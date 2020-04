6 nouveaux albums que vous devriez écouter maintenant: Trace Mountains, Laura Marling, DJ Python, et plus

Avec autant de bonne musique qui sort tout le temps, il peut être difficile de déterminer ce qu’il faut écouter en premier. Chaque semaine, Pitchfork propose une série de nouvelles versions importantes disponibles sur les services de streaming. Le lot de cette semaine comprend de nouveaux albums et mixtapes de Trace Mountains, Laura Marling, DJ Python, Ambar Lucid, Hamilton Leithauser et Kari Faux. Abonnez-vous à la newsletter Pitchfork New Music Friday pour recevoir nos recommandations dans votre boîte de réception chaque semaine. (Toutes les versions présentées ici sont sélectionnées indépendamment par nos éditeurs. Cependant, lorsque vous achetez quelque chose via nos liens d’affiliation, Pitchfork gagne une commission d’affiliation.)

Trace Mountains: perdu dans le pays [Lame-O]

L’ancien membre de LVL UP, Dave Benton, fait de la musique sous le nom de Trace Mountains, et Lost in the Country est son deuxième album complet. Il a écrit l’album pendant une période de transition, après la fin de LVL UP en 2018 et sa relocalisation de Brooklyn à Kingston, New York. Avant la sortie du LP, Benton a partagé «Lost in the Country», «Rock & Roll» et «Me & May».

Laura Marling: chanson pour notre fille [Partisan/Chrysalis]

Le nouvel album de Laura Marling, Song for Our Daughter, devait initialement arriver cet été, mais l’auteur-compositeur-interprète a décidé de reporter la date de sortie en raison de la pandémie de COVID-19. “À la lumière du changement de toutes nos circonstances, je ne voyais aucune raison de retenir quelque chose qui, à tout le moins, pourrait divertir, et au mieux, donner un sentiment d’union”, a-t-elle écrit dans un communiqué à l’arrivée. de la nouvelle chanson “Held Down”.

DJ Python: Mas Amable [Incienso]

Influencé par les rythmes multicouches de sa ville natale de Miami, le producteur Brian Piñyero a développé un son distinct “de reggaeton profond” en tant que DJ Python. Son nouvel album Mas Amable fait suite au Derretirse EP de l’année dernière et à son premier album Dulce Compañia en 2017. Consultez la revue de piste de Pitchfork sur «ADMSDP».

Ambar Lucid: Jardin de Lucid [self-released]

Ambar Lucid, originaire du New Jersey, a sorti son EP Dreaming Lucid l’année dernière. Garden of Lucid marque les débuts du chanteur dominicain / mexico-américain. Découvrez son clip «Story to Tell».

Hamilton Leithauser: les amours de votre vie [Glassnote]

The Loves of Your Life est la dernière version de Hamilton Leithauser après le hiatus de Walkmen en 2013. Il a mené le record avec des teasers humoristiques avec Ethan Hawke, Maggie Rogers et Sienna Miller.

Kari Faux: Lowkey Superstar [Change Minds]

L’artiste originaire de l’Arkansas, basée à Los Angeles, Kari Faux est de retour avec une toute nouvelle mixtape. Lowkey Superstar suit le CRY 4 HELP EP de 2019. Elle a récemment partagé des vidéos pour les bandes «While God Was Sleepin’ … »et« Skit ».

