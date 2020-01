6 faits curieux sur le premier album d’Arctic Monkeys

2006 a été une année extrêmement excitante, au cours de laquelle nous avons vu la renommée de groupes qui deviendront plus tard des icônes de la musique. De toutes ces propositions qui ont émergé Les plus importants étaient peut-être quatre jeunes de Sheffield, en Angleterre, qui ont secoué le monde avec leur premier album, Arctic Monkeys, qui, après être devenu un phénomène sur MySpace, a secoué le monde avec un son frais.

Au-delà d’être une collection de chansons qui parlent de romances et d’expériences adolescentes, assaisonnées de tambours rapides et de riffs émoussés, derrière ce que les gens disent que je suis, c’est ce que je ne suis pas, il y a beaucoup d’anecdotes et d’histoires qui le remplissent de mysticisme, car c’est un disque fondamental pour comprendre le roc de ces années, C’est pourquoi nous laissons ici quelques faits curieux sur ce grand album.

Le nom de l’album et les chansons qu’il contient

Au fil des ans, Arctic Monkeys a utilisé beaucoup de choses pour composer ses chansons. Dans son premier album – et en tant que premier groupe – Ils ont été inspirés par une personne, Albert Finney. Les quatre jeunes hommes étaient de grands fans de Finney, donc ils étaient basés sur la nomination d’un film mettant en vedette l’acteur sorti dans les années 60 appelé Saturday Night et Sunday Morning pour nommer son premier album. Comme si cela ne suffisait pas, des chansons comme «The View From The Afternoon »,« Still Take You Home »,« From The Ritz To The Rubble »et« Dancing Shoes »sont le reflet de l’héritage d’Albert dans cet album..

Le célèbre fumeur sur la pochette de l’album

En plus de la musique, Quoi que les gens disent que je suis, c’est ce que je ne suis pas appelé l’attention sur la superbe photo de couverturea, qui a été prise au bar Korova à Liverpool et montrer Chris McClure –Ami du groupe– fumer dans un environnement morne. Bien sûr, cela provoquerait une controverse, le National Health Service du Royaume-Uni a accusé les Arctic Monkeys de renforcer l’idée que «fumer est cool», plus tard, le manager du groupe a déclaré qu’Alex Turner et compagnie voulaient montrer le contraire, que le cigare ne va pas bien. Deux mois plus tard, McClure annoncerait qu’il arrêterait de fumer mais est allé à la postérité pour cette image particulière.

Jamie Cook a travaillé en tant que travailleur lorsque l’album est sorti

Nombreux sont les cas des musiciens qui ont un travail ordinaire, pour ensuite les laisser suivre leurs rêves. Dans le cas de Arctic Monkeys –spécifiquement Jamie Cook– C’était quelque chose de beaucoup plus curieux. Même lorsque le groupe jouissait d’une certaine popularité dans leur ville natale, ils ont commencé à faire du bruit dans toute l’Angleterre et sont partis en tournée avec leurs partenaires, avant la première de cet album, le guitariste du groupe a continué à travailler comme carreleur, posant des planchers et des trottoirs. Grâce au succès immédiat, Cook pourrait quitter cette chamba et se consacrer pleinement à la composition de puissants riffs.

Il reste les débuts d’un groupe le plus vendu de l’histoire du Royaume-Uni

Avant la parution de cet album, Definitely Maybe d’Oasis détenait le record du premier album le plus vendu de l’histoire de la musique britannique. Malheureusement les Arctic Monkeys sont arrivés pour enlever cet honneur bien que le goût ne durerait pas longtempsEh bien, en 2007, le chanteur Leona Lewis lança Spirit et prit le rire de son visage à celui de Sheffield. Mais ne t’inquiète pas, même avec tout ça Peu importe ce que les gens disent que je suis, c’est ce que je ne suis pas est encore le début d’un groupe au Royaume-Uni qui a vendu plus d’exemplaires.

Projetez la carrière du producteur Jim Abiss

Cet album n’était pas seulement le tremplin pour que le monde finisse de rencontrer les Arctic Monkeys, Il a également terminé la consolidation de Jim Abiss. Il est passé d’un ingénieur du son ordinaire à être l’un des producteurs les plus prometteurs du Royaume-Uni. Le travail qu’il a fait avec les débuts du groupe cela lui a valu la possibilité de prendre d’autres artistes à la hausse comme Adele avec laquelle il a produit deux albums, 19 et le multi-award 21. Tout le monde a gagné avec la première de cet album.

Une face B a obtenu une nomination aux Grammy Awards

Vous pouvez penser que pour être nominé pour un Grammy, vous devez avoir une carrière énorme et vendre des milliers d’exemplaires dans le monde, mais les Arctic Monkeys ont réalisé quelque chose d’inimaginable. En 2007, ils ont été nominés dans la catégorie de la meilleure chanson instrumentale de rock pour “Chun-Li’s Spinning Bird Kick”, rola qui est apparu sur le côté B du single “I Bet You Look Good On The Dancefloor” et qui contrairement au son puissant qui est dans tout le disque, ici le groupe montre son côté plus funky et dansant. Ils ne l’ont pas gagné mais au moins ils ont été reconnus après l’explosion de la bombe.