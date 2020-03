6 faits curieux sur Pat Benatar que vous ne saviez probablement pas

Le festival Remind GNP est venu dans nos vies comme un nouveau concept de musique live, un espace dans lequel les expériences que nous aimons comme nourriture sont complètement mélangées avec des artistes qui ont sans aucun doute marqué nos vies.s. Depuis l’annonce de l’affiche, dirigée par Fobia et Christopher Cross il y avait un nom qui a sans aucun doute retenu l’attention de tous, celui de Pat Benatar.

Dans les années 80, cette chanteuse l’a fait exploser partout dans le monde, grâce à de nombreux tubes qui sont devenus instantanément des classiques de l’époque et surtout d’une génération, qui l’a positionnée comme l’une des artistes les plus remarquables de cette décennie. Au fil des ans sEt il a gardé le goût nostalgique de tout le monde, que nous sommes sûrs que tous ceux qui écoutent une de ses chansons monteront et chanteront comme s’il n’y avait pas de lendemain.

Avant d’arriver au Mexique et de les préparer pour ce moment, Nous laissons quelques faits curieux sur le chanteur que nous sommes sûrs de ne pas savoir:

Benatar n’est pas votre vrai nom de famille

Son nom est reconnaissable dès le premier instant, d’autant plus qu’il n’est pas courant d’entendre que quelqu’un s’appelle Benatar, et même si cela semble très original, ce n’était pas son vrai nom de famille. À 19 ans, Pat a épousé un homme nommé Dennis T. Benatar, dont il l’a pris. Les deux étaient fatiguées de vivre à Richmond, en Virginie, donc en 1975, elle a déménagé avec son mari à New York, cependant, les choses ne se sont pas passées comme prévu et ont divorcé quelques mois plus tard, mais il l’a caché.

Elle a été l’une des premières artistes à apparaître sur MTV

Peut-être que tout le monde se souvient que la première vidéo diffusée sur MTV le 1er août 1981 était – ironiquement – «Video Killed the Radio Star »par The Buggles. Cependant, et bien que très peu de gens ne le sachent pas, après l’apparition du clip vidéo éclatant et plein de radios – qui nous a également montré un jeune Hans Zimmer dans les synthétiseurs – le deuxième visuel qu’ils ont montré sur la chaîne emblématique était “You Better Run” de Pat.

Son image a été complètement improvisée

Dans le désormais lointain 1977, il a officiellement commencé sa carrière et c’est cette même année qu’il a été découvert dans un club de comédie à New York. Après cette performance, il a trouvé une personnalité assez curieuse car il s’est présenté avec un costume d’Halloween impromptu qui a donné un peu de théâtralité à ses chansons. Selon elle, elle chantait toujours ses chansons avec le même sentiment, mais ce jour-là et avec tous les vêtements rebelles du public, elle est devenue folle.

C’était toujours un dur à cuire et il l’a montré avec ses rolas

Cela semble curieux mais Ce n’est pas un hasard si dans certains des classiques les plus importants de Pat Benatar tels que “Frappez-moi avec votre meilleur coup”, “Le sexe comme une arme”, “Combattez-le”, “L’amour est un champ de bataille » et “Invincible” il y a de nombreuses références aux batailles. Depuis qu’elle est devenue célèbre dans les années 80, elle et beaucoup de gens autour d’elle conviennent qu’elle avait une attitude difficile, donc il n’a jamais eu de problème pour parler d’autres types de thèmes qui n’étaient pas courants dans la musique pop, comme la maltraitance des enfants en deux chansons spécifiques: “Hell is for Children” et “Suffer the Little Children”.

Une toute nouvelle génération l’a rencontrée par Guitar Hero

Pendant des années, le nom de Pat est resté l’une des voix les plus mémorables d’une décennie, mais malgré tout cela, il était inévitable que peu à peu la chaviza – comme diraient nos oncles – l’oubliait. Cependant pour les créateurs du jeu vidéo populaire (et maintenant éteint), Héros de la guitare, ils ont eu la bonne idée d’inclure “Hit Me With Your Best Shot” et “Heartbreaker” dans les titres importants de la franchise Guitar Hero III: Legends of Rock et Guitar Hero World Tour respectivement. Ce dernier avec la possibilité de jouer de la guitare, de la basse, de la batterie ou de chanter avec le micro comme cette femme et en même temps de montrer la musique de Benatar à toute une nouvelle génération.

Ses rolas sont apparus de plusieurs côtés

Ce qui est devenu clair pour nous, c’est que sans tout savoir, ABSOLUMENT TOUS nous avons entendu une partie de la tape de Rola et peut-être qu’une partie de notre connaissance est qu’ils sont apparus dans beaucoup de films et de séries. Les plus connus ces derniers temps sont deux, en plein dans le dernier chapitre de la deuxième saison de Stranger Things –Lorsque nos protagonistes vont à la danse d’hiver– nous pouvons voir Steve emmenant Dustin à l’école Hawkins et en arrière-plan sonne “Love Is A Battlefield”.

Ou peut-être la plus récente de toutes les apparitions de la musique de Pat Benatar était dans le dernier épisode de la bien-aimée et détestée Deadpooljuste au moment la X-Force, l’équipe formée par le personnage joué par Ryan Reynolds avec Negasonic Teenage Warhead, Domino, Surge, Colossus et d’autres mutants disent au revoir, donnant lieu au générique du film avec “Nous appartenons”.

Rappelle-toi que Pat Benatar et son mari Neil Giraldo arriveront pour la première fois au Mexique en tête d’affiche de la première édition du festival Remind GNP, où il jouera acoustiquement certains de ses plus grands succès pour tout le public chilien qui a marqué pendant des années la vie de tous les chavorruqueros. Comme nous savons que vous ne voulez pas manquer ce moment réel, Uncle Sopitas vous emmène ce 7 mars au Bicentennial Park pour chanter des chansons comme “We Belong”, “Love is A Battlefield” et plus, vous pouvez participer ici.