6 nouveaux albums que vous devriez écouter maintenant: Waxahatchee, Half Waif, Nicolás Jaar, et plus

Avec autant de bonne musique qui sort tout le temps, il peut être difficile de déterminer ce qu’il faut écouter en premier. Chaque semaine, Pitchfork propose une série de nouvelles versions importantes disponibles sur les services de streaming. Le lot de cette semaine comprend de nouveaux albums de Waxahatchee, Half Waif, Nicolás Jaar, Hailu Mergia, Daniel Avery et Alessandro Cortini et Nap Eyes. Abonnez-vous à la newsletter Pitchfork New Music Friday pour recevoir nos recommandations dans votre boîte de réception chaque semaine. (Toutes les versions présentées ici sont sélectionnées indépendamment par nos éditeurs. Cependant, lorsque vous achetez quelque chose via nos liens d’affiliation, Pitchfork gagne une commission d’affiliation.)

Waxahatchee: Saint Cloud [Merge]

Saint Cloud est le cinquième album enregistré par Katie Crutchfield sous le nom de Waxahatchee. C’est le résultat d’une période de ralentissement pour l’auteur-compositeur-interprète prolifique; S’adressant à Hazel Cills pour Bandcamp Daily, elle a expliqué comment elle devait apprendre à prendre soin d’elle-même afin de pouvoir faire le disque, ce qui la voit ré-embrasser ses racines nationales. “Chaque fois que vous enregistrez un disque, vous avez une vision, mais c’est un peu une idée du résultat final. Vous venez de monter dans le bus et espérez qu’il vous amènera à votre destination. Et je n’ai jamais frappé la cible plus que je ne l’ai fait avec ça. “

Half Waif: Le gardien [ANTI-]

Half Waif est l’auteur-compositeur-interprète Nandi Rose. Son nouvel album The Caretaker, son premier pour ANTI-, porte le nom d’un personnage fictif, “quelqu’un qui a été chargé de s’occuper de ce domaine, de prendre soin de la terre, et elle ne fait pas un très bon travail”, a déclaré Rose. . “Les mauvaises herbes poussent partout, et elle ne prend pas soin d’elle-même.” Découvrez la vidéo «Halogène 2» de Half Waif.

Nicolás Jaar: Cenizas [Other People]

2020 a déjà été une année chargée pour Nicolás Jaar, qui a sorti un album sous son pseudonyme Against All Logic en février. Cenizas est la suite du producteur pour son album Sirens de 2016 et a été enregistré au cours des mêmes années que son A.A.L. album. Lire “Sonner l’alarme: Nicolas Jaar et la politique de la musique de danse.”

Hailu Mergia: Yene Mircha [Awesome Tapes From Africa]

Yene Mircha est le dernier album du géant éthiopien du jazz Hailu Mergia, qui a relancé sa carrière de plusieurs décennies avec Lala Belu en 2018. Mergia a retrouvé le saxophoniste Moges Habte, son collègue du Walias Band éthiopien des années 1970, sur le nouvel album, dont le titre se traduit par «mon choix» en amharique.

Daniel Avery / Alessandro Cortini: Illusion of Time [Mute/Phantasy]

Daniel Avery et le contributeur de Nine Inch Nails, Alessandro Cortini, ont achevé leur LP collaboratif Illusion of Time en 2018 quand Avery était sur la route en tant que support pour NIN. Le processus a commencé des années plus tôt, cependant, comme un projet distant entre les deux. Dans sa critique Pitchfork de l’album, Shawn Reynaldo écrit: «Il n’y a pas de récit concret à proprement parler, mais Avery et Cortini ont clairement tourné leur regard vers le ciel; c’est un beau disque qui prend l’émerveillement pour caractéristique. “

Nap Eyes: Instantané d’un débutant [Jagjaguwar]

Snapshot of a Beginner est le quatrième album de l’ensemble néo-écossais Nap Eyes. Le groupe a recruté Jonathan Low et James Elkington comme producteurs de l’album, qu’ils ont enregistré au studio National Pond de Long Pond. Snapshot est le premier album du groupe à Jagjaguwar ainsi que sa suite à I’s Bad Now de 2018.

