6 moments où les Tijuana Tucans ont mis le nom du Mexique

Nous sommes à quelques jours de vivre l’édition 2020 de Vive Latino. Dans tous les groupes du cartel, les chonchos internationaux, d’autres noms nationaux et latino-américains, ainsi que celui qui fait son chemin à un niveau indépendant, il y en a d’autres qui sont à un niveau légendaire bien qu’ils n’entrent pas nécessairement au rock, au ska, au hip hop, au métal ou à d’autres genres que nous entendons habituellement au festival, comme cette année, que nous devons voir pour la première fois dans cet espace à Los Tucanes de Tijuana.

Il est indéniable l’héritage que ce groupe a non seulement dans la musique mexicaine, pour être spécifique dans la région mexicaine, mais son influence – bien que vous ne le croyez pas – a atteint d’autres arts tels que le cinéma, et en particulier de nombreuses parties de la monde Voilà pourquoi alors Nous allons passer en revue quelques moments où Los Tucanes de Tijuana ont fait tourner tout le monde pour voir notre pays grâce à ces rolones que même les plus rockers dansent et connaissent lors des fêtes.

Ses multiples nominations aux Grammy Awards

Bien qu’ils n’aient pas couru avec la chance que nous souhaiterions, Eh bien, ils n’ont pas remporté le premier prix de l’histoire de la musique. Cependant, ils ont été considérés 5 fois par l’Academy of National Arts and Sciences of the American Recording pour des albums comme Juice A Life, Empire, I Am All Yours, The Tree et le plus récent, 365 Days. Par contre, et en parlant de la version latine de ces prix, ils n’ont réussi qu’une seule fois. Ils ne peuvent pas recevoir les prix, cependant leur effort et tous ces rolas avec lesquels nous jetons le talon.

Ils ont marché sur de nombreux scénarios légendaires

Bien que nous les voyions toujours annoncés dans notre pays dans des endroits aussi divers, des danses les plus proches de nous à des lieux plus joufflus comme le National Auditorium, ils sont venus jouer dans de vrais colosses du Mexique comme le stade Azteca et le Zócalo Capitalino, sCependant, ils ont également atteint des scènes internationales où ils ont joué des légendes de la musique, comme le Dodger Stadium à Los Angeles, l’Astrodome éteint à Houston et l’emblématique Central Park à New York, des lieux que même les groupes de rock mexicains n’ont pas eu l’occasion de fouler.

Des médias importants en ont parlé dans les premiers avions

Ils peuvent ne pas nous croire, mais l’impact musical et social de Los Tucanes a atteint le journalisme, principalement en raison de sa relation avec les corridos et les rolas sur les droits des migrants. C’est pourquoi il a attiré l’attention des médias internationaux comme Los Angeles Times, The Wall Street Journal, San Diego Tribune, People and The New York Times –Je n’en mentionne que quelques-uns– ils ont dédié des couvertures principales à ce groupe, en se concentrant sur leur influence sur la culture nationale grâce à ce type de chansons et à devenir le seul groupe mexicain à y parvenir. Si vous ne nous croyez pas, vous pouvez lire un article JUSTE ICI.

Ils ont triomphé au Festival International du Film de Monaco

Ils ne le savent peut-être pas, mais Les Tucanes de Tijuana ont une brève visite dans le septième art. En 2007 et Grâce au documentaire Los Ilegales qu’ils ont enregistré avec le réalisateur Miguel Ángel Varela Fimbres, le groupe a été nominé au Festival International du Film de Monaco. À la surprise de beaucoup, Mario Quintero et compagnie ils ont réussi à remporter le plus grand prix qu’ils accordent, le Angel Film Award et la reconnaissance historique d’être le premier groupe (pas seulement du nord) en remportant ce prix prestigieux. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont également joué certains de leurs plus grands succès face à la crème et à la crème, faisant danser les gens de la noblesse comme les Le Prince Albert de Monaco, ainsi que les princesses Carolina et Estefanía.

Défi La Chona

Quand nous pensions que le défi In My Feelings – qui faisait référence au rôle de Drake– Je ne pouvais pas avoir de concurrent, les Toucans sont arrivés pour leur dire “décolle que j’y vais”. Grâce à l’ingéniosité de nombreux Mexicains, Le Chona Challenge est devenu populaire, qui imite un peu ce que les internautes ont commencé à faire en écoutant le rôle du rappeur canadien, sortir d’une voiture et faire quelques pas. Contrairement à l’original, dans celui de Les gens de “La Chona” lui ont donné plus de saveur et c’est grâce à ce défi que des milliers de jeunes du monde entier ont su qui était ce bandota.

Quand ils l’ont complètement cassé à Coachella 2019

Après avoir vu des Blue Angels des années auparavant, Mario Quintero, David Servín, Gustavo Labrada, Alfredo González et Luis Adrian Cazares ont marqué l’histoire en emmenant pour la première fois le genre régional mexicain sur l’une des scènes les plus importantes du monde, Coachella. Les Toucans ont atteint le désert chaud d’Indio, de Californie et pendant deux week-ends, ils ont dansé et chanté non seulement les Mexicains et les Latinos qui étaient là-bas, mais aussi tout le public américain avec des rouleaux comme “J’aime vivre la nuit”, “L’amour rêvé”, “Le centenaire” et bien sûr “La Chona”. Une vraie danse était celle qu’ils ont armée pendant toute cette journée musicale.

Après tout cela, n’avaient-ils pas envie de voir Los Tucanes de Tijuana? Si vous voulez les voir en live, chanter et danser avec eux rappelez-vous que ce bandota jouera le dimanche 15 mars sur la scène Telcel de 00h35 à 01h35 le soir. Vous pouvez toujours obtenir vos billets pour Vive Latino en cliquant ICI, ou prendre la photo car nous en donnerons quelques-uns pour aller au Foro Sol et