois de la gravité et de l’esprit à PI Eddie Valiant. Réalisé par Robert Zemeckis, l’ambitieux hybride action-animation en direct est l’un des films les plus inventifs de la liste Disney + et contient l’une des scènes les plus déchirantes de l’histoire de Disney, grâce à Christopher Lloyd’s Judge Doom.

