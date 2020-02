6 nouveaux albums que vous devriez écouter maintenant: Grimes, King Krule, Kamaiyah et plus

Avec autant de bonne musique qui sort tout le temps, il peut être difficile de déterminer ce qu’il faut écouter en premier. Chaque semaine, Pitchfork propose une série de nouvelles versions importantes disponibles sur les services de streaming. Le lot de cette semaine comprend de nouveaux albums de Grimes, King Krule, Kamaiyah, Greg Dulli, Medhane et Sunny Jain. Abonnez-vous à la newsletter Pitchfork New Music Friday pour recevoir nos recommandations dans votre boîte de réception chaque semaine. (Toutes les versions présentées ici sont sélectionnées indépendamment par nos éditeurs. Cependant, lorsque vous achetez quelque chose via nos liens d’affiliation, Pitchfork peut gagner une commission d’affiliation.)

Grimes: Miss Anthropocène [4AD]

Enfin, le suivi de Grimes à Art Angels 2015 est arrivé. Le titre Miss Anthropocene est une divinité anthropomorphe du changement climatique, un concept que l’artiste née Claire Boucher explore tout au long de son cinquième album. Au cours de 10 pistes, Grimes couvre le nu-métal, l’électronique downtempo et plus encore. Le rappeur taïwanais 潘 PAN et le producteur EDM i_o font des apparitions.

King Krule: Man Alive! [True Panther/Matador]

Depuis la sortie de The OOZ, King Krule est devenu père et a accueilli sa première fille avec sa partenaire Charlotte Patmore dans le monde l’an dernier. Man Alive !, son suivi OOZ, est souvent plus boueux et plus sombre que son prédécesseur, mais, comme le note Jazz Monroe dans sa critique de Pitchfork, les chansons finales de l’album font allusion à un “plongeon des orteils dans la domesticité”.

Kamaiyah: Got It Made [GRND.WRK/EMPIRE]

Le nouveau projet de Kamaiyah, Got It Made, est une collection maigre de 30 minutes de chansons qui voient le rappeur d’Oakland se lier avec d’autres artistes de la région de la Baie comme DJ J. Espinosa et Capolow, ainsi qu’avec des artistes qui ont aidé à ouvrir la voie pour elle, tels comme Trina. Il s’agit du premier long métrage de Kamaiyah depuis Before I Wake de 2017. Apprenez-en davantage sur le «Set It Up» du nouveau projet sur les niveaux.

Greg Dulli: Désir aléatoire [Royal Cream/BMG]

Greg Dulli, mieux connu comme le leader des Afghan Whigs et des Twilight Singers, se lance seul pour Random Desire. Il a enregistré l’album dans Joshua Tree pendant deux mois de 2019. Dans sa revue Pitchfork, Stuart Berman écrit que Random Desire «est rempli de l’ambiance nocturne, des crescendos climatiques et des références musicales avisées que nous attendons d’un produit de Greg Dulli. “

Medhane: Full Circle [self-released]

Le rappeur de Brooklyn, Medhane, suit Own Pace l’année dernière avec le projet de 15 minutes Full Circle. Il a autoproduit la sortie de huit pistes, qui a des invités d’Akai Solo et de maassai, qui figuraient auparavant sur Own Pace.

Sunny Jain: Wild Wild East [Smithsonian Folkways]

Sunny Jain est le chef d’orchestre de Red Baraat, le groupe de fusion de genre basé à Brooklyn qui fusionne le bhangra punjabi, le jazz, le rock et le hip-hop. Dans le but de réinventer l’auto-mythologie américaine, Jain mélange des influences internationales sur son premier album solo Wild Wild East. Regardez le clip de Jain pour «Wild Wild East».

