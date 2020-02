6 nouveaux albums que vous devriez écouter maintenant: Tame Impala, Katie Gately, yMusic et plus

Avec autant de bonne musique qui sort tout le temps, il peut être difficile de déterminer ce qu’il faut écouter en premier. Chaque semaine, Pitchfork propose une série de nouvelles versions importantes disponibles sur les services de streaming. Le lot de cette semaine comprend de nouveaux albums de Tame Impala, Katie Gately, yMusic, The Men, Soakie et A Boogie Wit Da Hoodie. Abonnez-vous à la newsletter Pitchfork New Music Friday pour recevoir nos recommandations dans votre boîte de réception chaque semaine. (Toutes les versions présentées ici sont sélectionnées indépendamment par nos éditeurs. Cependant, lorsque vous achetez quelque chose via nos liens d’affiliation, Pitchfork peut gagner une commission d’affiliation.)

Apprivoiser Impala: la lente ruée [Interscope/Fiction]

Cela fait cinq ans que Tame Impala a abandonné ses Courants loués. Kevin Parker a maintenant sorti la suite tant attendue, The Slow Rush, qu’il a enregistré, produit et mixé entre Los Angeles et son studio natal à Fremantle, en Australie.

Dans sa critique Pitchfork de l’album, Jillian Mapes écrit: «The Slow Rush est un opus extraordinairement détaillé dont les influences atteignent des coins spécifiques des six dernières décennies, de la soul et des premiers prog Philly à l’acid house, le R&B adulte-contemporain et le Late Enregistrement.”

Revoyez la critique de Pitchfork sur «Borderline», ainsi que le clip de Tame Impala pour «Lost in Yesterday».

Katie Gately: Loom [Houndstooth]

Loom est le deuxième album studio de l’artiste et productrice électronique Katie Gately, après ses débuts en 2016 avec Color. Loom est dédié à la mère de Gately, décédée d’un cancer en 2018. Dans sa critique de l’album Pitchfork, Shawn Reynaldo écrit: «L’album peut être enraciné dans la perte, mais le succès de Loom réside dans la clarté de la vision qui [Gately] a trouvé.”

yMusic: science extatique [New Amsterdam]

L’ensemble de musique de chambre yMusic est bien connu pour son travail avec Paul Simon, le Tallest Man on Earth, Bruce Hornsby et d’autres. Pour leur nouveau record, le sextet joue des pièces de la gagnante de Pulitzer Caroline Shaw, Missy Mazzoli, Gabriella Smith et Paul Wiancko.

Les hommes: miséricorde [Sacred Bones]

Mercy est le huitième album des Men et le troisième du groupe avec sa programmation actuelle. Le groupe a enregistré Mercy en direct au studio Serious Business avec le producteur Travis Harrison. “[Mercy is] un univers entièrement contenu qui partage les cendres, la naissance et la mémoire; les choses que le mouvement emporte avec vous après être tombé sur quelqu’un », a déclaré le chanteur et guitariste Nick Chiericozzi dans un communiqué.

Soakie: Soakie [La Vida Es un Mus]

Soakie est un groupe punk de Melbourne composé de deux Américains et de deux Néo-Zélandais. Après avoir sorti un EP de démonstration en 2018, le groupe a maintenant sorti ses débuts éponymes. La sortie de sept chansons dure 13 minutes et demie.

Un Boogie Wit Da Hoodie: Artiste 2.0 [Highbridge the Label/Atlantic]

Artist 2.0, le nouvel album du rappeur et chanteur du Bronx A Boogie Wit Da Hoodie, est la suite de son premier mixtape Artist de 2014. Il a une gamme d’invités de haut niveau, dont Young Thug, DaBaby, Summer Walker, Roddy Ricch, Khalid et Lil Uzi Vert. Le précédent album de Boogie, Hoodie SZN, est sorti en 2018.

