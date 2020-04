6 nouveaux albums que vous devriez écouter maintenant: Yves Tumor, Yaeji, Empress Of, Thundercat, More

Avec autant de bonne musique qui sort tout le temps, il peut être difficile de déterminer ce qu’il faut écouter en premier. Chaque semaine, Pitchfork propose une série de nouvelles versions importantes disponibles sur les services de streaming. Le lot de cette semaine comprend de nouveaux albums et mixtapes d’Yves Tumor, Yaeji, Empress Of, Thundercat, Melkbelly et Rod Wave. Abonnez-vous à la newsletter Pitchfork New Music Friday pour recevoir nos recommandations dans votre boîte de réception chaque semaine. (Toutes les versions présentées ici sont sélectionnées indépendamment par nos éditeurs. Cependant, lorsque vous achetez quelque chose via nos liens d’affiliation, Pitchfork gagne une commission d’affiliation.)

Yves Tumor: le paradis pour un esprit torturé [Warp]

Le nouvel album d’Yves Tumor, leur deuxième pour Warp, voit l’artiste énigmatique prendre le relais de la musique rock, lui insufflant le genre d’éclat de changement de forme qui a inspiré son album 2018 Safe in the Hands of Love. Dans sa revue Best New Music, Kevin Lozano écrit: «Yves Tumor est fasciné par le mélange de dégoût et de plaisir, de beauté et d’abjection.» Revisitez la meilleure critique de New Track de «Gospel for a New Century».

Yaeji: CE QUE NOUS AVONS DREW 우리 가 그려 왔던 [XL]

Yaeji fait ses débuts en XL avec sa toute première mixtape. CE QUE NOUS AVONS DREW 우리 가 그려 왔던 est la productrice / DJ coréenne américaine de son EP 2017 (Yaeji et EP2). Découvrez la revue de piste de Pitchfork du single principal “WAKING UP DOWN”.

Impératrice de: je suis votre impératrice de [Terrible]

Lorely Rodriguez a écrit son troisième album Empress Of à Los Angeles pendant une pause de deux mois de tournée. “Ce record est un record très cathartique”, a-t-elle récemment déclaré à Caitlin White d’Uproxx à propos de son suivi aux États-Unis. «J’ai vécu dans cet espace où j’écrivais des rythmes très centrés sur le groove et puis je disais des conneries embarrassantes et vulnérables.»

Thundercat: c’est ce que c’est [Brainfeeder]

C’est ce qu’il est est le quatrième album de Thundercat, arrivé trois ans après Drunk. Le bassiste / chanteur a produit l’album avec Flying Lotus. Il y a aussi une tonne d’invités sur It Is What It Is, y compris: Kamasi Washington, Steve Lacy, Childish Gambino, Lil B, Louis Cole et le frère aîné de Thundercat Ronald Bruner, Jr.

Melkbelly: PITH [Wax Nine/Carpark]

Le Melkbelly de Chicago – dirigé par la chanteuse / guitariste Miranda Winters et son mari / guitariste Bart – a travaillé sur leur deuxième album après la mort d’un ami proche. “La nostalgie est toujours un outil utile pour moi dans les moments difficiles”, a déclaré Winters dans un communiqué. «Revisiter des moments émotionnellement difficiles ou des interactions sociales importantes aide à faire la lumière sur des sentiments confus pour moi.»

Rod Wave: Pray 4 Love [Alamo/Geffen]

Pray 4 Love est la troisième sortie du rappeur / chanteur de Floride Rod Wave en moins d’un an: il a sorti PTSD en juin 2019, après la mixtape avec son premier album Ghetto Gospel en novembre. Rod Wave a partagé des clips pour le nouvel album «Dark Clouds», «Thug Motivation», «Thief in the Night», «Pray 4 Love» et «The Greatest».

