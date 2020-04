6 documentaires musicaux à regarder pendant l’accouchement

La musique nous fait toujours nous sentir mieux. Et si nous avons besoin de quoi que ce soit en ces temps de confinement en raison de la propagation du COVID-19, c’est un peu de bonheur. En fait, une étude menée par des scientifiques de l’Université McGill à Montréal, Canada et publiée dans la revue ‘Nature Neuroscience’, a révélé que la musique est étroitement liée à la dopamine, l’hormone du bonheur. De telle sorte qu’en écoutant la musique que nous aimons, des composés chimiques se libèrent dans le cerveau, nous procurant du plaisir. Pour cette raison, nous vous proposons six documentaires musicaux qui vous sortiront définitivement du canapé.

Quel que soit votre genre de musique préféré, faites signe au vie et trajectoire de Ces artistes et chanteurs, dont la renommée n’exclut pas qu’ils ont dû surmonter une série d’adversités comme le reste des mortels, souvent poursaisir l’échec, Cela vous inspirera certainement de continuer, car vous appréciez toutes ses chansons.

Taylor Swift: Miss américaine

Taylor Swift, elle connaissait la gloire et la fortune depuis qu’elle était enfant, mais aussi, elle devait faire face problèmes d’adulte à un très jeune âge. Le documentaire, réalisé par Lana Wilson, analyser la course du country et de la pop star, sans le filtre de la perfection. Le chanteur de Nashville a rejointloin de la frivolité pour montrer son côté le plus humain. Comment c’était de tomber du piédestal sur lequel autoproclamé, à la persécution, à la discrimination et au mépris, pour ensuite se réinventer et devenir la star qu’il est maintenant.

Miss American vise à agir comme un emblème non seulement de la personne, mais aussi de la personnalité que Taylor Swift est devenue. Dans la bande disponible sur Netflix, elle explique comment elle a été saisie par un DJ pervers, dont l’affaire s’est terminée par une demande, son discours politique en faveur des démocrates et bien sûr, etLe numéro dans lequel Kanye West a joué et qui vient de prendre une tournure inattendue, en mars 2020.

U2: Hochet et bourdonnement

Le sixième album de U2, «Hochet et bourdonnement», a fait écho au lieu de bourdonner, sans aucun doute, un succès commercial fulgurant qui s’est vendu à 14 millions d’exemplaires et a marqué la avant et après du quatuor de Dublin. Le documentaire émotionnel du rockeur américain, Phil Joanou capturer les rites d’inition du gang à mesure qu’elles deviennent des superstars capables de mutiner n’importe quel milieu, ainsi que la nécessité d’entrer dans la philanthropie de sorte que ses paroles et sa cause étaient encore plus cohérentes.

Mötley Crüe: La saleté

La adaptation du livre autobiographique de Neil Strauss, porté à l’écran par la main de Jeff Tremainefinit par être tout à fait une satire, l’histoire de Mötley Crüe Depuis ses débuts, jusqu’à sa signature avec “Elektra”, qui les a fait toucher le ciel et l’enfer à la fois, ce n’est pas sans un ton comique et invraisemblable. Mais quand on parle del’enfer que chacun des membres a vécu à cause de la drogue, à commencer par le foutu ego, les excès et la compétition pour avoir le la plus jolie fille, encore maltraitée, au milieu du «Moi aussi’Laisse un espace de réflexion.

Amy Winehouse: Amy

L’un des rares documentaires musicaux qui offre une perspective différente sur les moments les plus difficiles de la carrière et de la vie de Winehouse. Alors que d’autres documentaires devaient couper l’idéal et révéler la douloureuse réalité, les luttes de Winehouse étaient malheureusement toujours ouvertes. La Le film oscarisé regorge de séquences brutes jamais vues auparavant, selon le réalisateur Asif Kapadia, imprimé toute la couleur sur le cestime de soi de la chanteuse britannique, afin de l’obtenir complaisance.

Les drogues et l’alcool ne sont que le début, mais automutilation, boulimie et relations toxiques Ils ont cligné des yeux de ses mains. “Amy” n’est pas seulement un documentaire sur la vie et la mort d’une star, mais aussi sur la façon dont les artistes fragiles peuvent devenir au milieu d’une obsession du succès, mais aussi, un appel à l’attention de la communauté et des gouvernements sur la nécessité de traiter d’urgence les troubles liés à la santé mentale.

Demi Lovato: tout simplement compliqué

L’image de la douce fille Disney s’est estompée pour beaucoup peu de temps avant son surdosage en 2018, un an après la sortie de “Simply Complicated”, néanmoins pour beaucoup de ses fans, Le documentaire représentait un appel à l’aide, s’aggravant lorsqu’elle a été diagnostiquée avec un trouble bipolaire, l’abus physique et la toxicomanie de son père biologique et ses propres problèmes de dépendance. Le document de 2017 va même jusqu’à saper un film antérieur, “Demi Lovato: Stay Strong” (2012), où elle parlait de sa réhabilitation et de son rétablissement.

Après l’avoir vu et avoir connu la maladie de l’addiction dont souffre également le compositeur, nous ne pouvons pas nier que «Simply Complicated» est l’un des documentaires musicaux démystifie la fascination de la gloire et de la fortune et expose la vulnérabilité de l’artiste lui-mêmes. Heureusement, l’actrice a tourné la page, il semble queles opioïdes ont été dans le passé et maintenant, elle est plus impliquée de manière personnelle, dans la lutte contre le coronavirus COVID-19.

Katy Perry: une partie de moi

Le meilleur exemple que la vie réserve de grandes surprises à tout le monde. En 2012, La vie de Katy Perry n’était rien de ce qu’elle est aujourd’hui, professionnellement parlant, elle était au sommet, mais elle ne pouvait pas en profiter pleinement, en raison de la douleur émotionnelle causée par la ruptureà avec l’acteur britannique Marque Russel. Aujourd’hui, sur le point de devenir maman pour la première fois, elle a le monde à ses pieds. Comme on dit là-bas, le soleil se lève pour tout le monde.